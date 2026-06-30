Őszinteségi rohamot kapott a Sberbank vezetője, veszélyes kijelentésekkel sokkolta Putyint

Oroszország gazdaságát egyre nagyobb nyomás alá helyezi a magas kamatszint – jelentette ki Herman Gref, a Sberbank vezetője. A bankvezér szerint a jelenlegi monetáris politika hosszú távon nem tartható fenn, ezért az orosz jegybanknak kamatot kellene csökkentenie. Gref a Sberbank éves részvényesi közgyűlésén arról is beszélt, hogy szerinte az orosz lakosság számára jelenleg a háború mielőbbi lezárása jelenti a legfontosabb kérdést.

Oroszország: Gref szerint a gazdaság nem bírja sokáig, az emberek a háború végét akarják

Fotó: Anadolu via Getty Images/Diego Herrera Carcedo

Gref szerint túlhűtötték Oroszország gazdaságát

A Sberbank elnöke úgy véli, hogy Oroszország gazdasága már túlságosan lelassult a magas kamatok miatt. Szerinte a jegybanknak változtatnia kellene a jelenlegi politikán, mert a vállalatok és a lakosság számára egyre nagyobb terhet jelent a drága finanszírozás.

„Nézzék meg, hány nehézség jelentkezik most, beleértve az energiával kapcsolatos problémákat is” – idézte Gref szavait az RBK. A bankvezető szerint több olyan tényező is emeli az árakat, amelyek nem klasszikus makrogazdasági okokra vezethetők vissza.

Gref ugyanakkor nem részletezte, pontosan mely problémákra gondolt. Azt azonban hangsúlyozta, hogy az orosz gazdaság válsága egyre nagyobb figyelmet igényel, és a jelenlegi kamatkörnyezet hosszabb távon nem fenntartható.

Az oroszok a háború gyors lezárását szeretnék

A Meduza beszámolója szerint Herman Gref a részvényesi közgyűlésen arról is beszélt, hogy az orosz emberek legfontosabb kívánsága jelenleg a katonai műveletek mielőbbi befejezése.

Az idézetet az RBK Telegram-csatornája közzétette, majd rövid időn belül eltávolította. Az erről szóló cikk ugyanakkor az RBK honlapján továbbra is elérhető maradt.

A Meduza egy kijevi székhelyű elemzőintézetre hivatkozva azt írta, hogy felmérésük szerint az orosz lakosság 81 százaléka támogatná a háború „már holnapi” lezárását. A kutatók szerint ez az arány a legmagasabb az orosz–ukrán háború teljes körű szakaszának kezdete óta. Ezt a felmérést azonban érdemes a helyén kezelni.

A jegybank nem lát egyértelmű gazdasági túlhűlést

Alekszej Zabotkin, az orosz jegybank alelnöke korábban jelezte, hogy a szervezet figyelembe veszi az üzemanyagpiaci problémákat a következő gazdasági előrejelzés elkészítésekor.