Betelt a pohár: akár már ma lemondhat a brit miniszterelnök

Kevesebb, mint két évvel azután, hogy Starmer választási győzelmet aratott, véget érhet a Starmer-éra. Egyes források szerint a brit miniszterelnök a hétvégén azt hogy mérlegelte, lemondjon-e már most a miniszterelnöki posztról, vagy induljon-e a pártelnöki posztért folyó versenyben.

Andy Burnham lehet Starmer utódja Fotó: OLI SCARFF / AFP

A Starmerre nehezedő nyomás hónapok óta erősödött, amit csak fokoztak a pénteki események: Andy Burnham, Nagy-Manchester polgármestere átütő győzelmet aratott az időközi parlamenti választásokon az északnyugat-angliai egyéni választókörzetben, Makerfieldben, és visszatért Westminsterbe, legyőzve Nigel Farage pártjának jelöltjét, úgy, hogy a Reform UK párt több mint egy éve vezeti az országos közvélemény-kutatásokat.

Ez a győzelem reményt adott a Munkáspárt képviselőinek, hogy Burnham megfordíthatja a párt sorsát, amely Starmer vezetése alatt elvesztette támogatottságát, miközben Starmer népszerűségi mutatói a brit vezetők közül a legalacsonyabb szintre süllyedtek.

Sir Keir Starmer is expected to resign as soon as this morning, paving the way for Andy Burnham to become Britain’s seventh prime minister in a decade



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Burnham kijelentette, hogy az országnak alapvető változásokra van szüksége, és csökkenteni kell a megélhetési költségeket, de azt még nem tisztázta, milyen megközelítést fog követni a külügyek, a gazdaság és a védelem terén.

Starmerhez hasonlóan ő is rájöhet, hogy alig van mozgástere, mivel a további hitelfelvétel ellen tiltakozó kötvénypiaci befektetők szorítják sarokba, és olyan dühös választókkal kell szembenéznie, akik úgy vélik, hogy az ország nem működik megfelelően

– véli a Reuters.