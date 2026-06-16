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Ausztria

Sokkoló adatok Ausztriából: van iskola, ahol a diákok 75 százaléka nem német anyanyelvű

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Az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) adatigényléssel fordult az oktatási miniszterhez, a statisztikák pedig lesújtóak. Az osztrák iskolák egy jelentős részében a külföldi diákok aránya már meghaladta a 75 százalékot.
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AusztriaFPÖbevándorlás

Az FPÖ adatigényléssel fordult az oktatási miniszterhez, amelyben arra voltak kíváncsiak, hogy mekkora a külföldi diákok aránya az oktatási intézményekben. Az adatok pedig lesújtóak lettek, miután van olyan osztrák iskola, ahol már a 75 százalékot is meghaladta a nem német anyanyelvű diákok aránya – írja az Exxpress

Az osztrák iskolában már alig vannak olyanok, akik az ország állampolgárai lennének
Az osztrák iskolában már alig vannak olyanok, akik az ország állampolgárai lennének 
Fotó: MICHAEL BRANDT / DPA

Az adatigénylés során kiderült, hogy három olyan iskola is van az országban, ahol a külföldi diákok aránya meghaladja a 75 százalékot. Ezekben az intézményekben a tanulók jelentős része nem rendelkezik osztrák állampolgársággal, első nyelvként pedig nem a németet adta meg. Habár az oktatási miniszter szerint ebből nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni, az FPÖ ezt máshogy látja. 

A török, az arab és a szerb nyelv továbbra is különösen elterjedt a nem német anyanyelvként. A 2024/25-ös tanévben 5883 diák jelölte meg a törököt első nem német nyelvként, ezt követte az arab (1667) és a szerb (1196).

Az Oktatási Minisztérium rámutatott, hogy a jogilag meghatározott „első nyelv” nem szinonimája az „anyanyelvnek”, és nem teszi lehetővé a diákok német nyelvi készségeire vonatkozó közvetlen következtetések levonását.

Az érintett iskolák egy jungholzi (Reutte járás), egy fügeni általános iskola és egy fügeni középiskola. 

A helyzet azonban feltehetően nem sokkal jobb az ország más területein sem.

 

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