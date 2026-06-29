Putyin kénytelen volt elismerni: Oroszország üzemanyaghiánnyal küzd

Ukrajna bírálta Oroszország kijelentését, miszerint titkos megállapodásra jutottak az Egyesült Államokkal a tavalyi alaszkai találkozón, azzal zárták le a témát, hogy az anchorage-i csúcson született egyezség semmisnek tekinthető, és Ukrajna nélkül többé nem lehet az ország jövőjéről tárgyalni. Vlagyimir Putyin orosz elnök pedig ezzel párhuzamosan kénytelen volt elismerni, hogy Oroszország üzemanyaghiánnyal küzd – számolt be róla a Mirror.

Putyin: az ország bizonyos mértékű üzemhiánnyal küzd

Fotó: AFP

Anchorage szelleme halott

Moszkva korábban az együttműködés új korszakának nevezte az Egyesült Államokkal rendezett alaszkai csúcstalálkozót, ahol Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök személyesen találkozott. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter bírálta azokat az állításokat, amelyek szerint Oroszország titkos megállapodást kötött az Egyesült Államokkal a 2025 augusztusi találkozó során, hangsúlyozva, hogy ezek a remények szertefoszlottak.

A valóság egy dolgot világossá tesz: ha Anchorage szelleme egyáltalán létezett, akkor most már bizonyosan halott

– mondta Szibiha. Megjegyzései azt követően hangzottak el, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter kijelentette, hogy Anchorage-ban semmilyen megállapodás nem született, ezzel közvetlenül ellentmondva Moszkva értelmezésének. Szibiha szerint minden olyan béketerv, amely Ukrajna nélkül készül, kudarcra van ítélve:

Oroszország számára Anchorage tanulsága az, hogy minden Ukrajna nélkül kidolgozott béketerv arra van ítélve, hogy szellemmé váljon és eltűnjön.

Hozzátette, hogy Oroszországnak fel kell hagynia azzal hogy „szellemekben hisz”, és ehelyett komoly béketárgyalásokat kellene indítania, mivel a háborúban elfoglalt pozíciója egyre romlik.

Célpontban az orosz energetika

Ukrajna az elmúlt hónapokban fokozta a dróntámadásait az orosz hadiipar és energetikai létesítmények ellen, amelyek közül a legutóbbi egy déli nagy olajfinomítót borított lángba. Ahogy arról lapunk is beszámolt, az ukrán elnök 40 napos befolyásolási műveletről szóló bejelentése után több mint 600 ukrán drón indult orosz célpontok ellen. A pénteken kezdődött művelet célja pedig Oroszország tárgyalóasztalhoz kényszerítése.

Ukrajna minden erővel azon van, hogy csökkentse Moszkva olajbevételeit, és hogy az orosz nép is a saját bőrén érezze az orosz–ukrán háború következményeit.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap a Telegramon azt arta, hogy „a mi nagy hatótávolságú szankcióink két orosz olajfinomítót értek el” valamint, hogy „minden egyes csapás a források csökkenését jelenti, amelyek az orosz hadigépezetet táplálják, és egy újabb lépést a béke felé.”