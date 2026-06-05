Béke helyett fegyverkezési verseny: Japán, Európa és a NATO is háborútól tart

A Japán és Kína viszonya az elmúlt évek legrosszabb szintjére süllyedt, miután Takaicsi Szanae japán miniszterelnök tavaly novemberben arra figyelmeztetett, hogy egy esetleges kínai támadás Tajvan ellen japán katonai válaszcsapást válthat ki. Májusban a kínai külügyminisztérium arra szólította fel a csendes-óceáni országokat, hogy legyenek éberek, és közösen álljanak ellen Japán fegyverkezéssel összefüggő vakmerő terveinek. Néhány napja Japán védelmi minisztere, Koizumi Sindzsiró elutasította a remilitarizálással kapcsolatos vádakat, és bírálta Kínát, amiért az gyors ütemben bővíti katonai erejét – számolt be róla a Reuters.

Japán védelmi minisztere, Koizumi Sindzsiró

Fotó: AFP

Sindzsiró így fogalmazott:

Gondoljanak bele. Van egy ország, amely hatalmas nukleáris fegyverarzenállal és stratégiai bombázókkal rendelkezik. Japánnak ezek közül egyik sincs, mégis minket vádolnak újrafegyverkezéssel?

A védelmi miniszter hozzátette, hogy Japán eltökélt abban, hogy új szerepet vállaljon a térségben, és kézzelfogható módon szilárdítsa meg az ország elrettentő erejét. Elmondása szerint olyan térséget akarnak létrehozni, amely ellenáll a kényszerítésnek és a nyomásgyakorlásnak.

Május végén Oroszország ENSZ-nagykövete, Vaszilij Nyebenzja az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésén azt mondta, hogy a Japánban és Németországban zajló remilitarizáció veszélyes fenyegetést jelent a globális biztonságra, és semmissé teszi a második világháború után elért eredményeket – írta meg a Reuters. Japán ENSZ-nagykövete válaszában nevetségesnek nevezte a orosz bírálatot, majd kifejtette, hogy Moszkva az ENSZ Alapokmányát megsértve folytat háborút Ukrajna ellen.

Eközben Oroszországtól tart Európa

Carsten Breuer német vezérkari főnök szerint Oroszország akár már 2029-re készen állhat arra, hogy katonailag próbára tegye a NATO-t és az orosz fenyegetés egyre nagyobb aggodalmat kelt Európában. A Bundeswehr főfelügyelője egy interjúban arról beszélt, hogy több jel is ebbe irányba mutat: az orosz fegyverkezés üteme, a hadsereg létszámának bővülése, valamint a gazdasági és politikai folyamatok is. Véleménye szerint Moszkva néhány éven belül komoly kihívást jelenthet Európa számára.