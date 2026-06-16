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Svédország

Már Svédország besokallt – kőkemény migránsellenes törvényt hoztak

3 órája
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Újabb szigorításokról döntött a svéd parlament a bevándorlás területén: a jövőben akár „rossz magatartás” miatt is visszavonhatják a tartózkodási engedélyeket, emellett számos közszférában dolgozó alkalmazott köteles lesz jelenteni az illegális bevándorlókat a hatóságoknak.
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Svédországszigorítszabályozásmigráció

A jogszabályokat hétfő este fogadták el a stockholmi törvényhozásban, néhány hónappal a szeptemberi parlamenti választások előtt, írja a The Guardian.

Svédország
Illusztráció migránsok (Fotó: NurPhoto/AFP/Nicolas Economou)

A jelenlegi jobbközép kormány a bevándorlásellenes Svéd Demokraták támogatásával kormányoz, miközben a migráció kérdése továbbra is a svéd belpolitika egyik legmeghatározóbb témája.

Svédország: már a „rossz viselkedés” is elég lehet

Az úgynevezett „jó magaviseleti törvény” lehetővé teszi, hogy a hatóságok visszavonják a tartózkodási engedélyeket olyan esetekben is, amelyek nem feltétlenül minősülnek bűncselekménynek. A szabályozás a jövőbeni kérelmezők mellett számos jelenlegi tartózkodási engedéllyel rendelkező bevándorlóra is vonatkozik majd.

Johan Forssell migrációs miniszter korábban úgy fogalmazott: „Aki nem tesz erőfeszítést arra, hogy helyesen viselkedjen, ne számíthasson arra, hogy Svédországban maradhat.”

A svéd kormány példaként említette az adótartozásokat, az adófizetés elmulasztását, a bűncselekményeket vagy a szélsőséges szervezetekhez fűződő kapcsolatokat. A döntéseket a svéd migrációs hivatal hozza majd meg, de azok ellen jogorvoslatra is lehetőség lesz.

Johan Forssell during the meeting of the Interior Minister of the European Union in the Justice and Home Affairs Council at the European Council in Brussels in Belgium on 5th March 2025. Ministers discuss the Entry/Exit System and Schengen and migration and internal security. (Photo by Martin Bertrand / Hans Lucas via AFP)
Johan Forssell svéd migrációs miniszter (Fotó: Hans Lucas/AFP/Martin Bertrand)

Közalkalmazottak jelenthetik az illegális migránsokat

A parlament szűk többséggel elfogadta az úgynevezett „besúgótörvényt” is, amely számos állami alkalmazott számára kötelezővé teszi az illegális bevándorlók jelentését. A szabályozás heves vitákat váltott ki Svédországban. Kritikusai szerint a törvény félelmet kelthet a migránsok körében, és növelheti a faji alapú megkülönböztetés veszélyét is.

A módosítás értelmében az adóhatóságok, a foglalkoztatási hivatalok és a társadalombiztosítási szervek munkatársai kötelesek lesznek értesíteni a rendőrséget, ha úgy vélik, hogy illegálisan az országban tartózkodó személlyel kerültek kapcsolatba.

A kormány ugyanakkor több szakmát – így az orvosokat, tanárokat és szociális munkásokat – mentesített a jelentési kötelezettség alól az erős társadalmi tiltakozás miatt.

Emberi jogi szervezetek bírálják a döntést

Az Amnesty International és több svéd jogvédő szervezet szerint az új szabályozás túlzottan tág és önkényes lehetőségeket ad a hatóságoknak. A Civil Rights Defenders nevű svéd NGO úgy fogalmazott: a törvény „aláássa a jogállamiságot”, mivel az érintettek számára nem egyértelmű, milyen viselkedés vezethet a tartózkodási engedély elvesztéséhez.

A svéd kormány ezzel szemben azzal érvel, hogy a szigorításokra azért van szükség, hogy az ország hatékonyabban tudjon fellépni az illegális bevándorlással szemben, és visszaküldhesse azokat, akik jogszerűen nem maradhatnak Svédországban. 

 

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