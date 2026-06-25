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Drón csapódott a benzinkútba, azonnal felrobbant + videó

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Orosz dróntámadás ért egy benzinkutat Herszonban, a töltőállomás azonnal lángba borult. A robbanás következében az épület kiégett, három alkalmazott megsérült.
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támadásorosz-ukrán háborúoroszlétesítmény

Dróntámadás ért egy benzinkutat Herszonban. A robbanás jelentős károkat okozott a létesítményben, valamint megrongált civil járműveket is – írta az Ukrinform. 

Drón csapódott a benzinkútba, azonnal felrobbant. Június elején egy Mikoljev és Herszon közötti autópályaszakaszon lévő benzinkút is megsemmisült Fotó: DMYTRO SMOLIENKO / NurPhoto
Drón csapódott a benzinkútba, azonnal felrobbant. Június elején egy Mikoljev és Herszon közötti autópályaszakaszon lévő benzinkút is megsemmisült Fotó: DMYTRO SMOLIENKO / NurPhoto

A támadásban a benzinkút három alkalmazottja – egy 30, egy 46 és egy 47 éves férfi – megsérült. A helyszínen tűz keletkezett, amit a szakemberek gyorsan eloltottak.

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Korábban az oroszok egy szumi benzinkutat is megtámadtak, akkor egy ember sérült meg.  

Amint arról beszámoltunk, az orosz hadsereg az elmúlt napokban intenzív dróntámadásokat indított, amely az ukrán városokat és falvakat is elérte. Harkov régió egyik városában egy civil is meghalt a támadásokban.

 

Orosz-ukrán háború
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