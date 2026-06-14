Svájc komolyan az asztalra csaphat a migrációval kapcsolatban

Az alpesi konföderációban zajló vita középpontjában egy egyszerű, de fontos kérdés áll: megtelt-e Svájc? A Svájci Néppárt (SVP) szerint az ellenőrizetlen bevándorlás miatt az ország túl gyorsan növekszik, ami „minden életterületen érezhető negatív következményekkel jár” – számol be róla a The Independent brit napilap.

Svájc egyedülálló kezdeményezéssel lépne fel a migráció ellen (Fotó: AFP)

A párt érvelése szerint a népességrobbanás túlterheli az iskolákat, a kórházakat, lakhatási válságot idéz elő és megbénítja a közlekedést.

A javaslat egy világos, lépcsőzetes védelmi mechanizmust vázol fel. Amennyiben a lakosságszám 2050 előtt eléri a 9,5 milliót, a kormánynak azonnal szigorítania kellene a családegyesítési szabályokat, a tartózkodási engedélyek kiadását és a menekültügyi eljárásokat.

Ha pedig a népesség még így is átlépné a kritikus tízmilliós határt, Svájcnak kötelezően fel kellene mondania az Európai Unióval kötött személyek szabad mozgásáról szóló megállapodást.

Ez utóbbi lépés gyakorlatilag a belső piachoz való hozzáférés végét is jelentené, ami a svájci szuverenitás megerősítését, és egyben a Brüsszeltől való távolodást is jelentené.

A számok önmagukért beszélnek: Svájc lakossága a 2002-es 7,3 millióról mára 9,1 millióra duzzadt. Jelenleg a lakosok 27 százaléka külföldi állampolgár, ami az egyik legmagasabb arány Európában.

A svájci kormány, a liberális média és a szakszervezetek ellenzik a tervezetet, amelyet az utóbbiak „káosz-kezdeményezésnek” bélyegeztek. Szerintük a lakosságszám korlátozása gazdasági visszaesést okozna, és nem oldaná meg a strukturális problémákat. Azzal érvelnek, hogy bár a lakosság 23 százalékkal nőtt az uniós szabad mozgás bevezetése óta, a gazdasági teljesítmény 24 százalékkal bővült ugyanezen időszak alatt.

A legfrissebb közvélemény-kutatások szoros eredményt jósolnak: a választók 52 százaléka jelenleg elutasítja, míg 45 százaléka támogatja a plafon bevezetését.

A svájci kezdeményezés a népességszám korlátozásáról egyedülálló. A lakosságszám szigorú korlátozása olyan intézkedés, amelyet eddig egyetlen ország sem próbált ki, bár Kína megkísérelte lassítani a növekedést az egygyermekes politika bevezetésével, amelyet azóta feladott.