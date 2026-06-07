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Keir Starmer

Pánik a Munkáspártban? Starmer kész megküzdeni legnagyobb riválisával

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Egyre nagyobb a nyomás Keir Starmeren a gyenge választási eredmények után. A brit miniszterelnök állítólag már saját támogatóit hívja fel, hogy jelezze: nem mond le, és kész megküzdeni Andy Burnhammel, ha vezetőválasztásra kerül sor. A közvélemény-kutatások azonban nem neki kedveznek.
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Keir StarmerEgyesült Királyságmunkáspártválasztás

Keir Starmer brit miniszterelnök nem kíván hátralépni, ha a Munkáspártban vezetőválasztásra kerül sor. A Sky News értesülései szerint a kormányfő az elmúlt napokban több kulcsfontosságú támogatóját is felhívta, hogy egyértelművé tegye: kész megvédeni pozícióját bármilyen kihívóval szemben.

Keir Starmer brit miniszterelnök
Keir Starmer brit miniszterelnök (Fotó: AFP)

A háttérben egyre erősödnek a találgatások Andy Burnham, Nagy-Manchester közvetlenül választott polgármesterének szerepvállalásáról. Burnham a héten először jelentette ki nyíltan, hogy indulna egy vezetőválasztáson, amennyiben azt hivatalosan kiírnák.

A Downing Street szerint Starmer nem szeretne lemondani arról a felhatalmazásról, amelyet két évvel ezelőtt kapott a választóktól. Bár a vezetőváltási folyamat hivatalosan még nem indult el, a kormányfő környezetében érzékelhető a növekvő feszültség.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy a Munkáspárt a legutóbbi helyhatósági választásokon súlyos veszteségeket szenvedett el. A pártvezetés ezért a következő hetekben intenzív szakpolitikai kampányt tervez, hogy visszaszerezze a választók bizalmát és stabilizálja a kormány helyzetét.

Burnham népszerűsége ugyanakkor komoly kihívást jelent Starmer számára. Egy, a Sky News számára készített YouGov-felmérés szerint a munkáspárti szavazók 59 százaléka Burnhamet támogatná egy közvetlen vezetői versenyben, míg Starmert mindössze 37 százalék választaná.

A polgármester az elmúlt időszakban több látványos gazdasági javaslattal is előállt. Felvetette a munkáltatói társadalombiztosítási hozzájárulás módosítását, valamint egyes kisvállalkozások üzleti adóterheinek csökkentését. A tervek becslések szerint mintegy 350 millió fontba kerülnének, ami a párton belül is vitákat váltott ki.

A Sky News szerint ugyanakkor Burnhamnek is vannak gyenge pontjai. Több munkáspárti politikus aggódik amiatt, hogy kevés tapasztalattal rendelkezik a nemzetközi politikában és a külügyi kérdések kezelésében.

A brit politikai elemzők szerint Starmer helyzete továbbra is rendkívül bizonytalan. A Sky News beszámolója szerint több mint száz munkáspárti képviselő elégedetlen a jelenlegi vezetéssel, miközben a miniszterelnök tekintélye jelentősen meggyengült az elmúlt hónapokban.

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