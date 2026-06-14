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orosz-ukrán háború

Elszabadulhat a pokol: Putyin Európa megtámadását is mérlegelheti

1 órája
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Az orosz területek elleni ukrán dróntámadások arra késztethetik Moszkvát, hogy csapásokat indítson európai országok ellen. Putyin Európát támadhatja a szakértők szerint.
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orosz-ukrán háborúVlagyimir PutyinEurópa

„Azt hiszem, ha kétségbeesünk Ukrajna csatatéri veresége miatt, és az Oroszország elleni légicsapások fokozásának stratégiáját alkalmazzuk, akkor az oroszokat olyan helyzetbe hozzuk, hogy komolyan fontolóra veszik majd Európa megtámadását” – mondta John Mearsheimer. A Chicagói Egyetem professzora Vlagyimir Putyin orosz elnök következő lépésére figyelmeztet. 

Putyin lehűtötte a kedélyeket
Putyin lehűtötte a kedélyeket
Fotó: AFP

A politológus szerint 

ilyen esetben a Nyugatot egy ellenőrizetlen eszkaláció fogja bevonni, amely atomfegyverek bevetéséhez is vezethet.

Glenn Diesen, a Délkelet-norvégiai Egyetem professzora korábban azt jegyezte meg, hogy a nyugati országoknak fel kell ismerniük, hogy az orosz területre mért csapások nem fogják Moszkvát megadásra kényszeríteni. 

A norvég politológus szerint időszakosan euforikus hangulat uralkodik Nyugaton, mintha Oroszország veszíteni készülne. A valóságban azonban eszkaláció lesz, és nem lesz kapituláció – véli a szakértő.

Az Izvesztyija orosz lap ugyanakkor emlékeztet, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök június elején kijelentette, hogy Oroszországnak nincs oka konfrontációra a NATO-val. Mint mondta, Moszkvát nem érdekli a kapcsolatok eszkalációja a szövetséggel, és nem lát okot egy ilyen forgatókönyvre, amelyet rendszeresen megvitatnak a nyugati országokban.

 

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