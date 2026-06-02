Putyin nem viccel: újabb európai ország van halálos veszélyben - már csak napok lehetnek hátra

Örményország egyik legfontosabb választását tartják június 7-én az ország 1991-es függetlenné válása óta. A voksolás tétje túlmutat a belpolitikán: arról is dönthetnek a választók, hogy Nikol Pasinján miniszterelnök békepolitikai irányvonala folytatódhat-e, vagy Jereván újra Moszkva felé közelít, írja a Chatham House.

A kampány feszült légkörben zajlik, de a lakosság egy része már érzékeli a biztonsági helyzet javulását az Azerbajdzsánnal fennálló évtizedes konfliktus lezárása óta.

Karabah elvesztése után új korszak kezdődött

2023-ban Örményország végleg elveszítette a Hegyi-Karabah feletti ellenőrzést Azerbajdzsánnal szemben.

A terület az örmény nemzeti mozgalom egyik történelmi sarokköve volt, elvesztése pedig alapjaiban rázta meg az örmény politikai identitást.

Ugyanakkor a vereség geopolitikai következményekkel is járt: jelentősen gyengült Oroszország befolyása az örmény külpolitika felett, és egyre látványosabbá vált Moszkva térvesztése a Dél-Kaukázusban.

Pasinján békeprogramja és a nyugati nyitás

A hivatalban lévő miniszterelnök „Reál Örményország” néven futó programja a konfliktus lezárására épít. Ennek lényege a területi követelések végleges feladása, egy békeszerződés megkötése Azerbajdzsánnal, valamint Örményország bekapcsolása a regionális gazdasági és közlekedési rendszerekbe.

A kormányfő külpolitikai irányváltása egyértelműen a Nyugat felé történő közeledést jelzi, amit Moszkva többször is élesen bírált, sőt, egyes orosz vezetők „ukrán forgatókönyv” kockázatára figyelmeztettek.

Az ellenzéki erők ezzel szemben részben az Oroszországhoz fűződő kapcsolatok helyreállítását sürgetik, ám többségük támogatottsága elmarad a kormánypárt mögött.

Orosz nyomás és geopolitikai ultimátum

Közben az orosz elnök egyre keményebb hangot üt meg Örményország nyugati irányváltásával kapcsolatban. Vlagyimir Putyin a közelmúltban jelezte: Jerevánnak világos döntést kell hoznia a Moszkva vezette gazdasági struktúrák és az Európai Unió között, írta a Kyiv Post.

Putyin úgy fogalmazott, hogy az Oroszország és Örményország közötti kapcsolatban stratégiai jelentőségű kérdéssé vált az európai integráció lehetősége. Az orosz elnök azt is elárulta, hogy több alkalommal egyeztetett Nikol Pasinján örmény miniszterelnökkel az esetleges EU-tagsági törekvésekről.

Putyin felszólította Jerevánt, hogy „minél hamarabb” határozza meg geopolitikai irányát, és akár népszavazással döntsön arról, hogy az Európai Unióhoz vagy az Eurázsiai Gazdasági Unióhoz (EAEU) kíván-e tartozni.