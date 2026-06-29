Az ukrán háború árnyékában születik az új elit - politikai cunami indult Moszkvában

Az orosz elit átalakulása az elmúlt két évben látványosan felgyorsult. A Meduza összesítése szerint legalább 1305 olyan személy tölthet be állami vagy államközeli tisztséget, aki korábban részt vett az Ukrajna elleni háborúban. A veteránok összesen 1311 különböző pozíciót töltenek be, mivel néhányan egyszerre több megbízást is kaptak.

Egy elemzés szerint már több mint 1300 ukrajnai veterán kapott állami pozíciót Oroszországban

Fotó: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko / MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko

A kutatás szerzői hangsúlyozzák, hogy ez csupán a nyilvánosan elérhető adatokon alapuló minimumérték, vagyis a tényleges szám ennél jóval magasabb is lehet. Sok kinevezés ugyanis nem jelenik meg nyilvános adatbázisokban vagy önkormányzati honlapokon.

Putyin többször is kijelentette, hogy az ukrajnai háborúból hazatérő katonák alkotják az ország új orosz elitjét, és a jövőben rájuk kívánja építeni az állam vezetői utánpótlását. Ennek részeként indította el még 2024-ben az úgynevezett „Hősök ideje” programot, amelynek célja, hogy a veteránok vezetői feladatokat kapjanak az államigazgatásban és az állami intézményekben.

A veteránok nemcsak minisztériumokban és önkormányzatoknál kaptak munkát, hanem kormányzói hivatalokban, állami alapítványoknál, oktatási intézményekben, hazafias szervezeteknél és különböző állami projektekben is megjelentek. Sokan önkormányzati vagy regionális képviselőként folytatják pályafutásukat.

A folyamat üteme is jelentősen felgyorsult. Míg 2023-ban mindössze néhány tucat ilyen kinevezést regisztráltak, addig 2025-ben már több mint 750 új veterán került különböző állami szerepkörökbe. 2026 első öt hónapjában további több mint háromszáz kinevezést azonosítottak.

A legtöbb ilyen állami pozíciókhoz jutó veterán a Moszkvai területen található, de Baskíriában, Tatárföldön, a Szamarai területen, Jakutföldön és a Novoszibirszki területen is kiemelkedően magas a számuk. Az Oroszország által megszállt ukrán területeken szintén több volt katona kapott közigazgatási vagy politikai feladatokat, bár ott egyelőre kisebb létszámban.

A kutatás ugyanakkor arra is rámutat, hogy a háború nem minden résztvevő számára jelentett automatikus előrelépést. Az új vezetői réteg jelentős részét olyan emberek alkotják, akik már a háború előtt is kapcsolatban álltak a hatalommal vagy valamilyen állami intézménnyel, így számukra a katonai szolgálat inkább karrierjük felgyorsítását jelentette.