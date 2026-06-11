Szorul a hurok: Oroszország nem bír az ukrán drónrajokkal + videó

Az éjszaka folyamán tűz ütött ki Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítójában, amely a háború során már többször is célponttá vált, valamint a helyi hatóságok robbanásokat jelentettek a megszállt Krím területéről, civil sérültekről és jelentős károkról érkeztek beszámolók – írja a Kyiv Post.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, Ukrajna az elmúlt napokban minden eddiginél kiterjedtebb dróncsapásokat hajtott végre mélyen oroszországi és megszállt területekre egyaránt. Katonai bázisokat, fegyverraktárakat, energetikai létesítményeket és az orosz hadsereg utánpótlási útvonalait is célba vették. Moszkva példátlan támadásról beszél, Kijev szerint a műveletek célja az orosz hadigépezet gyengítése.
Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelmi erők a csütörtökre virradó éjszaka 330 ukrán drónt fogtak el és semmisítettek meg orosz területek felett. A minisztérium közölte, hogy drónokat észleltek a brjanszki, kurszki, belgorodi, orjoli, szmolenszki, kalugai, tulai, tveri, vlagyimiri és moszkvai régiók felett, valamint a krasznodari határterületen és a megszállt Krímben is.
Egy ukrán dróntámadás miatt tűz keletkezett a krasznodari határterületen található Afipszkij üzemben, amely Oroszország egyik legnagyobb olajfinomító létesítménye. A telephely évente körülbelül 6,25 millió tonna nyersolajat dolgoz fel, és benzint, dízelüzemanyagot, fűtőolajat és egyéb kőolajtermékeket állít elő. Reggel 7 órakor a műveleti törzs bejelentette, hogy a tüzet eloltották.
A finomítót idén már kétszer is dróntámadás érte, január 21-én és március 14-én. Korábbi csapásokról 2025 februárjában, augusztusában és szeptemberében is beszámoltak. A krasznodari terület kormányzója, Venyamin Kondratyev közölte, hogy három ember megsérült a területet ért támadás során. Elmondása szerint dróntörmelék csapódott egy krasznodari lakóépületbe, ami tüzet okozott és két lakót megsebesített. Egy harmadik személy a Szeverszkij járásban sérült meg, ahol több magánház is megrongálódott.
Robbanásokat jelentettek a megszállt Krímben
Az éjszaka folyamán a megszállt Krím több pontján is robbanások hallatszottak. Helyi Telegram-csatornák tüzekről számoltak be Szimferopolban és Szevasztopolban és a légiriadó több órán keresztül – helyi idő szerint egészen hajnali 4 óráig – érvényben maradt. Csapásokat jelentettek a Kozacsa-öböl közelében, a Komisova-öböl közelében és egy katonai létesítménynél a Sztrilecka-öbölben. Jelentések szerint az orosz légvédelem Armjanszk közelében is működésbe lendült. Helyi csatornák azt állították, hogy drónok haladtak át egy közúti híd felett, megrongálva a szerkezetet és több teherautót is lángra lobbantva.
Az Armjanszk felől Krasznoperekopszk bejáratánál található híd megrongálódott. Úgy tűnik, hogy a félsziget szárazföldi bejáratainál már nincs épen maradt híd
– jelentették a helyi csatornák.
Sorra zárnak be az orosz benzinkutak
A független orosz 7x7 portál becslései szerint június 10-ig legalább 25 orosz régióban jelentkezett üzemanyaghiány és ellátási zavar. Ha beleszámítjuk az Oroszország által megszállt ukrajnai területeket – a Krímet, Szevasztopolt, valamint a luhanszki, donyecki, herszoni és zaporizzsjai régiók egyes részeit –, ez a szám 31-re emelkedik.
A krasznodari területen egyes benzinkutak bezártak az üzemanyaghiány miatt.
A benzinárak megugrottak és június 10-én már körülbelül 50 százalékkal kellett többet fizetni helyben az üzemanyagért, mint a hivatalos ár. A hiányt nagyrészt az ukrán csapásoknak tulajdonítják, amelyek Oroszország olajfinomító infrastruktúráját célozzák. A Bloomberg szerint 2026 januárja és májusa között összesen 38 alkalommal ért támadás orosz finomítókat, ebből 16 csak májusban történt – ez a legmagasabb havi érték a háború kezdete óta.
Elvágják a Krímet Oroszországtól?
A megszállt Krímben található Szevasztopolban is üzemanyaghiány van. A város a félsziget második legnagyobb települése, és az orosz fekete-tengeri flotta bázisa. Az ukrán csapások az ellátási útvonalakat vették célba és az üzemanyagot szállító teherautók nem tudták eljuttatni a készleteke a területre – számolt be róla a lap egy másik cikke. A helyi kormányzó szerdán elmondta, hogy az üzemanyag kiosztására vonatkozó terveket el kellett halasztani.
Mindenkihez szólok: nincs értelme holnap sorba állni a benzinkutaknál
– mondta Mihail Razvozsajev szerda késő este, hozzátéve, hogy a meglévő üzemanyagjegyeket érvénytelenítik, és csütörtökön újakat adnak ki. Bejelentése egybeesett az ukrán elnök szavaival, amely az orosz energetikai létesítményeket célzó ukrán stratégiai hatékonyságát hangsúlyozta.
A Krím, amelyet Oroszország 2014-ben annektált, – jóval a 2022-es orosz–ukrán háború kirobbanása előtt – a múlt hónapban vezette be az üzemanyag adagolását célzó jegyrendszert, a félszigeten tapasztalható hiány miatt.
Több mint két tucat ukrán drónt semmisítettek meg csütörtök hajnalban egy újabb szevasztopoli támadás során – közölte Razvozsajev a Telegramon. Az ukrán erők csapást mértek a megszállt Mariupol kikötőjére is, ami Oroszországot köti össze a Krímmel. A támadás áramkimaradást okozott és a héten végrehajtott csapásokat követte, amit az ukrán hadsereget a Herszon régiót a Krím-félszigettel összekötő hídra mért. Szerdán nagyszabású dróntámadás érte Oroszország szamarai régióját is, ami több mint 900 kilométerre fekszik a frontvonaltól. A csapások miatt az orosz állami olajvállalat, a Rosznyeftyot leállította a kujbisevi olajfinomítót.
Zelenszkij elnök közösségi oldalán üzent Oroszországnak, miszerint ez még csak a kezdet, és a csapások intenzitását tovább fogják növelni.
Az ukrán dróntámadásokról videó is készült