Putyin nyitott a béketárgyalásokra, de ezek a feltételei

A 2022 tavaszán elért orosz-ukrán isztambuli megállapodások, a tavaly augusztusi anchorage-i orosz-amerikai csúcson megbeszélt feltételek, a terepen kialakult valóságos helyzet, valamint azoknak az elveknek az alapján kész tárgyalni Kijevvel – hangsúlyozta Vlagyimir Putyin.

Putyin közölte a feltételeit Fotó: MIKHAIL METZEL / POOL

Oroszország – amint azt már többször is kijelentettük – készen áll a béketárgyalásokra Ukrajnával. Készen áll arra, hogy az Isztambulban korábban elért megállapodások alapján folytassa a tárgyalásokat, amelynek – hadd emlékeztessem önöket – az ukrán delegáció akkoriban már aláírta a kezdőbetűit. Ez azt jelenti, hogy elégedettek voltak velük. És nem látok okot arra, hogy eltérjünk ezektől a megállapodásoktól

– mondta Putyin, aki a tárgyalások feltételének ismertetésekor a 2024. júniusi beszédében foglaltakat is kiemelte. Akkor a béketárgyalások feltételül szabta az ukrán erők maradéktalan kivonását a donyecki, a luhasznki, a zaporizzsjai és a herszoni régióból valamint ezeknek – a Krímmel együtt – Oroszország részeként való elismerését. Emellett Ukrajna blokkoktól független és atomfegyvermentes státusát, valamint a NATO-ba való belépésének elutasítását, továbbá az Oroszország ellen bevezetett összes nyugati szankció feloldását is.