Pakisztán miniszterelnöke: Huszonnégy órán belül létrejöhet a békeszerződés

Az Egyesült Államok és Irán megállapodott egy békeszerződés keretrendszeréről, amely véget vetne a hónapok óta tartó közel-keleti konfliktusnak – jelentette be Sehbaz Sarif pakisztáni miniszterelnök.

A pakisztáni kormányfő szerint nagyon közel a megállapodás aláírása az amerikaiak és az irániak között (Fotó: AFP)

A megállapodás végleges szövegét is kidolgozták már – tette hozzá Sarif.

Pakisztán jelenleg az elektronikus aláírásra készül, amelyre várhatóan a következő huszonnégy órán belül kerül sor, majd jövő héten technikai szintű tárgyalásokra kerül sor – tájékoztatott a pakisztáni kormányfő.

Iránnak akkor származik gazdasági előnye az Egyesült Államokkal kötendő egyezségből, ha teljesíti annak feltételeit – figyelmeztetett J. D. Vance amerikai alelnök a megállapodással kapcsolatban pénteken.

A megállapodást úgy alakították ki, hogy elsősorban az Egyesült Államok és szövetségesei által megfogalmazott aggályokra adjon választ, és, ha az Iráni Iszlám Köztársaság teljesíti kötelezettségeit, azután juthatnak ők és a teljes régió gazdasági bevételekhez

– árulta el Vance.