A spanyol korrupciós vonaton nincsen fék: egy volt minisztert 24 év börtönre ítéltek

Pedro Sanchez kormánya körül egyre fogy a levegő, miután az elmúlt hónapokban sorra jönnek ki a szocialistákhoz köthető korrupciós botrányok. Nemrég a volt közlekedési minisztert ítélték 24 év börtönbüntetésre, a miniszterelnök feleségének bevonták az útlevelét, eközben pedig a spanyol hatóságok újabb razziákat tartottak, ami során hat embert vettek őrizetbe.

A spanyol miniszterelnök terel a korrupciós botrányok kapcsán, azonban ez egyre nehezebb, miután már feleségét is vizsgálják

Fotó: BURAK AKBULUT / ANADOLU

A spanyol legfelsőbb bíróság 24 év börtönbüntetésre ítélte José Luis Ábalos volt közlekedési minisztert, amiért kenőpénzt fogadott el egészségügyi berendezések, például arcmaszkok beszerzésére irányuló közbeszerzési szerződések során a Covid-járvány idején. A bíróság döntése megerősíteni látszik azt, amit a spanyol jobboldal már évek óta mondd, miszerint a szocialista kormány egészét átszövi a korrupció.

Ábalos segédjét, Koldo Garcíát ugyan ezen ügyben 19 év börtönbüntetésre ítélték, Sancheznek pedig nem véletlenül főhet a feje, hiszen Ábálos éveken át szolgált a miniszterelnök jobbkezeként.

A bíróság Ábalost és Garcíát is bűnösnek találta bűnszervezetben való részvétel, vesztegetés, közpénzekkel való visszaélés, pénzmosás és befolyással üzérkedés vádjában. Az ítéletben egyúttal hangsúlyozták, hogy „a vádak súlyossága abból fakad, hogy aláássák a demokratikus állam alapjait, és a közhatalom célját az egyéni érdekek szolgálatába állítják”.

Az ítélethirdetés két nappal azután történt, hogy egy külön bíróság kimondta, hogy Sánchez felesége, Begona Gómez, akit többek között szintén korrupcióval és befolyással üzérkedéssel vádolnak, szökésveszélyesnek minősül, így be kellett szolgáltatnia útlevelét.

Gómezt azzal vádolják, hogy a miniszterelnök feleségeként befolyását felhasználva szponzorokat szerzett egy általa vezetett egyetemi mesterképzéshez, valamint hogy állami forrásokat használt fel asszisztense személyes ügyekben nyújtott segítségének kifizetésére.

Ráadásul a spanyol hatóságok szerdán több más társával együtt letartóztatták Carlos Martínezt, a Kasztília és León régió szocialista vezetőjét, miután a vádak szerint a politikus szintén érintett egy korrupciós botrányban. A hatóságok a letartóztatásokkal párhuzamosan több kormányzati intézményben és magánlakásokban is házkutatásokat végeztek.