Elbukta a pert Ruanda a brit menekültügyi megállapodás ügyében

A brit kormány javára döntött a Hágában működő Állandó Választottbíróság abban a jogvitában, amely a korábbi brit kormány vitatott ruandai menekültügyi programja miatt alakult ki. Ruanda azt követelte, hogy Nagy-Britannia fizesse ki a szerződésben szereplő további részleteket, a testület azonban elutasította a kérelmet – írja a Deutsche Welle.

Londonnak nem kell további kifizetéseket teljesítenie a meghiúsult ruandai program után (Fotó: AFP)

A megállapodást még 2022-ben kötötte a konzervatív brit kormány. A terv szerint az Egyesült Királyságba illegálisan érkező menedékkérőket Ruandába szállították volna, ahol elbírálták volna kérelmüket.

A programot Keir Starmer munkáspárti miniszterelnök 2024-es hivatalba lépése után megszüntette. Az új kormány szerint a kezdeményezés jelentős közpénzt emésztett fel, miközben nem hozott érdemi eredményt.

Ruanda két, egyenként 50 millió fontos éves kifizetést követelt, amelyek 2025-ben és 2026-ban váltak volna esedékessé. A választottbíróság azonban megállapította, hogy a brit kormány a program megszüntetésével egyértelműen jelezte: ezeket az összegeket nem kívánja kifizetni.

A brit kormány üdvözölte a döntést, Ruanda pedig közölte, hogy tudomásul veszi az ítéletet, és lezártnak tekinti az ügyet.

A ruandai terv már a kezdetektől heves vitákat váltott ki. A brit Legfelsőbb Bíróság 2023-ban jogellenesnek minősítette a programot arra hivatkozva, hogy a menedékkérők jogai sérülhetnek.

UK wins court case over canceled Rwanda asylum plan https://t.co/xSFxitGkOx — #TheRebelDemocrat (@ejnyamogo) June 1, 2026

A rendszer végül gyakorlatilag nem valósult meg. A brit kormány szerint mintegy 700 millió font közpénzt költöttek el rá, miközben mindössze négy ember utazott Ruandába önkéntes alapon.

A tervezett kitoloncolási járatokat több alkalommal is jogi úton akadályozták meg.

A program Rishi Sunak konzervatív kormányának egyik legfontosabb migrációs intézkedése volt, amely az illegális bevándorlás visszaszorítását célozta. A kezdeményezés azonban végül sem jogi, sem politikai értelemben nem bizonyult sikeresnek.