Románia megnyitotta katonai bázisait az amerikai műveletek előtt, az ENSZ-ben is riadót fújt

„Engedélyeztük a hozzáférést bizonyos védelmi műveletekhez, például a légi utántöltéshez, mert úgy gondoljuk, hogy a szövetségeseknek számíthatniuk kell egymásra” – mondta a Fox Newsnak adott exkluzív interjúban Oana-Silvia Toiu, Románia ideiglenes külügyminisztere.

Románia megnyitotta katonai bázisait az amerikai műveletek előtt Fotó: AFP

Nem vagyunk részesei a háborúnak, és nem is kívánunk annak részévé válni, ugyanakkor részt veszünk a közös védelem megerősítésére irányuló erőfeszítésekben, valamint a Hormuzi-szoros újranyitását célzó diplomáciai kezdeményezésekben

– mondta. Toiu kijelentései azt követően hangzottak el, hogy Donald Trump amerikai elnök többször is arra szólította fel az európai szövetségeseket, hogy növeljék védelmi kiadásaikat, és vállaljanak nagyobb szerepet a globális biztonsági feladatokban, beleértve a közel-keleti tengeri útvonalak védelmét is. A külügyminiszter elismerte, hogy Washington és egyes európai szövetségesei között nő a feszültség az Iránnal kapcsolatos politika miatt, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy mindkét fél tisztában van a szorosabb együttműködés szükségességével.

Meggyőződésem, hogy mind az amerikai, mind az európai oldalon felismerik: erősíteni kell a párbeszédet annak érdekében, hogy elkerüljük a transzatlanti partnerséget terhelő feszültségeket

– mondta a Fox News Digitalnak. Hozzátette: bízik abban, hogy a felek közötti egyeztetés jobb eredményekhez vezethet, különösen a közel-keleti konfliktussal összefüggő támogatási igények kezelésében.

A román külügyminiszter közölte, hogy Bukarest engedélyezte katonai bázisainak és egyéb infrastruktúrájának használatát a regionális biztonságot szolgáló védelmi műveletek támogatására.

Trump amerikai elnök többször is arra szólította fel az európai szövetségeseket, hogy növeljék védelmi kiadásaikat Fotó: AFP

Románia parlamenti jóváhagyással támogatta az elnök, a külügyminisztérium, a védelmi minisztérium és a miniszterelnök javaslatát, amely lehetővé teszi katonai bázisaink és infrastruktúránk használatát védelmi célokra, például légi utántöltési műveletekhez, mert tisztában vagyunk azzal, hogy a szövetségeseknek számíthatniuk kell egymásra

– mondta. Hozzátette: Európa, az Egyesült Államok és a világ számos országa több fontos kérdésben is közös célokat követ, például az energiaárak csökkentésében és a műtrágyaellátást akadályozó korlátozások megszüntetésében.

Egyetértünk Trump elnökkel abban, hogy növelni kell a védelmi kiadásokat

– mondta Ţoiu. Emlékeztetett, hogy Románia már Donald Trump előző elnöki ciklusa alatt a GDP 2 százalékára emelte védelmi költségvetését. Elmondása szerint jövőre átlagosan a GDP 3,4 százalékát fordítanák katonai beszerzésekre és stratégiai infrastrukturális beruházásokra.