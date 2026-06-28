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Sulyok Tamás

Sulyok Tamás Lengyelországban emlékezett a hősökre

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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A köztársasági elnök Karol Nawrocki meghívására a lengyelországi Poznanba látogatott. Sulyok Tamás a lengyel köztársasági elnökkel közösen emlékezett meg az 19656-os munkás felkelés hőseire.
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Sulyok TamásLengyelországKarol Nawrocki

„Karol Nawrocki lengyel államfő meghívására közösen emlékezünk ma az 1956-os poznani munkásfelkelésre, ami a 70 évvel ezelőtti magyarországi forradalom egyik közvetlen előzményének is tekinthető” – írta magyar köztársasági elnök közösségi oldalán. Sulyok Tamás hangsúlyozta, hogy poznani hősök példaként szolgáltak a magyar szabadságharcosok számára. 

Sulyok Tamás Karol Nawrocki meghívására látogatott Poznanba
Sulyok Tamás Karol Nawrocki meghívására látogatott Poznanba 
Fotó: Facebook/Sulyok Tamás

„70 évvel ezelőtt júniusban Poznanban a helyi munkások álltak ki az elnyomó hatalom ellen, amit az állam kíméletlenül, katonai erőkkel vert vissza. A megtorlásnak mintegy 58 halálos áldozata volt, köztük a forradalom jelképévé is vált, 13 éves Romek Strzalkowski” – írta bejegyzésében a magyar államfő. 

Sulyok Tamás egyúttal kiemelte, hogy amikor 1956 október 23-án Budapesten példaként szolgáltak a lengyel hősök. A szabadságért való kiállás pedig még jobban megerősítette a lengyel–magyar barátságot. A köztársasági elnök ennek kapcsán egyúttal jelezte, hogy Poznanban nemcsak Romek Strzalkowskinak, de Mansfeld Péternek is van emléktáblája, ami bizonyítja, és egyben őrzi is a két nép barátságának időtálló örökségét. 

Sulyok Tamás egyúttal közölte, hogy a lengyel államfővel a hivatalos program részeként alkalmuk nyílt egyeztetni a történelmi magyar-lengyel kapcsolatok jelenlegi helyzetéről és a jövőbeni elképzelésekről is.

 

 

 

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