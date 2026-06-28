Újabb szankciós csomag készül, Róma és Párizs tiltakozik

A háború kitörése eltelt éveket könnyű megszámolni, azonban a szankciós csomagok tekintetében már egészen más a helyzet. Aki esetleg lemaradt volna, az Európai Unió július 15-én tervezi elfogadni a 21. szankciós csomagot, ami ezúttal azonban sok tekintetben radikálisabb a korábbinál, Róma és Párizs pedig már jelezte is tiltakozását – írja a Brussel Signal.

Róma és Párizs a hírek szerint már jelezte problémáit az európai Bizottság felé

Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

Az Európai Bizottság rendkívüli módon nyeregbe érzi magát valamiért, ennek örömére pedig újabb szankciós csomagot állítottak össze. A tervek szerint ennek részleteit már június 26-án megvitatták volna, azonban homokszem került a gépezetbe. Több tagország számára ugyanis túl radikális a friss csomag, miután a Hormuzi-szoros lezárásával az energiaválság egyre közelebbi realitás.

Az egyik legnagyobb vitát kiváltó kérdés az orosz hadseregben szolgálók kitiltásának a terve, ami meglepő módon éppen Párizs és Róma részéről váltott ki tiltakozást.

Franciaország és Olaszország a jelentések szerint aggodalmának adott hangot, miután véleményük szerint a harcokban résztvevő oroszok kitiltása végső soron tiltásba fordulhat át, ami 21. században példátlan lépés lenne. Emellett azonban egy másik vitás kérdés is felmerült, még pedig az orosz olajra kivetett ársapka kérdése.

Mint ismeretes, a G7 országai és az Európai Unió még korábban döntött arról, hogy az orosz kőolajnak a hordónkénti árát szabályozza, ezzel vágva el a Kremlt azoktól az anyagi forrásoktól, amelyekre a háború folytatásához szükség van.

Az iráni konfliktus és a Hormuzi-szoros lezárása azonban új helyzetet teremtett, az automatizmusként működő jelenlegi szabályozás pedig azt jelentené, hogy a kialakuló energiaválság közepette az ársapka a piaci ár fölé ugrana, amelyet azonban az Európai Bizottság nem akar engedni. Éppen ezért a szankciós csomagnak részét képezi az ársapka befagyasztása, ez azonban még hosszútávon okozhat meglepetéseket.

Emellett azonban az Európai Bizottság úgy látszik már nem tud kínjában mit szankcionálni, így ez az első olyan csomag, amely a halászatot is érinti, miután a javaslat szerint megtiltanák bizonyos orosz haltermékek behozatalát.

A gazdasági aspektusok azonban még ennél is aggasztóbbra sikerültek. Ugyan papíron a Róma és Párizs az orosz emberek teljes kitiltása miatt aggódik, azonban valószínűbb, hogy a szankciók azon része sem hagyja őket hidegen, amelyek az orosz háborúhoz köthető, harmadik országbeli cégeket érintik. Ennek értelmében ugyanis több olyan indiai, kínai török és közép-ázsiai céget is szankcionálnának, amelyek az Európai Bizottság álláspontja szerint a háborút finanszírozzák. Emellett ráadásul a szankciók az árnyékflotta LNG szállító hajóira is kiterjesztenék.