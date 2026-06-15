Hatalmas vita robbant ki az osztrák külügyminiszter körül

A hétvégén rendezték meg a Vienna Pride jubileumi, harmincadik felvonulását, amely ismét megosztotta az osztrák közvéleményt. A rendezvény élén ott vonult a NEOS párt vezetője és külügyminisztere, Beate Meinl-Reisinger is, aki több politikustársával együtt vett részt az eseményen, írja az Exxpress.

A Szivárványos Pride felvonulás a Vienna Pride fesztivál részeként Bécsben, Ausztriában, a felvonulók között Beate Meinl-Reisinger külügyminiszter (Fotó: APA/AFP/ Max Slovencik)

A közösségi médiában gyorsan terjedni kezdtek azok a videók, amelyeken a külügyminiszter láthatóan felszabadultan ünnepel a tömegben.

Támogatói szerint ezzel egyértelműen kiállt a sokszínűség és az egyenjogúság mellett, ellenzői azonban élesen bírálták.

Nem először került a politikus a viták középpontjába a Pride kapcsán. Tavaly az osztrák külügyminisztérium a Pride-hónap idején ideiglenesen szivárványszínű logóra cserélte a hagyományos piros–fehér–piros nemzeti szimbólumot a közösségi oldalain. A döntés akkor is komoly felháborodást váltott ki.

A kommentelők egy része azt kifogásolta, hogy az állami intézmények politikai üzeneteket helyeznek a nemzeti jelképek elé. Többen azt írták: „Piros–fehér–piros és semmi más”, míg mások azt kérdezték: