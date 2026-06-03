Rekordméretű a szegénység Németországban, már több mint 13 millió embert érint

A Német Paritásos Jóléti Egyesület nevű szociális szervezet új jelentése szerint 2025-re a német lakosság 16,1 százaléka számít szegénynek vagy szegénység által veszélyeztetettnek. Ez 0,6 százalékpontos emelkedést jelent az előző évhez képest, és egyben történelmi rekord, írja a Merkur.

Illusztráció egy bajor kisváros (Fotó: NurPhoto/AFP/Michael Nguyen)

A jelentés szerint jelenleg 13,3 millió ember él olyan alacsony jövedelemből, amely az Európai Unió meghatározása alapján már a szegénységi kockázati kategóriába tartozik. A szervezet ezt „szomorú rekordnak” nevezte, hangsúlyozva, hogy az elmúlt években még csökkenő tendenciát mutatott a szegénység, most azonban ismét romlani kezdett a helyzet.

Ennyi pénzből már szegénynek számít valaki Németországban

Az uniós szabályok szerint szegénységi kockázatnak van kitéve az, akinek jövedelme nem éri el a mediánkereset 60 százalékát. Egy egyedül élő ember esetében ez havi nettó 1446 eurós jövedelmet jelent, míg egy két felnőttből és két gyermekből álló családnál a határ havi 3036 euró.

A jelentés rámutat arra is, hogy Németországon belül jelentős regionális különbségek figyelhetők meg. A legkedvezőbb helyzetben Bajorország van, ahol a lakosság 12,6 százaléka számít szegénynek. Ez kevesebb mint fele a sereghajtó Bréma tartomány adatának, ahol a szegénységi ráta eléri a 27,5 százalékot.

A második legjobb eredményt Baden-Württemberg produkálta 13,2 százalékos mutatóval. A szakértők szerint egyre nagyobb a szakadék a gazdag déli tartományok és az északi, valamint keleti régiók között.

Vásárlók nézegetik a szupermarketben kínált választékot Hamburgban (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Markus Scholz)

Szegénység: a jóléti szervezetek figyelmeztetnek

A romló adatok miatt az egyesület arra szólította fel a német kormányt, hogy ne csökkentse a szociális támogatásokat. A szervezet szerint különösen veszélyes lenne a lakhatási támogatások vagy a tömegközlekedési kedvezmények megnyirbálása, mivel ezek tovább növelnék a szegénységet.

Joachim Rock, a szervezet vezetője hangsúlyozta: a politikának nem megszorításokkal, hanem a szociális háló megerősítésével kellene reagálnia a helyzetre. A szakember szerint erősíteni kellene a nyugdíjrendszert, valamint növelni kellene a diákoknak járó támogatásokat is.