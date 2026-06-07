Száz nap háború és még nem látszik a vége

Irán és az Egyesült Államok ismét kölcsönösen lövi egymást, miközben Izrael folytatja a csapásmérést Libanonban. A háború kerek száz napja tart, azonban hiába az előző hét optimizmusa egy esetleges megállapodás kapcsán, a béke egyelőre távolinak tűnik.

Száz napja tart a háború, a béke lehetősége pedig egyre távolabbinak tűnik a folyamatos csapások közepette

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A Sky News beszámolója szerint az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CETCOM) az éjszaka folyamán két iráni drónt semmisített meg, amelyek a Hormuzi-szoros hajózását veszélyeztették. A hírről egyébként maga a CETCOM is beszámolt közösségi oldalán, egyúttal pedig hangsúlyozták, hogy az amerikai haderő továbbra is készen áll az iráni fenyegetések elhárítására.

Earlier today, U.S. forces in the Middle East shot down two Iranian one-way attack drones that threatened international maritime traffic in the Strait of Hormuz.



American forces remain postured and ready to continue defending against Iranian aggression. — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 7, 2026

Az ismételt összecsapások egyébként nem sokkal azután következtek, hogy Donald Trump amerikai elnök arról beszélt, hogy már nagyon közel van a két ország egy megállapodáshoz. Ennek kapcsán egyébként nem vetette el az amerikai elnök egy személyes találkozó lehetőségét sem Modzstaba Hameneivel, Irán legfelsőbb vezetőjével.

Korábban lehetett hallani olyan pletykákat, hogy Ali Hamenei egykori Ajatollah fia meghalt egy amerikai csapásban, azonban a legfrissebb hírek szerint az ajatollah lába sérült csak meg csupán.

Miközben Irán és az Egyesült Államok között fokozódik a feszültség, aközben Izrael és az Egyesült Államok között is tapasztalható némi turbulencia, miután Washington bírálta Izraelt libanoni műveleti miatt. Donald Trump állítólag trágárságoktól nem mentes, indulatos telefonhívásban teremtette le Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt, miután a hírek szerint a Libanonban zajló műveletek miatt siklottak ki a tárgyalások Iránnal.

Ennek ellenére Izrael tovább folytatja műveleteit Libanonban és a térségben, az éjszaka folyamán pedig a közlés szerint több mint 150 Hezbollah műveletekhez köthető célpontra mértek csapást, amelynek során két civil is életét veszítette.

במהלך סוף השבוע: חיל-האוויר תקף כ-150 תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון



בניהם: מחסני אמצעי לחימה, מפקדות, משגרים ותשתיות נוספות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב דרום לבנון.



התשתיות שהותקפו שימשו את מחבלי הארגון לקידום והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל. pic.twitter.com/lzWYnDIC7X — Israeli Air Force (@IAFsite) June 6, 2026

Mohszin Nakvi pakisztáni belügyminiszter tegnap egyébként Teheránba érkezett, hogy vezesse az amerikai-iráni közvetítői tárgyalások újabb fordulóját, azonban a friss csapások fényében kérdéses, hogy a felek megállapodásra tudnak-e jutni, főleg miután sem az Egyesült Államok, sem pedig Irán nem akar engedni maximalista követeléseiből.