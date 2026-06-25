Drón csapódott a benzinkútba, azonnal felrobbant + videó

Dróntámadás ért egy benzinkutat Herszonban. A robbanás jelentős károkat okozott a létesítményben, valamint megrongált civil járműveket is – írta az Ukrinform.

Drón csapódott a benzinkútba, azonnal felrobbant. Június elején egy Mikoljev és Herszon közötti autópályaszakaszon lévő benzinkút is megsemmisült Fotó: DMYTRO SMOLIENKO / NurPhoto

A támadásban a benzinkút három alkalmazottja – egy 30, egy 46 és egy 47 éves férfi – megsérült. A helyszínen tűz keletkezett, amit a szakemberek gyorsan eloltottak.