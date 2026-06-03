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Kreml (Moszkva)

Kemény üzenetet küldött Oroszország – ezt Zelenszkij nem teszi zsebre

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Az orosz állami TASZSZ hírügynökség beszámolója szerint Ukrajna szerdán több mélységi dróncsapást hajtott végre Oroszország területén, amelyek során találat ért egy jelentős szentpétervári olajterminált és egy tambovi hadiüzemet is. A támadások éppen a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum kezdetével egy időben történtek. Dmitrij Peszkov erre reagálva kijelentette: Oroszország tovább folytatja különleges katonai műveletét, hogy megelőzze a szentpétervárihoz hasonló támadásokat.
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Kreml (Moszkva)orosz-ukrán háborúPutyinZelenszkijUkrajna

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerdai sajtótájékoztatóján elsősorban Vlagyimir Putyin orosz elnök szentpétervári nemzetközi gazdasági fórumra (SPIEF) való felkészüléséről, az ukrán támadásokról és az ezekre adott orosz válaszlépésekről beszélt. A TASZSZ összegyűjtötte az orosz elnöki szóvivő legfontosabb kijelentéseit.

Peszkov megszólalt a dróntámadások után: folytatódik a különleges katonai művelet
Peszkov megszólalt a dróntámadások után: folytatódik a különleges katonai művelet Fotó: AFP

Dmitrij Peszkov kijelentette, hogy 

Oroszország tovább folytatja különleges katonai műveletét, hogy megelőzze a szentpétervárihoz hasonló támadásokat. 

Mint arról beszámoltunk, Kijev több mélységi dróncsapást hajtott végre szerdán Oroszország területén, amelyek során találat ért egy jelentős szentpétervári olajterminált és a tambovi területen működő hadiüzemet is. Több fotó és videó is megjelent Telegram-csatornákon és az X-en, amik szerint a város fölött sűrű füstfelhő gomolyog.

Az Ukrajna által indított támadások idején kezdődött meg a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum.

A fórumon Donald Trump amerikai elnök adminisztrációjának egyik tagja is részt vesz. Putyin az elmúlt években a fórumot arra használta, hogy Oroszország gazdasági ellenálló képességét demonstrálja. 

A tavalyi fórumon Putyin kijelentette, hogy „egész Ukrajna” Oroszországhoz tartozik.

A tavalyi fórumon Putyin kijelentette, hogy „egész Ukrajna” Oroszországhoz tartozik
A tavalyi fórumon Putyin kijelentette, hogy „egész Ukrajna” Oroszországhoz tartozik Fotó: AFP

 

Vlagyimir Putyin már megkezdte a szentpétervári nemzetközi gazdasági fórum (SPIEF) eseményeinek előkészítését, és jelenleg a fórum plenáris ülésén elhangzó beszédén dolgozik 

– mondta Peszkov délután. Az orosz vezető a szentpétervári nemzetközi gazdasági fórumon (SPIEF) mondott beszédében politikai kérdéseket is érint. Peszkov ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott:

Természetesen egyetlen gazdaság sem létezik politikai vákuumban. A politikai folyamatok mindig hatással vannak a gazdaságra, ezért erre a témára is kitérnek.

Oroszország tovább folytatja különleges katonai műveletét, amelynek célja a szentpétervárihoz hasonló támadások megelőzése. Peszkov az esetleges válaszlépésekkel kapcsolatban azt mondta:

Az ilyen csapásokra adott konkrét válaszokról a regionális hatóságok és a védelmi minisztérium adhat tájékoztatást. Annyit azonban elmondhatok, hogy a különleges katonai művelet tovább folytatódik annak érdekében, hogy megelőzzük az ehhez hasonló támadásokat.

Közben Oroszország megkezdte az ukrán támadásokra adott, általa szisztematikusnak nevezett válaszlépéseket. Peszkov erről azt mondta:

Szeretném megismételni az orosz külügyminisztérium álláspontját, amely szerint válaszunk szisztematikus lesz. Valójában már most is az.

Peszkov: Ukrajna döntésén múlik a harcok befejezése
Peszkov: Ukrajna döntésén múlik a harcok befejezése Fotó: AFP

Peszkov: Ukrajna döntésén múlik a harcok befejezése

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint a háború Ukrajnában akár már „a nap végéig” lezárulhatna, ha Volodimir Zelenszkij utasítaná az ukrán fegyveres erőket, hogy vonuljanak ki az Oroszország által igényelt területekről. 

Moszkva álláspontja szerint a konfliktus rendezése továbbra is lehetséges tárgyalások útján, de a folyamat jelenleg elakadt.

Peszkov a Vedomosztyi által idézett nyilatkozatban felidézte, hogy Vlagyimir Putyin korábban többször is beszélt arról, milyen feltételek mellett lenne lehetőség a harcok azonnali beszüntetésére. Moszkva szerint a kulcs Ukrajna katonai visszavonulása a Donbasz, valamint a Zaporizzsja és Herszon régiók területéről.

 

Orosz-ukrán háború
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