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orosz–ukrán háború

Érzékeny ponton találták el Oroszországot: óriási problémák az ellátásban

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A Reuters beszámolója szerint több krími benzinkút kifogyott az üzemanyagból, miután az ukrán hadsereg fokozta az orosz utánpótlási útvonalak elleni támadásokat. A logisztikai nehézségek miatt egyes térségekben már az élelmiszer-ellátásban is fennakadások jelentkeztek.
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orosz–ukrán háborúüzemanyag-ellátásélelmiszerKrím

Üzemanyaghiány alakult ki az orosz megszállás alatt álló Krím-félszigeten, miután az ukrán erők az elmúlt hetekben egyre intenzívebben támadták azokat a közlekedési és ellátási útvonalakat, amelyeken keresztül Oroszország a félsziget utánpótlását biztosítja – írja a The Kyiv Post.

A Telegramon közzétett felvételen egy sérült hadihajó fölött felszálló füst látható az orosz megszállás alatt álló Krím-félszigeten található Feodoszija kikötőjében egy ukrán támadást követően. (Fotó: AFP)
A Telegramon közzétett felvételen egy sérült hadihajó fölött felszálló füst látható az orosz megszállás alatt álló Krím-félszigeten található Feodoszija kikötőjében egy ukrán támadást követően. (Fotó: AFP)

A Reuters helyszíni tudósítói szerint Szevasztopolban, a Krím legnagyobb városában a legtöbb benzinkúton nem lehetett üzemanyagot kapni, míg Jevpatorijában hosszú sorok alakultak ki az egyetlen működő töltőállomásnál.

A Moszkva által kinevezett helyi vezetők korlátozásokat vezettek be az üzemanyag-értékesítésben, mivel az ellátmány egyre nehezebben jut el a félszigetre. Mihail Razvozsajev, Szevasztopol kormányzója szerint az üzemanyag-racionálás bevezetését is el kellett halasztani, mert a közelmúltbeli ukrán támadások után a szállító járművek nem tudtak eljutni a városba. Jelentések szerint egyes élelmiszerekből is hiány mutatkozik.

A Krím ellátása elsősorban az északra fekvő, orosz megszállás alatt álló ukrán területeken át vezető közúti és vasúti útvonalakon történik. Ezeket az útvonalakat az ukrán hadsereg rendszeresen támadja drónokkal. Korábban az üzemanyag egy része a feodoszijai olajterminálon keresztül is érkezett, ám ezt a lehetőséget az áprilisi ukrán csapás gyakorlatilag megszüntette.

Az ukrán erők különösen az R–280-as autóutat veszik célba, amely Rosztov-na-Donut köti össze a megszállt Krímmel Mariupolon és Melitopolon keresztül.

 Ukrán források szerint a katonai szállítás volumene ezen az útvonalon az utóbbi hetekben akár 71 százalékkal is visszaeshetett. 

A támadások hidakat, közúti átkelőket, üzemanyag- és lőszerszállító járműveket is értek, köztük a Krím és a megszállt Herszon megye közötti fontos összeköttetéseket.

A Reuters szerint üzemanyaghiányról már több orosz régióból is érkeztek jelentések, miközben az orosz kormány továbbra is tagadja, hogy rendszerszintű ellátási problémáról lenne szó.

 

Orosz-ukrán háború
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