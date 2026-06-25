A spanyol korrupciós vonaton nincsen fék: egy volt minisztert 24 év börtönre ítéltek

Pedro Sanchez kormánya körül egyre fogy a levegő, miután az elmúlt hónapokban sorra jönnek ki a szocialistákhoz köthető korrupciós botrányok. Nemrég a volt közlekedési minisztert ítélték 24 év börtönbüntetésre, a miniszterelnök feleségének bevonták az útlevelét, eközben pedig a spanyol hatóságok újabb razziákat tartottak, ami során hat embert vettek őrizetbe.
A spanyol legfelsőbb bíróság 24 év börtönbüntetésre ítélte José Luis Ábalos volt közlekedési minisztert, amiért kenőpénzt fogadott el egészségügyi berendezések, például arcmaszkok beszerzésére irányuló közbeszerzési szerződések során a Covid-járvány idején. A bíróság döntése megerősíteni látszik azt, amit a spanyol jobboldal már évek óta mondd, miszerint a szocialista kormány egészét átszövi a korrupció.
Ábalos segédjét, Koldo Garcíát ugyan ezen ügyben 19 év börtönbüntetésre ítélték, Sancheznek pedig nem véletlenül főhet a feje, hiszen Ábálos éveken át szolgált a miniszterelnök jobbkezeként.
A bíróság Ábalost és Garcíát is bűnösnek találta bűnszervezetben való részvétel, vesztegetés, közpénzekkel való visszaélés, pénzmosás és befolyással üzérkedés vádjában. Az ítéletben egyúttal hangsúlyozták, hogy „a vádak súlyossága abból fakad, hogy aláássák a demokratikus állam alapjait, és a közhatalom célját az egyéni érdekek szolgálatába állítják”.
Az ítélethirdetés két nappal azután történt, hogy egy külön bíróság kimondta, hogy Sánchez felesége, Begona Gómez, akit többek között szintén korrupcióval és befolyással üzérkedéssel vádolnak, szökésveszélyesnek minősül, így be kellett szolgáltatnia útlevelét.
Gómezt azzal vádolják, hogy a miniszterelnök feleségeként befolyását felhasználva szponzorokat szerzett egy általa vezetett egyetemi mesterképzéshez, valamint hogy állami forrásokat használt fel asszisztense személyes ügyekben nyújtott segítségének kifizetésére.
Ráadásul a spanyol hatóságok szerdán több más társával együtt letartóztatták Carlos Martínezt, a Kasztília és León régió szocialista vezetőjét, miután a vádak szerint a politikus szintén érintett egy korrupciós botrányban. A hatóságok a letartóztatásokkal párhuzamosan több kormányzati intézményben és magánlakásokban is házkutatásokat végeztek.
Sanchez ugyan akkor úgy látszik továbbra sem kíván érdemi választ adni a felmerülő botrányokra és annak ellenére utasítja el az előrehozott választásokat, hogy a közvélemény egyértelműen egyre inkább megosztott személyét illetően. Nemrég Sanchez saját jogon felszólalt a parlament ülésén, amelyen jelezte, hogy a szocialista párt nem korrupt, azok a személyek akiket azonban elítél a bíróság azok.
A miniszterelnök ugyanakkor arra is kitért, hogy véleménye szerint ezen bírósági ügyek kiszivárogtatása és összemosása egy jól körülhatárolható politikai csoport érdeke, amellyel egyértelműen a VOX párta és persze kollektívan a jobboldalra utalt.
A VOX elnöke, Santiago Abascal ugyanakkor világossá tette, hogy pártjának nincs köze a bírósági ügyekhez, amelyek eleve azért léteznek, mert a spanyol miniszterelnök maffia hálózatot tartott fenn.
Abascal egyúttal azt is jelezte, hogy habár sokan túlzónak fogják gondolni, azonban véleménye szerint egyértelmű, hogy Sanchez nem hogy felelősséget nem akar vállalni, de még a következő választások ellopására is felkészült hatalma megtartása érdekében.
Abascal ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy korábban a maffia kormányról való beszédeit is sokan túlzónak gondolták, azonban az élet végül őt igazolta. A spanyol miniszterelnök pedig az elmúlt időszakban számtalan olyan lépést tett, amely a választások manipulálására utal. A VOX elnöke szerint az egyik ilyen lépés volt a spanyol bevándorlók legalizálása, amely okán több százezer spanyol útlevelet adnak majd ki olyanoknak, akik soha nem is éltek az országban.
Habár Sanchez maga politikai indíttatású támadásokról beszél, azonban az eddig közlékeny miniszterelnök egyre kevésbé áll a sajtó szolgálatára. A parlamenti vitát megelőzően ugyanis hiába várt a spanyol sajtó jelentős része arra, hogy a miniszterelnök kommentálja az ügyeket, erre nem szakított időt Sanchez.
A spanyol miniszterelnöknek azonban előbb vagy utóbb biztosan választ kell adnia a feleségét és a pártját ért vádakra, ha máshogy nem akkor a választásokon.