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Keir Starmer

Lemondott Keir Starmer

1 órája
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A brit miniszterelnök a Downing Streeten elmondott nyilatkozatában bejelentette a miniszterelnöki tisztségéből való távozásának ütemtervét. Starmer közölte a Munkáspárt elnöki posztjáról is is leköszön.
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Keir Starmerbritminiszterelnök

Mielőtt bejelentette lemondását, Starmer elmondta, hogy egy „politikai, pénzügyi és erkölcsi csődbe jutott” Munkáspártot örökölt. Elmondása szerint „számtalanszor” hallotta, hogy a pártnak „vége”, de szerinte „bebizonyította, hogy azok az emberek tévedtek”.

Lemondott Keir Starmer Fotó: ILYAS TAYFUN SALCI / ANADOLU
Lemondott Keir Starmer Fotó: ILYAS TAYFUN SALCI / ANADOLU

A brit kormányfő elmondta, hogy ma reggel beszélt a királlyal, hogy tájékoztassa őt lemondási szándékáról, és felkérte a Munkáspárt Országos Végrehajtó Bizottságát, hogy állítson össze egy ütemtervet, amely szerint a pártelnöki jelölések július 9-én kezdődnek, és a nyári szünetig lezárulnak – írta a Sky News.

Ez azt jelenti, hogy szeptemberben, a parlament újbóli összehívása előtt már új pártelnök lesz hivatalban, addig azonban Starmer maradna a miniszterelnök.

Amint arról korábban beszámoltunk kevesebb, mint két évvel  Starmer választási győzelme után ért véget a Starmer-éra. A brit politikus saját eredményeit úgy értékelte, hogy helyreállította a bizalmat a gazdaság, a védelem és a nemzetbiztonság terén.  Starmer az Egyesült Királyság hatodik miniszterelnöke a Brexit óta, vagyis az elmúlt tíz évben.

 

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