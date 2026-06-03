Kemény üzenetet küldött Oroszország – ezt Zelenszkij nem teszi zsebre

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerdai sajtótájékoztatóján elsősorban Vlagyimir Putyin orosz elnök szentpétervári nemzetközi gazdasági fórumra (SPIEF) való felkészüléséről, az ukrán támadásokról és az ezekre adott orosz válaszlépésekről beszélt. A TASZSZ összegyűjtötte az orosz elnöki szóvivő legfontosabb kijelentéseit.

Peszkov megszólalt a dróntámadások után: folytatódik a különleges katonai művelet Fotó: AFP

Dmitrij Peszkov kijelentette, hogy

Oroszország tovább folytatja különleges katonai műveletét, hogy megelőzze a szentpétervárihoz hasonló támadásokat.

Mint arról beszámoltunk, Kijev több mélységi dróncsapást hajtott végre szerdán Oroszország területén, amelyek során találat ért egy jelentős szentpétervári olajterminált és a tambovi területen működő hadiüzemet is. Több fotó és videó is megjelent Telegram-csatornákon és az X-en, amik szerint a város fölött sűrű füstfelhő gomolyog.

The Russian air defense in Saint Petersburg, Russia, has been completely overwhelmed. Ukrainian drones are just pouring into Russia‘s second most defended city. pic.twitter.com/h778QAypCC — (((Tendar))) (@Tendar) June 3, 2026

Az Ukrajna által indított támadások idején kezdődött meg a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum.

A fórumon Donald Trump amerikai elnök adminisztrációjának egyik tagja is részt vesz. Putyin az elmúlt években a fórumot arra használta, hogy Oroszország gazdasági ellenálló képességét demonstrálja.

A tavalyi fórumon Putyin kijelentette, hogy „egész Ukrajna” Oroszországhoz tartozik.

A tavalyi fórumon Putyin kijelentette, hogy „egész Ukrajna” Oroszországhoz tartozik Fotó: AFP

Vlagyimir Putyin már megkezdte a szentpétervári nemzetközi gazdasági fórum (SPIEF) eseményeinek előkészítését, és jelenleg a fórum plenáris ülésén elhangzó beszédén dolgozik

– mondta Peszkov délután. Az orosz vezető a szentpétervári nemzetközi gazdasági fórumon (SPIEF) mondott beszédében politikai kérdéseket is érint. Peszkov ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott:

Természetesen egyetlen gazdaság sem létezik politikai vákuumban. A politikai folyamatok mindig hatással vannak a gazdaságra, ezért erre a témára is kitérnek.

Oroszország tovább folytatja különleges katonai műveletét, amelynek célja a szentpétervárihoz hasonló támadások megelőzése. Peszkov az esetleges válaszlépésekkel kapcsolatban azt mondta:

Az ilyen csapásokra adott konkrét válaszokról a regionális hatóságok és a védelmi minisztérium adhat tájékoztatást. Annyit azonban elmondhatok, hogy a különleges katonai művelet tovább folytatódik annak érdekében, hogy megelőzzük az ehhez hasonló támadásokat.

Közben Oroszország megkezdte az ukrán támadásokra adott, általa szisztematikusnak nevezett válaszlépéseket. Peszkov erről azt mondta: