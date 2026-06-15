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Hatalmas vita robbant ki az osztrák külügyminiszter körül

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Heves vitákat váltott ki Ausztriában, hogy Beate Meinl-Reisinger látványosan részt vett a bécsi Pride-felvonuláson, ahol párttársaival együtt ünnepelt a résztvevőkkel. A kritikusok szerint a politikus inkább szimbolikus ügyekkel foglalkozik, miközben Ausztriának komoly külpolitikai kihívásokkal kell szembenéznie.
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prideNEOSkülügyminiszterAusztria

A hétvégén rendezték meg a Vienna Pride jubileumi, harmincadik felvonulását, amely ismét megosztotta az osztrák közvéleményt. A rendezvény élén ott vonult a NEOS párt vezetője és külügyminisztere, Beate Meinl-Reisinger is, aki több politikustársával együtt vett részt az eseményen, írja az Exxpress.

Pride
A Szivárványos Pride felvonulás a Vienna Pride fesztivál részeként Bécsben, Ausztriában, a felvonulók között Beate Meinl-Reisinger külügyminiszter (Fotó: APA/AFP/ Max Slovencik)

A közösségi médiában gyorsan terjedni kezdtek azok a videók, amelyeken a külügyminiszter láthatóan felszabadultan ünnepel a tömegben. 

Támogatói szerint ezzel egyértelműen kiállt a sokszínűség és az egyenjogúság mellett, ellenzői azonban élesen bírálták.

Nem először került a politikus a viták középpontjába a Pride kapcsán. Tavaly az osztrák külügyminisztérium a Pride-hónap idején ideiglenesen szivárványszínű logóra cserélte a hagyományos piros–fehér–piros nemzeti szimbólumot a közösségi oldalain. A döntés akkor is komoly felháborodást váltott ki.

A kommentelők egy része azt kifogásolta, hogy az állami intézmények politikai üzeneteket helyeznek a nemzeti jelképek elé. Többen azt írták: „Piros–fehér–piros és semmi más”, míg mások azt kérdezték:

Most már szivárványköztársaság lettünk?

 

 

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