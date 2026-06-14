Súlyos vereség! Levadászták Putyin titkos fegyverét

Egy hat órán át tartó művelet során a tengerészgyalogság kommandósai és a Nemzeti Bűnügyi Ügynökség speciálisan kiképzett bűnüldöző tisztjei a brit Királyi Légierő (RAF) támogatásával jutottak fel a hajóra. A Smyrtos nevű hajót, amely az orosz árnyékflotta része a britek szerint, Anglia déli partjainál őrizetbe veszik és megfigyelés alatt tartják, amíg a nyomozás folytatódik – közölte a Védelmi Minisztérium egy közleményben, írja a BBC.

Illusztráció. Az orosz árnyékflotta újabb hajóját foglalták le a britek

Fotó: AFP

Keir Starmer brit miniszterelnök azt mondta:

Ez a sikeres művelet újabb csapást mér Oroszországra, és emlékezteti azokat, akik Putyin ukrajnai háborúját táplálják, hogy nem hagyjuk, hogy elrejtőzzenek.

Dan Jarvis védelmi miniszter pedig úgy fogalmazott, „Oroszország árnyékflottájára támaszkodik az ukrajnai konfliktus finanszírozásához, és a mi tiltó intézkedésünk csapást mér Putyin illegális háborújára.”

BREAKING: A Russian shadow fleet oil tanker has been intercepted by UK forces in the English Channel for the first time, Sir Keir Starmer has said.



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A hadműveletet a Maritime Air Group repülőgépei, egy RAF P-8 repülőgép, valamint a HMS Sutherland és a HMS Ledbury támogatták. A MarineTraffic nevű nyomkövető weboldal szerint a Smyrtos kameruni zászló alatt hajózik, és jelenleg a La Manche csatorna vizén horgonyoz.

Mint ismert, Oroszország egy homályos tulajdonosi struktúrájú tankerekből álló „árnyékflottát” üzemeltet, hogy megkerülje az olajexportjára kivetett nemzetközi szankciókat. Ahogy arról már az Origo is beszámolt, az Európai Unióban szankciók vannak érvényben az árnyékflottával szemben.

A brit Védelmi Minisztérium szerint az Oroszország szankcionált olajszállítmányának 75 százalékát szállító, több mint 700 hajóból álló árnyékflotta kritikus fontosságú mentőövet jelent a Kreml számára. Az Egyesült Királyság már több mint 500 hajót szankcionált.

A szankciók megtiltják a hajóknak, hogy belépjenek az Egyesült Királyság kikötőibe, és azt is megtiltják a brit cégeknek és magánszemélyeknek, hogy pénzügyi, biztosítási vagy közvetítői szolgáltatásokat nyújtsanak az orosz olajat szállító hajóknak. A kormány kijelentette, hogy az orosz olajbevételeket veszi célba, hogy „elfojtsa az orosz háborús gépezet finanszírozását” Ukrajnában.

A vasárnap reggeli műveletet a franciákkal szoros együttműködésben hajtották végre – közölte a brit Védelmi Minisztérium –, építve az Egyesült Királyság által a szövetségeseinek nyújtott közelmúltbeli támogatásra.

Emmanuel Macron francia elnök június 1-jén bejelentette, hogy országa hadserege vasárnap, brit támogatással elfogott egy szankcionált olajszállító tartályhajót, amelyről gyaníthatóan az orosz árnyékflotta része. A művelet során egy brit helikopter is támogatást nyújtott – közölte a brit védelmi minisztérium a BBC-vel.