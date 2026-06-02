Kegyetlen bosszú: Oroszország válaszolt Kijev korábbi támadására

Pusztító éjszakai támadássorozat rázta meg Ukrajnát, amiben Oroszország rakétákkal és drónokkal több várost is célba vett, a legsúlyosabb csapások pedig Kijevet és Dnyiprót érték. A támadásokban legalább kilenc ember meghalt, több tucatnyian pedig megsérültek. Több lakóépület, ipari létesítmény és más civil infrastruktúrához tartozó létesítmény is megrongálódott – számolt be cikkében a BBC.

Oroszország válaszolt Kijev korábbi támadására

Fotó: AFP

Dnyipróban öt ember halt meg, 25-en pedig megsérültek. Kijevben négy halálos áldozatról számoltak be, a kedden hajnalban végrehajtott csapások következtében pedig legalább 51 ember megsérült, közülük 35-öt kórházba szállítottak.

Kijev polgármestere, Vitalij Klicsko közölte, hogy a városban két magas lakóépületet is találat ért, és attól tartanak, hogy emberek rekedhettek a romok alatt.

🚨🇷🇺🇺🇦 MAJOR RUSSIAN ATTACK ON UKRAINERussia has reportedly launched a large-scale wave of missiles and drones targeting the Ukrainian capital, Kyiv.🔹 Dozens of missiles and attack drones are said to be involved in the assault.

🔹 Reports indicate multiple explosions and impacts… pic.twitter.com/PqbqbOdW3x — Global Frontline News (@OmeyLad23) June 2, 2026

Moszkva a múlt héten arra figyelmeztetett, hogy „szisztematikus csapásokat” mér majd Ukrajnára válaszul arra a múlt havi dróntámadásra, amely az orosz ellenőrzés alatt álló luhanszki régió egyik kollégiumát érte, és 21 ember halálát okozta.

Vitalij Klicsko arra kérte a lakosságot, hogy maradjanak az óvóhelyeken. Kijev városi katonai közigazgatásának vezetője, Timur Tkacsenko úgy fogalmazott: „Az ellenség ballisztikus rakétákkal támad.” Ukrajna nagy részén légiriadót rendeltek el, Kijev központja fölött pedig hatalmas füstoszlopok emelkedtek a magasba.

Oroszországban a krasznodari terület katasztrófavédelmi központja arról számolt be, hogy dróntámadást követően tűz ütött ki az ilszki olajfinomítóban.

A hatóságok szerint a támadásnak nem voltak áldozatai.

🔥Ilsk, Krasnodar Krai, was attacked by the Ilsk Oil Refinery. pic.twitter.com/DVm6vtG3uy — Malinda 🇺🇸🇺🇦🇵🇱🇨🇦🇮🇹🇦🇺🇬🇧🇬🇪🇩🇪🇸🇪 (@TreasChest) June 2, 2026

Miközben az orosz támadások a hajnali órákban Kijevet érték, a több mint egy tucat robbanás között folyamatosan hallani lehetett a drónok zúgását. Klicsko szerint a támadás tüzeket okozott egy benzinkút, egy építkezés, több lakóház, valamint két családi ház közelében. A város több részén áramkimaradások is voltak.

Zaporizzsjában egy ipari létesítményt is támadás ért.

A csapások azt követően történtek, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn ismét figyelmeztetett egy lehetséges nagyszabású orosz támadás veszélyére, és arra kérte a lakosságot, hogy kiemelten figyeljenek a légiriadó-jelzésekre.

Oroszország a múlt héten közölte, hogy katonai és döntéshozatali központokat fog célba venni Kijevben, és arra szólította fel a külföldieket, hogy hagyják el a várost. Moszkva szerint mindez válasz arra, hogy Ukrajna szándékosan csapást mért egy kollégiumra.

Az ukrán fegyveres erők vezérkara ugyanakkor azt közölte, hogy május 21-ről 22-re virradó éjszaka valóban végrehajtottak egy támadást Sztarobilszk közelében, de állításuk szerint egy orosz katonai egységet vettek célba.

Kijev szerint az orosz fenyegetések „nem jelentenek mást, mint szégyentelen zsarolást”, ezért arra kérték szövetségeseiket, hogy fokozzák a nyomást Moszkván.

A májusi rövid tűzszünet lejárta óta Oroszország több hullámban indított rakéta- és dróntámadásokat Kijev ellen. A csapások között volt egy lakóház elleni támadás is, amelyben 24 ember, köztük három gyermek vesztette életét. A moszkvai régiót érő ukrán dróntámadásban három ember halt meg. Volodimir Zelenszkij ezt az orosz támadásokra adott „teljes mértékben indokolt” válasznak nevezte.