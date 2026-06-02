„Ez már a kalózkodás határa” – Oroszország nekiment Macronnak

Oroszország szerint Franciaország súlyosan megsértette a nemzetközi jogot, amikor a francia haditengerészet brit támogatással feltartóztatta és egy francia kikötőbe kísérte a Tagor nevű tankert az Atlanti-óceánon. A Kreml szerint az intézkedés a kalózkodás határát súrolja.
Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője élesen bírálta Párizst, és úgy fogalmazott: a francia hatóságok fellépése „az európai jogi nihilizmus újabb példája”, valamint annak bizonyítéka, hogy az európai országok saját érdekeik szerint írják át a nemzetközi szabályokat, írja a TASZSZ.

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője (Fotó: Anadolu/AFP/Sefa Karacan)

A szóvivő szerint a Tagor május 31-én Murmanszkból Kamerun felé tartott, amikor a francia haditengerészet Bretagne partjaitól több mint 400 tengeri mérföldre, a nyílt tengeren megállította a hajót.

A francia hatóságok azzal indokolták az intézkedést, hogy a tanker állítólag hamis zászló alatt közlekedett.

Zaharova elismerte, hogy a nemzetközi tengerjog bizonyos esetekben lehetővé teszi egy hadihajó számára a hajók ellenőrzését a nyílt tengeren, ugyanakkor hangsúlyozta: a nemzetközi egyezmények nem adnak felhatalmazást arra, hogy egy hajót erőszakkal eltérítsenek eredeti útvonaláról és egy másik ország kikötőjébe kísérjenek.

Oroszország Emmanuel Macron francia elnök kijelentéseit is bírálta

Macron korábban azt mondta, hogy a Tagor nemzetközi szankciók megsértése miatt került francia ellenőrzés alá. Zaharova szerint azonban kizárólag az ENSZ Biztonsági Tanácsa által jóváhagyott szankciók tekinthetők nemzetközinek, az Európai Unió vagy egyes nyugati országok által bevezetett korlátozások nem.

A szóvivő arra is figyelmeztetett, hogy számos nyugati érdekeltségű kereskedelmi hajó úgynevezett „kényelmi zászló” alatt közlekedik, és ha Franciaország a nyílt tengeren ezek ellen is hasonló módon lépne fel, az komoly következményekkel járhatna a globális tengeri kereskedelemre nézve.

Az ügyben az orosz nagykövetség hivatalos tájékoztatást kért a francia hatóságoktól a tanker lefoglalásának körülményeiről, valamint intézkedéseket tett a hajó orosz állampolgárságú személyzeti tagjainak védelmében.

A francia fél az ENSZ Tengerjogi Egyezményének 110. cikkére hivatkozik, amely lehetővé teszi a nyílt tengeren történő ellenőrzést olyan hajók esetében, amelyek nem rendelkeznek állampolgársággal. Moszkva azonban vitatja ennek alkalmazhatóságát a Tagor esetében.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője
Fotó: Sergei Karpukhin / AFP

Korábban Emmanuel Macron bejelentette, hogy a francia haditengerészet brit és más szövetséges országok támogatásával feltartóztatta a szankciós listán szereplő tankert az Atlanti-óceánon. Az előzetes információk szerint a hajó kapitánya orosz állampolgár.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az esetet illegálisnak nevezte, és kijelentette: Oroszország álláspontja szerint a tanker lefoglalása a kalózkodás határát súrolja.
 

 

