A háború kezdete óta nem kapott ilyen rossz hírt Putyin, ez lehet a vég kezdete

A Közvélemény Alapítvány (FOM) június 19. és 21. között végzett felmérése szerint a Putyin iránt bizalmat érzők aránya 69 százalékra csökkent. Ez öt százalékpontos visszaesést jelent az egy héttel korábbi, 74 százalékos eredményhez képest.

Putyin támogatottsága a háború kezdete óta nem volt ilyen alacsony

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A kutatás időzítése egybeesett az Ukrajna által végrehajtott nagyszabású dróntámadásokkal, amelyek Moszkvát is elérték. A FOM adatai szerint a mostani eredmény a legalacsonyabb, amióta Oroszország 2022-ben háborút indított Ukrajna ellen.

Korábban még a 2022-es részleges mozgósítás, Herszon feladása vagy a 2023-as Jevgenyij Prigozsin-féle lázadás idején sem mértek 74 százaléknál alacsonyabb bizalmi mutatót. Az idei évben ugyanakkor már március végén és május közepén is 71 százalékra csökkent Putyin támogatottsága.

A mostani felmérés szerint azok aránya is emelkedett, akik nem bíznak az orosz elnökben: ez egy hét alatt 15 százalékról 18 százalékra nőtt. Az államfő munkáját pozitívan értékelők aránya eközben 75 százalékról 71 százalékra csökkent.

Nemcsak az elnök, hanem a kormány megítélése is romlott. A kabinet munkáját kedvezően értékelők aránya 44 százalékra esett vissza, ami legalább egy éve a legalacsonyabb érték a FOM mérései szerint.

A közvélemény-kutatás arra is rámutatott, hogy egy hét alatt jelentősen nőtt azok száma, akik érzékelik az üzemanyagárak emelkedését. Míg korábban a válaszadók 38 százaléka számolt be erről, a legfrissebb adatok szerint ez már 48 százalék.

Érdekesség ugyanakkor, hogy egy másik orosz közvélemény-kutató intézet, a VCIOM eltérő eredményeket közölt. Saját felmérésük szerint nőtt Putyin támogatottsága: az elnök munkáját jóváhagyók aránya 67,7 százalékról 70,4 százalékra, a belé vetett bizalom pedig 73,3 százalékról 76,7 százalékra emelkedett.