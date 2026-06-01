Oroszországot vissza kell szorítani, nem kedvezni neki – erős üzenet a NATO ülésről

A NATO minden egyes négyzetcentiméterének megvédésére kész áll. A szövetség előretolt szárazföldi erői a Balti-tengertől a Fekete-tengerig állomásoznak, a NATO légierője pedig az egész keleti szárnyat védi – mondta Radmila Sekerinska főtitkárhelyettes a NATO Parlamenti Közgyűlésen tartott beszédében. A főtitkárhelyettes szolidaritását fejezte ki a romániai drónincidens miatt, kitért az ukrajnai civileket érő atrocitásokra, valamint a globális fenyegetésekről is szót ejtett.
A főtitkárhelyettes elmondta, hogy hat héten belül Ankarában NATO-csúcsot tartanak, ahol a korábbi vállalások végrehajtása lesz napirenden. A 2035-ig vállalt öt százalékos GDP-arányos védelmi kiadás elfogadása után a hangsúly a harcászati képességek kiépítésére terelődik. Sekerinska szerint a transzatlanti szövetség erős, de kiegyensúlyozottabb tehermegosztás szükséges és az Egyesült Államok elvárásai szerint Európának nagyobb szerepet kell vállalnia saját védelmében.
A védelmi ipari kapacitások bővítése kulcsfontosságú, különösen a légvédelem, rakéta- és elfogórendszerek, valamint a drónellenes képességek terén. A gyártás felgyorsítására, az ellátási láncok bővítésére és új transzatlanti védelmi ipari bázis létrehozására van szükség
– hangsúlyozta a főtitkárhelyettes.
Oroszország viseli a felelősséget a drónokért
Az LRT beszámolója szerint a NATO Parlamenti Közgyűlés elnöke, Marcos Perestrello hangsúlyozta, hogy Oroszország teljes felelősséggel tartozik a NATO keleti szárnyán fekvő tagállamokat érintő drónincidensekért:
Oroszország Ukrajna elleni háborúja továbbra is zajlik, azzal párhuzamosan, hogy felelőtlen magatartást tanúsít, és destabilizációs kampányokat folytat a Szövetség egész területén. Ezt a legvilágosabban a közelmúltban történt litvániai drónincidensek, valamint a Romániában történtek is mutatják.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, a múlt héten egy orosz drón egy romániai lakóházat talált el és a közelmúltban orosz drónok több balti állam területére is behatoltak. Perestrello szerint a felelősség egyedül Moszkvát terheli, függetlenül attól, hogy a légtérsértések szándékosak voltak-e. Négy kulcsfontosságú prioritást jelölt meg a szövetség számára: a védelmi kiadások és katonai képességek növelését, Európa NATO-n belüli szerepének erősítését és a teherviselés igazságosabb megosztását, a társadalmi ellenálló képesség javítását, valamint Ukrajna támogatásának fenntartását.
Egy változó világban létfontosságú, hogy a NATO minden eddiginél erősebb maradjon
– mondta.
Elrettentés nélkül az oroszok csak még magabiztosabbá válhatnak
Hétfőn Litvánia elnöke, Gitanas Nauseda kijelentette, hogy az európai viták arról, ki képviselje a kontinenst az Ukrajna és Oroszország közötti tárgyalásokon, nem veszik figyelembe az európai biztonsági helyzetet. Az LRT cikke szerint
Ma már nem lehet elvitatni, hogy Európa biztonsága Ukrajnában dől el. Mindenekelőtt Oroszországot meg kell állítani és vissza kell szorítani, nem pedig kedvezni neki. Az országgal való kapcsolatfelvételre irányuló felhívások pedig nem tükrözik Európa biztonsági törekvéseit
– jelentette ki a litván államfő. Nauseda hangsúlyozta, hogy világos határvonalak és erős elrettentés nélkül az oroszok csak még magabiztosabbá válhatnak. Az elnök hangsúlyozta, hogy a probléma nem az erőforrások, hanem a politikai akarat és a méltányos teherviselés hiányából fakad, megjegyezve, hogy Ukrajna időt nyert a NATO-nak, amit nem szabad elpazarolni.