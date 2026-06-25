Drón csapódott a benzinkútba, azonnal felrobbant + videó

Orosz dróntámadás ért egy benzinkutat Herszonban, a töltőállomás azonnal lángba borult. A robbanás következében az épület kiégett, három alkalmazott megsérült.
Dróntámadás ért egy benzinkutat Herszonban. A robbanás jelentős károkat okozott a létesítményben, valamint megrongált civil járműveket is – írta az Ukrinform.
A támadásban a benzinkút három alkalmazottja – egy 30, egy 46 és egy 47 éves férfi – megsérült. A helyszínen tűz keletkezett, amit a szakemberek gyorsan eloltottak.
Korábban az oroszok egy szumi benzinkutat is megtámadtak, akkor egy ember sérült meg.
Amint arról beszámoltunk, az orosz hadsereg az elmúlt napokban intenzív dróntámadásokat indított, amely az ukrán városokat és falvakat is elérte. Harkov régió egyik városában egy civil is meghalt a támadásokban.
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