Kegyetlen ukrán dróntámadás érte Oroszországot az éjjel

Az elmúlt időszakban Ukrajna igyekezett lépéseket tenni a béketárgyalások irányába, ez azonban úgy fest nem tartott sokáig. A beszámolók szerint az éjszaka folyamán az ukrán drónok több orosz régióban is csapást mértek, többek között petrolkémiai üzemekre – írja a Kyiv Independent.

Az ukránok több orosz régióban is drónokkal támadtak az éjszaka

Fotó: IRYNA RYBAKOVA / 93RD SEPARATE MECHANIZED BRIGADE

A Telegramon megjelent beszámolók szerint a hajnali órákban a Szamarai területen található Togliatti Kaucsuk petrolkémiai üzemet találat érte. A beszámolók szerint nem sokkal a támadás előtt a helyi lakosok ukrán támadó drónokat láttak az üzem irányába repülni, később pedig a lángok is felcsaptak.

Emellett egy másik üzemet is célba vettek a az ukránok Tatárföld területén, amely 1200 kilométerre található az ukrán határtól.

A mélységi csapás során a nizsnyekamszki üzem találatot kapott, amely után a lakosok szerint hosszú órákig fekete füst szállt fel az üzem területéről. A vállalat egyébként gumiszármazékok gyártásával foglalkozik és nem először volt az ukrán támadások célpontja.

A támadás tényét egyelőre sem Oroszország sem Ukrajna nem erősítette meg, így egyelőre a károk mértékéről sem áll rendelkezésre információ.

Ukrajna nem sokkal azután kezdte meg újabb mélységi csapássorozatát, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök levelet írt Vlagyimir Putyin orosz elnöknek. A levélben Zelenszkij a béketárgyalások újraindítását szorgalmazta, később azonban Vlagyimir Putyin nyilvánosan is jelezte, hogy nem gondolja, hogy Ukrajna készen állna a tárgyalásra.