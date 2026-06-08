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dróntámadás

Halálos ukrán dróntámadás ért egy Moszkva–Szimferopol személyvonatot

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Egy ember meghalt, egy másik pedig megsérült, miután ukrán drón csapódott egy Moszkvából Szimferopolba tartó személyvonat mozdonyába – jelentette be Szergej Akszjonov, a Krím vezetője.
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A tájékoztatás szerint a támadás következtében a mozdonyvezető megsérült, segédvezetője pedig életét vesztette. Az elsődleges információk alapján az utasok nem sérültek meg, írja a TASZSZ.

dróntámadás
Illusztráció (Fotó: NurPhoto/AFP/Dmytro Smolienko)

Az előzetes adatok szerint egy ellenséges dróntámadás érte a Moszkva–Szimferopol személyvonat mozdonyát. A mozdonyvezető megsérült, a segédvezető életét vesztette. Az utasok nem sérültek meg

– írta Akszjonov Telegram-csatornáján.

A krími vezető részvétét fejezte ki az áldozat családjának és hozzátartozóinak, valamint mielőbbi felépülést kívánt a sérült mozdonyvezetőnek.

A hatóságok közlése szerint a vonat utasainak továbbszállításáról autóbuszokkal gondoskodnak. A Krími Köztársaság vezetése minden szükséges segítséget és támogatást megad az érintetteknek.

A támadás körülményeit jelenleg vizsgálják, további részleteket egyelőre nem közöltek. A köztársaságban a menetrend szerinti vasúti közlekedést ideiglenesen felfüggesztették

 

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