Románia megnyitotta katonai bázisait az amerikai műveletek előtt, az ENSZ-ben is riadót fújt

„Engedélyeztük a hozzáférést bizonyos védelmi műveletekhez, például a légi utántöltéshez, mert úgy gondoljuk, hogy a szövetségeseknek számíthatniuk kell egymásra” – mondta a Fox Newsnak adott exkluzív interjúban Oana-Silvia Toiu, Románia ideiglenes külügyminisztere.
Nem vagyunk részesei a háborúnak, és nem is kívánunk annak részévé válni, ugyanakkor részt veszünk a közös védelem megerősítésére irányuló erőfeszítésekben, valamint a Hormuzi-szoros újranyitását célzó diplomáciai kezdeményezésekben
– mondta. Toiu kijelentései azt követően hangzottak el, hogy Donald Trump amerikai elnök többször is arra szólította fel az európai szövetségeseket, hogy növeljék védelmi kiadásaikat, és vállaljanak nagyobb szerepet a globális biztonsági feladatokban, beleértve a közel-keleti tengeri útvonalak védelmét is. A külügyminiszter elismerte, hogy Washington és egyes európai szövetségesei között nő a feszültség az Iránnal kapcsolatos politika miatt, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy mindkét fél tisztában van a szorosabb együttműködés szükségességével.
Meggyőződésem, hogy mind az amerikai, mind az európai oldalon felismerik: erősíteni kell a párbeszédet annak érdekében, hogy elkerüljük a transzatlanti partnerséget terhelő feszültségeket
– mondta a Fox News Digitalnak. Hozzátette: bízik abban, hogy a felek közötti egyeztetés jobb eredményekhez vezethet, különösen a közel-keleti konfliktussal összefüggő támogatási igények kezelésében.
A román külügyminiszter közölte, hogy Bukarest engedélyezte katonai bázisainak és egyéb infrastruktúrájának használatát a regionális biztonságot szolgáló védelmi műveletek támogatására.
Románia parlamenti jóváhagyással támogatta az elnök, a külügyminisztérium, a védelmi minisztérium és a miniszterelnök javaslatát, amely lehetővé teszi katonai bázisaink és infrastruktúránk használatát védelmi célokra, például légi utántöltési műveletekhez, mert tisztában vagyunk azzal, hogy a szövetségeseknek számíthatniuk kell egymásra
– mondta. Hozzátette: Európa, az Egyesült Államok és a világ számos országa több fontos kérdésben is közös célokat követ, például az energiaárak csökkentésében és a műtrágyaellátást akadályozó korlátozások megszüntetésében.
Egyetértünk Trump elnökkel abban, hogy növelni kell a védelmi kiadásokat
– mondta Ţoiu. Emlékeztetett, hogy Románia már Donald Trump előző elnöki ciklusa alatt a GDP 2 százalékára emelte védelmi költségvetését. Elmondása szerint jövőre átlagosan a GDP 3,4 százalékát fordítanák katonai beszerzésekre és stratégiai infrastrukturális beruházásokra.
Románia rendkívüli ülést kezdeményezett
Románia kedden rendkívüli ülést kezdeményezett az ENSZ Biztonsági Tanácsában, miután egy május 29-i orosz dróntámadás során találat ért egy lakóépületet a romániai Galați városában. Román tisztviselők szerint ez volt az első alkalom az ország csaknem hetvenéves ENSZ-tagsága alatt, hogy
Bukarest a nemzetbiztonságát érő közvetlen fenyegetés miatt kérte a Biztonsági Tanács összehívását.
Az ENSZ Biztonsági Tanácsában felszólalva Toiu elmondta, hogy egy robbanóanyaggal felszerelt drón mintegy négy percig tartózkodott a román légtérben, mielőtt egy lakóépület tizedik emeletébe csapódott. A becsapódásban egy anya és gyermeke megsérült.
A vizsgálatok egyértelműen azt mutatják, hogy orosz gyártmányú drónról van szó. Ezt a szerkezet kialakítása, a felhasznált berendezések típusa, valamint a laboratóriumi vizsgálatok eredményei is alátámasztják
– mondta a Fox News Digitalnak. Toiu szerint a drón valószínűleg egy nagyobb orosz támadás része volt, amely a Duna közelében található ukrán polgári infrastruktúrát vette célba. „A nemzetközi közösség figyelmét szerettük volna felhívni arra, hogy ez a nemzetközi jog súlyos megsértése, és közösen kell kiállnunk ez ellen” – fogalmazott.
Függetlenül attól, hogy ez szándékos volt-e vagy sem, a felelősség egyértelmű. Ezeknek a felelőtlen eszkalációs lépéseknek pedig véget kell vetni
– szögezte le.
Moszkva tagad, és ukrán provokációt sejt a háttérben
Vaszilij Nyebenzja, Oroszország ENSZ-nagykövete az ülésen visszautasította a vádakat, és azokat „alaptalannak és elfogultnak” nevezte.
A diplomata azt állította, hogy ha egy Geran–2 típusú drón közvetlenül csapódott volna az épületbe, a pusztítás jóval nagyobb mértékű lett volna.
Szerinte a román sajtóban megjelent felvételeken csupán tűzkárok láthatók, nem pedig teljes megsemmisülés. Nyebenzja emellett „alapos, objektív és politikamentes vizsgálatot” sürgetett, és felvetette annak lehetőségét is, hogy az incidens egy ukrán provokáció eredménye lehetett, amelynek célja a NATO mélyebb bevonása a háborúba. Toiu visszautasította Moszkva érvelését, és felvetette a kérdést, miként töltheti be a béke és a biztonság őrzőjének szerepét egy olyan ország, amelyet agresszorként tartanak számon.
Most nemcsak Románia, hanem az egész nemzetközi közösség számára felmerül a kérdés, hogy egy Biztonsági Tanácsi tag miként járulhat hozzá a béke és a biztonság fenntartásához, miközben agresszor államként lép fel
– mondta. Hozzátette: Oroszország jelenleg nem a béke és a biztonság érdekében él vétójogával.
Az ENSZ-ben is kiálltak Románia mellett
Az Egyesült Államok több mint ötven országhoz csatlakozva támogatta Romániát egy közös nyilatkozatban, amely elítélte a támadást. Az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete, Mike Waltz később az X-en azt írta, hogy találkozott Toiuval a „román lakóépület elleni felelőtlen orosz dróntámadást” követően.
Véget kell vetni ennek az erőszaknak, mielőtt még több ártatlan ember válna az áldozatává
– írta Waltz.
Toiu elmondta, hogy a rendkívüli ENSZ-ülést követően egyeztetett az amerikai küldöttség tagjaival.
Az Egyesült Államok több mint ötven országgal együtt csatlakozott a közös nyilatkozatunkhoz, hogy egyértelmű és nyilvános üzenetet küldjünk a támadással kapcsolatban
– mondta. Hozzátette, hogy Románia nemcsak NATO-szövetségesként, hanem stratégiai partnerként is szorosan együttműködik az Egyesült Államokkal.