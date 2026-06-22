Betelt a pohár: akár már ma lemondhat a brit miniszterelnök

Kevesebb, mint két évvel azután, hogy Starmer választási győzelmet aratott, véget érhet a Starmer-éra. Egyes források szerint a brit miniszterelnök a hétvégén azt hogy mérlegelte, lemondjon-e már most a miniszterelnöki posztról, vagy induljon-e a pártelnöki posztért folyó versenyben.
A Starmerre nehezedő nyomás hónapok óta erősödött, amit csak fokoztak a pénteki események: Andy Burnham, Nagy-Manchester polgármestere átütő győzelmet aratott az időközi parlamenti választásokon az északnyugat-angliai egyéni választókörzetben, Makerfieldben, és visszatért Westminsterbe, legyőzve Nigel Farage pártjának jelöltjét, úgy, hogy a Reform UK párt több mint egy éve vezeti az országos közvélemény-kutatásokat.
Ez a győzelem reményt adott a Munkáspárt képviselőinek, hogy Burnham megfordíthatja a párt sorsát, amely Starmer vezetése alatt elvesztette támogatottságát, miközben Starmer népszerűségi mutatói a brit vezetők közül a legalacsonyabb szintre süllyedtek.
Burnham kijelentette, hogy az országnak alapvető változásokra van szüksége, és csökkenteni kell a megélhetési költségeket, de azt még nem tisztázta, milyen megközelítést fog követni a külügyek, a gazdaság és a védelem terén.
Starmerhez hasonlóan ő is rájöhet, hogy alig van mozgástere, mivel a további hitelfelvétel ellen tiltakozó kötvénypiaci befektetők szorítják sarokba, és olyan dühös választókkal kell szembenéznie, akik úgy vélik, hogy az ország nem működik megfelelően
– véli a Reuters.
Wes Streeting volt egészségügyi miniszter szintén kijelentette, hogy rendelkezik a vezetői versenybe való belépéshez szükséges 81 munkáspárti képviselő támogatásával, de a párt egyik magas rangú tagja úgy vélte, hogy Streeting megállapodást köthet Burnhammal, amelynek keretében magas pozíciót kapna, ha nem indulna a versenyben.
Míg Starmer csapata úgy véli, hogy a 2024-es országos választásokon elért győzelme felhatalmazza arra, hogy 2029-ig maradjon hivatalában, Peter Kyle üzleti miniszter vasárnap kijelentette, hogy a miniszterelnök „azokon a politikai kihívásokra gondolkodik, amelyekkel jelenleg szembesül”.
Ha Starmer hétfőn a Downing Street-i pódiumról bejelentené távozásának ütemtervét, és Burnham sikerrel járna, Nagy-Britannia hetedik miniszterelnöke lenne a Brexit-népszavazás óta, vagyis az elmúlt tíz évben, ugyanis ezen a héten lesz tíz éve, hogy az ország kilépett az Európai Unióból.
Szakértők szerint a legjobb megoldás az lenne, ha Starmer bejelentené, hogy szeptemberben lemond, így részt vehetne a júliusi, az Egyesült Királyság és az Európai Unió közötti kapcsolatok újraindításáról szóló csúcstalálkozón, és időt adna Burnhamnek a kormányzásra való felkészülésre – írta a The Telegraph.
Trump sem hagyta szó nélkül
Keir Starmer lemond az Egyesült Királyság miniszterelnöki posztjáról. Két rendkívül fontos kérdésben – a bevándorlás és az energiaügy terén (nyissák meg az Északi-tengeri olajmezőket!) – súlyosan kudarcot vallott. Minden jót kívánok neki! DJT elnök
– írta Trump TruthSocial oldalán, azt azonban nem tudni, hogy az amerikai elnöknek vannak-e konkrét információi a Starmer távozásáról.