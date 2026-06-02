„Ez már a kalózkodás határa” – Oroszország nekiment Macronnak

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője élesen bírálta Párizst, és úgy fogalmazott: a francia hatóságok fellépése „az európai jogi nihilizmus újabb példája”, valamint annak bizonyítéka, hogy az európai országok saját érdekeik szerint írják át a nemzetközi szabályokat, írja a TASZSZ.

A szóvivő szerint a Tagor május 31-én Murmanszkból Kamerun felé tartott, amikor a francia haditengerészet Bretagne partjaitól több mint 400 tengeri mérföldre, a nyílt tengeren megállította a hajót.

A francia hatóságok azzal indokolták az intézkedést, hogy a tanker állítólag hamis zászló alatt közlekedett.

Zaharova elismerte, hogy a nemzetközi tengerjog bizonyos esetekben lehetővé teszi egy hadihajó számára a hajók ellenőrzését a nyílt tengeren, ugyanakkor hangsúlyozta: a nemzetközi egyezmények nem adnak felhatalmazást arra, hogy egy hajót erőszakkal eltérítsenek eredeti útvonaláról és egy másik ország kikötőjébe kísérjenek.

Oroszország Emmanuel Macron francia elnök kijelentéseit is bírálta

Macron korábban azt mondta, hogy a Tagor nemzetközi szankciók megsértése miatt került francia ellenőrzés alá. Zaharova szerint azonban kizárólag az ENSZ Biztonsági Tanácsa által jóváhagyott szankciók tekinthetők nemzetközinek, az Európai Unió vagy egyes nyugati országok által bevezetett korlátozások nem.

A szóvivő arra is figyelmeztetett, hogy számos nyugati érdekeltségű kereskedelmi hajó úgynevezett „kényelmi zászló” alatt közlekedik, és ha Franciaország a nyílt tengeren ezek ellen is hasonló módon lépne fel, az komoly következményekkel járhatna a globális tengeri kereskedelemre nézve.

Az ügyben az orosz nagykövetség hivatalos tájékoztatást kért a francia hatóságoktól a tanker lefoglalásának körülményeiről, valamint intézkedéseket tett a hajó orosz állampolgárságú személyzeti tagjainak védelmében.