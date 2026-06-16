Rekordszámú drónt lőttek le Oroszország felett, Moszkva is célpont volt – videó

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint június 15-én este 8 óra és június 16-án reggel 7 óra között összesen 172 ukrán pilóta nélküli repülőgépet észleltek és semmisítettek meg Oroszország légterében – írja az Izvesztyija.

Egyetlen éjszaka alatt 172 ukrán drónt semmisítettek meg Oroszország különböző térségei felett (Fotó: AFP)

A tárca szerint a drónokat több régió felett fogták el, köztük Asztrahán, Belgorod, Brjanszk, Kaluga, Kurszk, Volgográd, Voronyezs, Orjol, Tambov, Tula, Rosztov és Rjazany megyékben, valamint a Moszkvai terület, a Krasznodari határterület, a Krími Köztársaság, továbbá az Azovi- és a Fekete-tenger térségében.

A támadások egyik kiemelt célpontja Moszkva volt. Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester közölte, hogy a légvédelmi rendszerek összesen húsz, a főváros irányába tartó drónt semmisítettek meg.

– számol be az iz.ru

A polgármester tájékoztatása szerint a légvédelem a nap folyamán több hullámban fogta el a pilóta nélküli repülőgépeket. Előbb két, majd három, később négy drónt lőttek le, ezt követően további célpontokat semmisítettek meg. Legutóbb hat újabb, Moszkva felé tartó drón megsemmisítéséről számolt be.

A városvezető szerint a lezuhant drónok roncsainak helyszínein a mentőszolgálatok szakemberei dolgoznak.

A támadások során Moszkva egyik kiemelt jelentőségű energetikai létesítménye is találatot kapott. Szobjanyin tájékoztatása szerint egy drón megrongálta a főváros délkeleti részén található Kapotnyai Olajfinomítót, amely a moszkvai térség üzemanyag-ellátásának egyik legfontosabb bázisa. A létesítmény a Gazprom Nyeft tulajdonában áll.

Az orosz védelmi minisztérium egy nappal korábban is jelentős dróntámadásról számolt be. Akkor a légvédelmi erők 74 ukrán pilóta nélküli repülőgépet semmisítettek meg különböző oroszországi régiók, valamint a Moszkvai térség és a Krím felett.

A hivatalos orosz tájékoztatás szerint az elmúlt napokban jelentősen megnőtt az Oroszország területe ellen indított dróntámadások száma, amelyek közül több Moszkva irányába tartott.