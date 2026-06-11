Szorul a hurok: Oroszország nem bír az ukrán drónrajokkal + videó

Az éjszaka folyamán tűz ütött ki Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítójában, amely a háború során már többször is célponttá vált, valamint a helyi hatóságok robbanásokat jelentettek a megszállt Krím területéről, civil sérültekről és jelentős károkról érkeztek beszámolók – írja a Kyiv Post.

Oroszország légvédelme nem bír lépést tartani az ukrán drónrajokkal – illusztráció

Fotó: AFP

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Ukrajna az elmúlt napokban minden eddiginél kiterjedtebb dróncsapásokat hajtott végre mélyen oroszországi és megszállt területekre egyaránt. Katonai bázisokat, fegyverraktárakat, energetikai létesítményeket és az orosz hadsereg utánpótlási útvonalait is célba vették. Moszkva példátlan támadásról beszél, Kijev szerint a műveletek célja az orosz hadigépezet gyengítése.

Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelmi erők a csütörtökre virradó éjszaka 330 ukrán drónt fogtak el és semmisítettek meg orosz területek felett. A minisztérium közölte, hogy drónokat észleltek a brjanszki, kurszki, belgorodi, orjoli, szmolenszki, kalugai, tulai, tveri, vlagyimiri és moszkvai régiók felett, valamint a krasznodari határterületen és a megszállt Krímben is.

Egy ukrán dróntámadás miatt tűz keletkezett a krasznodari határterületen található Afipszkij üzemben, amely Oroszország egyik legnagyobb olajfinomító létesítménye. A telephely évente körülbelül 6,25 millió tonna nyersolajat dolgoz fel, és benzint, dízelüzemanyagot, fűtőolajat és egyéb kőolajtermékeket állít elő. Reggel 7 órakor a műveleti törzs bejelentette, hogy a tüzet eloltották.

💥 Drones struck the Afipsky oil refinery in Russia’s Krasnodar region, triggering a major fire at the facility.



🔗 https://t.co/v8WxgPl6Yc pic.twitter.com/hvH6IC03M7 — UNITED24 Media (@United24media) June 11, 2026

A finomítót idén már kétszer is dróntámadás érte, január 21-én és március 14-én. Korábbi csapásokról 2025 februárjában, augusztusában és szeptemberében is beszámoltak. A krasznodari terület kormányzója, Venyamin Kondratyev közölte, hogy három ember megsérült a területet ért támadás során. Elmondása szerint dróntörmelék csapódott egy krasznodari lakóépületbe, ami tüzet okozott és két lakót megsebesített. Egy harmadik személy a Szeverszkij járásban sérült meg, ahol több magánház is megrongálódott.

Robbanásokat jelentettek a megszállt Krímben

Az éjszaka folyamán a megszállt Krím több pontján is robbanások hallatszottak. Helyi Telegram-csatornák tüzekről számoltak be Szimferopolban és Szevasztopolban és a légiriadó több órán keresztül – helyi idő szerint egészen hajnali 4 óráig – érvényben maradt. Csapásokat jelentettek a Kozacsa-öböl közelében, a Komisova-öböl közelében és egy katonai létesítménynél a Sztrilecka-öbölben. Jelentések szerint az orosz légvédelem Armjanszk közelében is működésbe lendült. Helyi csatornák azt állították, hogy drónok haladtak át egy közúti híd felett, megrongálva a szerkezetet és több teherautót is lángra lobbantva.

Az Armjanszk felől Krasznoperekopszk bejáratánál található híd megrongálódott. Úgy tűnik, hogy a félsziget szárazföldi bejáratainál már nincs épen maradt híd

– jelentették a helyi csatornák.