Putyin nyitott a béketárgyalásokra, de ezek a feltételei

A 2022 tavaszán elért orosz-ukrán isztambuli megállapodások, a tavaly augusztusi anchorage-i orosz-amerikai csúcson megbeszélt feltételek, a terepen kialakult valóságos helyzet, valamint azoknak az elveknek az alapján kész tárgyalni Kijevvel – hangsúlyozta Vlagyimir Putyin.
Oroszország – amint azt már többször is kijelentettük – készen áll a béketárgyalásokra Ukrajnával. Készen áll arra, hogy az Isztambulban korábban elért megállapodások alapján folytassa a tárgyalásokat, amelynek – hadd emlékeztessem önöket – az ukrán delegáció akkoriban már aláírta a kezdőbetűit. Ez azt jelenti, hogy elégedettek voltak velük. És nem látok okot arra, hogy eltérjünk ezektől a megállapodásoktól
– mondta Putyin, aki a tárgyalások feltételének ismertetésekor a 2024. júniusi beszédében foglaltakat is kiemelte. Akkor a béketárgyalások feltételül szabta az ukrán erők maradéktalan kivonását a donyecki, a luhasznki, a zaporizzsjai és a herszoni régióból valamint ezeknek – a Krímmel együtt – Oroszország részeként való elismerését. Emellett Ukrajna blokkoktól független és atomfegyvermentes státusát, valamint a NATO-ba való belépésének elutasítását, továbbá az Oroszország ellen bevezetett összes nyugati szankció feloldását is.
Putyin minderről egy kormányülésen beszélt, amelyen feladatként határozta meg, hogy minimalizálni kell az orosz polgári infrastruktúra elleni ukrán dróntámadások következményeit. Kijelentette, hogy ezek a támadások nem képesek megváltoztatni a „különleges hadművelet” menetét – írta az MTI.
Ukrajna olajfinomítók elleni támadásainak száma 2026 eleje óta megduplázódott, és a múlt héten egy moszkvai olajfinomítót is eltaláltak a háború kezdete óta az egyik legnagyobb ilyen jellegű támadás során – írta a Sky News, amely azt is kiemelte, hogy egyes források szerint Putyin nyári offenzívát tervez a Donbasz-régió négy kulcsfontosságú városa ellen, amely siker esetén erőfölénybe hozhatná az oroszokat.
A portál szerint ez az oka annak, hogy az orosz elnök kompromisszum késznek mutatkozik a tárgyalásokra Ukrajnával.
Ugyanakkor az infrastruktúrát érő ukrán támadások miatt Oroszország számos régiójából jelentették az üzemanyag-értékesítés korlátozását, az olajtermékek árának emelkedését és a hosszú sorokat a benzinkutaknál, emelte ki a Sky News.
Oroszország általában nyersolaj mellett különféle olajtermékeket is exportál, de az ukrán támadások a benzin és a repülőgép-üzemanyag exportjának betiltására kényszeríthetik az országot.
Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes elmondta, hogy Oroszország fontolgatja a dízelexport tilalmát, valamint az adótörvények módosítását a hazai üzemanyag-piac támogatása érdekében.
Hozzátette, hogy az olajipari vállalatok elhalasztották a finomítók karbantartási munkáit, és az üzemanyag-tartalékokat használják fel a kereslet kielégítésére.
Putyin szerint Ukrajna helyzete romlik
Az orosz elnök szerint Ukrajna helyzete a fronton rohamosan romlik, ezért folyamodott ahhoz a taktikához, hogy orosz polgári célpontokra és az infrastruktúrára mér csapást. Az elmúlt időszakban mindkét oldalon megsokasodtak az energetikai létesítmények elleni támadások.