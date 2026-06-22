Mielőtt bejelentette lemondását, Starmer elmondta, hogy egy „politikai, pénzügyi és erkölcsi csődbe jutott” Munkáspártot örökölt. Elmondása szerint „számtalanszor” hallotta, hogy a pártnak „vége”, de szerinte „bebizonyította, hogy azok az emberek tévedtek”.

Lemondott Keir Starmer Fotó: ILYAS TAYFUN SALCI / ANADOLU

A brit kormányfő elmondta, hogy ma reggel beszélt a királlyal, hogy tájékoztassa őt lemondási szándékáról, és felkérte a Munkáspárt Országos Végrehajtó Bizottságát, hogy állítson össze egy ütemtervet, amely szerint a pártelnöki jelölések július 9-én kezdődnek, és a nyári szünetig lezárulnak – írta a Sky News.

Ez azt jelenti, hogy szeptemberben, a parlament újbóli összehívása előtt már új pártelnök lesz hivatalban, addig azonban Starmer maradna a miniszterelnök.

Amint arról korábban beszámoltunk kevesebb, mint két évvel Starmer választási győzelme után ért véget a Starmer-éra. A brit politikus saját eredményeit úgy értékelte, hogy helyreállította a bizalmat a gazdaság, a védelem és a nemzetbiztonság terén. Starmer az Egyesült Királyság hatodik miniszterelnöke a Brexit óta, vagyis az elmúlt tíz évben.