Már Svédország besokallt – kőkemény migránsellenes törvényt hoztak

A jogszabályokat hétfő este fogadták el a stockholmi törvényhozásban, néhány hónappal a szeptemberi parlamenti választások előtt, írja a The Guardian.

Illusztráció migránsok (Fotó: NurPhoto/AFP/Nicolas Economou)

A jelenlegi jobbközép kormány a bevándorlásellenes Svéd Demokraták támogatásával kormányoz, miközben a migráció kérdése továbbra is a svéd belpolitika egyik legmeghatározóbb témája.

Svédország: már a „rossz viselkedés” is elég lehet

Az úgynevezett „jó magaviseleti törvény” lehetővé teszi, hogy a hatóságok visszavonják a tartózkodási engedélyeket olyan esetekben is, amelyek nem feltétlenül minősülnek bűncselekménynek. A szabályozás a jövőbeni kérelmezők mellett számos jelenlegi tartózkodási engedéllyel rendelkező bevándorlóra is vonatkozik majd.

Johan Forssell migrációs miniszter korábban úgy fogalmazott: „Aki nem tesz erőfeszítést arra, hogy helyesen viselkedjen, ne számíthasson arra, hogy Svédországban maradhat.”

A svéd kormány példaként említette az adótartozásokat, az adófizetés elmulasztását, a bűncselekményeket vagy a szélsőséges szervezetekhez fűződő kapcsolatokat. A döntéseket a svéd migrációs hivatal hozza majd meg, de azok ellen jogorvoslatra is lehetőség lesz.

Johan Forssell svéd migrációs miniszter (Fotó: Hans Lucas/AFP/Martin Bertrand)

Közalkalmazottak jelenthetik az illegális migránsokat

A parlament szűk többséggel elfogadta az úgynevezett „besúgótörvényt” is, amely számos állami alkalmazott számára kötelezővé teszi az illegális bevándorlók jelentését. A szabályozás heves vitákat váltott ki Svédországban. Kritikusai szerint a törvény félelmet kelthet a migránsok körében, és növelheti a faji alapú megkülönböztetés veszélyét is.

A módosítás értelmében az adóhatóságok, a foglalkoztatási hivatalok és a társadalombiztosítási szervek munkatársai kötelesek lesznek értesíteni a rendőrséget, ha úgy vélik, hogy illegálisan az országban tartózkodó személlyel kerültek kapcsolatba.

A kormány ugyanakkor több szakmát – így az orvosokat, tanárokat és szociális munkásokat – mentesített a jelentési kötelezettség alól az erős társadalmi tiltakozás miatt.

Emberi jogi szervezetek bírálják a döntést

Az Amnesty International és több svéd jogvédő szervezet szerint az új szabályozás túlzottan tág és önkényes lehetőségeket ad a hatóságoknak. A Civil Rights Defenders nevű svéd NGO úgy fogalmazott: a törvény „aláássa a jogállamiságot”, mivel az érintettek számára nem egyértelmű, milyen viselkedés vezethet a tartózkodási engedély elvesztéséhez.