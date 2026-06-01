Oroszországot vissza kell szorítani, nem kedvezni neki – erős üzenet a NATO ülésről

A NATO minden egyes négyzetcentiméterének megvédésére kész áll. A szövetség előretolt szárazföldi erői a Balti-tengertől a Fekete-tengerig állomásoznak, a NATO légierője pedig az egész keleti szárnyat védi – mondta Radmila Sekerinska főtitkárhelyettes a NATO Parlamenti Közgyűlésen tartott beszédében. A főtitkárhelyettes szolidaritását fejezte ki a romániai drónincidens miatt, kitért az ukrajnai civileket érő atrocitásokra, valamint a globális fenyegetésekről is szót ejtett.

Oroszország viseli a felelősséget a drónincidensekért

A főtitkárhelyettes elmondta, hogy hat héten belül Ankarában NATO-csúcsot tartanak, ahol a korábbi vállalások végrehajtása lesz napirenden. A 2035-ig vállalt öt százalékos GDP-arányos védelmi kiadás elfogadása után a hangsúly a harcászati képességek kiépítésére terelődik. Sekerinska szerint a transzatlanti szövetség erős, de kiegyensúlyozottabb tehermegosztás szükséges és az Egyesült Államok elvárásai szerint Európának nagyobb szerepet kell vállalnia saját védelmében.

A védelmi ipari kapacitások bővítése kulcsfontosságú, különösen a légvédelem, rakéta- és elfogórendszerek, valamint a drónellenes képességek terén. A gyártás felgyorsítására, az ellátási láncok bővítésére és új transzatlanti védelmi ipari bázis létrehozására van szükség

– hangsúlyozta a főtitkárhelyettes.

Az LRT beszámolója szerint a NATO Parlamenti Közgyűlés elnöke, Marcos Perestrello hangsúlyozta, hogy Oroszország teljes felelősséggel tartozik a NATO keleti szárnyán fekvő tagállamokat érintő drónincidensekért:

Oroszország Ukrajna elleni háborúja továbbra is zajlik, azzal párhuzamosan, hogy felelőtlen magatartást tanúsít, és destabilizációs kampányokat folytat a Szövetség egész területén. Ezt a legvilágosabban a közelmúltban történt litvániai drónincidensek, valamint a Romániában történtek is mutatják.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a múlt héten egy orosz drón egy romániai lakóházat talált el és a közelmúltban orosz drónok több balti állam területére is behatoltak. Perestrello szerint a felelősség egyedül Moszkvát terheli, függetlenül attól, hogy a légtérsértések szándékosak voltak-e. Négy kulcsfontosságú prioritást jelölt meg a szövetség számára: a védelmi kiadások és katonai képességek növelését, Európa NATO-n belüli szerepének erősítését és a teherviselés igazságosabb megosztását, a társadalmi ellenálló képesség javítását, valamint Ukrajna támogatásának fenntartását.

Egy változó világban létfontosságú, hogy a NATO minden eddiginél erősebb maradjon

– mondta.