Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerdai sajtótájékoztatóján elsősorban Vlagyimir Putyin orosz elnök szentpétervári nemzetközi gazdasági fórumra (SPIEF) való felkészüléséről, az ukrán támadásokról és az ezekre adott orosz válaszlépésekről beszélt. A TASZSZ összegyűjtötte az orosz elnöki szóvivő legfontosabb kijelentéseit.
Dmitrij Peszkov kijelentette, hogy
Oroszország tovább folytatja különleges katonai műveletét, hogy megelőzze a szentpétervárihoz hasonló támadásokat.
Mint arról beszámoltunk, Kijev több mélységi dróncsapást hajtott végre szerdán Oroszország területén, amelyek során találat ért egy jelentős szentpétervári olajterminált és a tambovi területen működő hadiüzemet is. Több fotó és videó is megjelent Telegram-csatornákon és az X-en, amik szerint a város fölött sűrű füstfelhő gomolyog.
Az Ukrajna által indított támadások idején kezdődött meg a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum.
A fórumon Donald Trump amerikai elnök adminisztrációjának egyik tagja is részt vesz. Putyin az elmúlt években a fórumot arra használta, hogy Oroszország gazdasági ellenálló képességét demonstrálja.
A tavalyi fórumon Putyin kijelentette, hogy „egész Ukrajna” Oroszországhoz tartozik.
Vlagyimir Putyin már megkezdte a szentpétervári nemzetközi gazdasági fórum (SPIEF) eseményeinek előkészítését, és jelenleg a fórum plenáris ülésén elhangzó beszédén dolgozik
– mondta Peszkov délután. Az orosz vezető a szentpétervári nemzetközi gazdasági fórumon (SPIEF) mondott beszédében politikai kérdéseket is érint. Peszkov ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott:
Természetesen egyetlen gazdaság sem létezik politikai vákuumban. A politikai folyamatok mindig hatással vannak a gazdaságra, ezért erre a témára is kitérnek.
Oroszország tovább folytatja különleges katonai műveletét, amelynek célja a szentpétervárihoz hasonló támadások megelőzése. Peszkov az esetleges válaszlépésekkel kapcsolatban azt mondta:
Az ilyen csapásokra adott konkrét válaszokról a regionális hatóságok és a védelmi minisztérium adhat tájékoztatást. Annyit azonban elmondhatok, hogy a különleges katonai művelet tovább folytatódik annak érdekében, hogy megelőzzük az ehhez hasonló támadásokat.
Közben Oroszország megkezdte az ukrán támadásokra adott, általa szisztematikusnak nevezett válaszlépéseket. Peszkov erről azt mondta:
Szeretném megismételni az orosz külügyminisztérium álláspontját, amely szerint válaszunk szisztematikus lesz. Valójában már most is az.
Peszkov: Ukrajna döntésén múlik a harcok befejezése
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint a háború Ukrajnában akár már „a nap végéig” lezárulhatna, ha Volodimir Zelenszkij utasítaná az ukrán fegyveres erőket, hogy vonuljanak ki az Oroszország által igényelt területekről.
Moszkva álláspontja szerint a konfliktus rendezése továbbra is lehetséges tárgyalások útján, de a folyamat jelenleg elakadt.
Peszkov a Vedomosztyi által idézett nyilatkozatban felidézte, hogy Vlagyimir Putyin korábban többször is beszélt arról, milyen feltételek mellett lenne lehetőség a harcok azonnali beszüntetésére. Moszkva szerint a kulcs Ukrajna katonai visszavonulása a Donbasz, valamint a Zaporizzsja és Herszon régiók területéről.