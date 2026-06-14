„Azt hiszem, ha kétségbeesünk Ukrajna csatatéri veresége miatt, és az Oroszország elleni légicsapások fokozásának stratégiáját alkalmazzuk, akkor az oroszokat olyan helyzetbe hozzuk, hogy komolyan fontolóra veszik majd Európa megtámadását” – mondta John Mearsheimer. A Chicagói Egyetem professzora Vlagyimir Putyin orosz elnök következő lépésére figyelmeztet.

Putyin lehűtötte a kedélyeket

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A politológus szerint

ilyen esetben a Nyugatot egy ellenőrizetlen eszkaláció fogja bevonni, amely atomfegyverek bevetéséhez is vezethet.

Glenn Diesen, a Délkelet-norvégiai Egyetem professzora korábban azt jegyezte meg, hogy a nyugati országoknak fel kell ismerniük, hogy az orosz területre mért csapások nem fogják Moszkvát megadásra kényszeríteni.

A norvég politológus szerint időszakosan euforikus hangulat uralkodik Nyugaton, mintha Oroszország veszíteni készülne. A valóságban azonban eszkaláció lesz, és nem lesz kapituláció – véli a szakértő.

Az Izvesztyija orosz lap ugyanakkor emlékeztet, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök június elején kijelentette, hogy Oroszországnak nincs oka konfrontációra a NATO-val. Mint mondta, Moszkvát nem érdekli a kapcsolatok eszkalációja a szövetséggel, és nem lát okot egy ilyen forgatókönyvre, amelyet rendszeresen megvitatnak a nyugati országokban.