Sokkoló adatok Ausztriából: van iskola, ahol a diákok 75 százaléka nem német anyanyelvű

Az FPÖ adatigényléssel fordult az oktatási miniszterhez, amelyben arra voltak kíváncsiak, hogy mekkora a külföldi diákok aránya az oktatási intézményekben. Az adatok pedig lesújtóak lettek, miután van olyan osztrák iskola, ahol már a 75 százalékot is meghaladta a nem német anyanyelvű diákok aránya – írja az Exxpress.

Az osztrák iskolában már alig vannak olyanok, akik az ország állampolgárai lennének

Fotó: MICHAEL BRANDT / DPA

Az adatigénylés során kiderült, hogy három olyan iskola is van az országban, ahol a külföldi diákok aránya meghaladja a 75 százalékot. Ezekben az intézményekben a tanulók jelentős része nem rendelkezik osztrák állampolgársággal, első nyelvként pedig nem a németet adta meg. Habár az oktatási miniszter szerint ebből nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni, az FPÖ ezt máshogy látja.

A török, az arab és a szerb nyelv továbbra is különösen elterjedt a nem német anyanyelvként. A 2024/25-ös tanévben 5883 diák jelölte meg a törököt első nem német nyelvként, ezt követte az arab (1667) és a szerb (1196).

Az Oktatási Minisztérium rámutatott, hogy a jogilag meghatározott „első nyelv” nem szinonimája az „anyanyelvnek”, és nem teszi lehetővé a diákok német nyelvi készségeire vonatkozó közvetlen következtetések levonását.

Az érintett iskolák egy jungholzi (Reutte járás), egy fügeni általános iskola és egy fügeni középiskola.

A helyzet azonban feltehetően nem sokkal jobb az ország más területein sem.