Súlyos csapás érte Kijevet, történelmi székesegyház gyulladt ki

A támadások során négy ember vesztette életét Kijevben, míg az északkeleti Harkiv városában öt tűzoltó halt meg oltás közben, amikor újabb csapás érte a helyszínt. A sérültek száma országosan meghaladta az ötvenet, írja a BBC.

Tűzoltók oltottak el egy tüzet a kijevi Pecserszk Lavra ortodox komplexumában található Nagyboldogasszony-székesegyházban, miután orosz rakétatámadás érte Kijevet 2026. június 15-én (Fotó: AFP/Genya Savilov)

A kijevi városvezetés közlése szerint a rakéta- és dróntámadások lakóépületeket is érintettek, több épület és gépjármű kigyulladt, valamint mintegy 140 ezer ember maradt áram nélkül a fővárosban.

A legsúlyosabb kulturális veszteség a 11. századi Nagyboldogasszony-székesegyház megrongálódása volt. A történelmi jelentőségű templom a Kijev–Pecserszka Lavra kolostorkomplexum része, és az UNESCO világörökségi helyszínévé nyilvánították. A templom egyik oldalán egy tátongó lyuk látszott, a részben megsemmisült tető alól lángok csaptak ki.

🇷🇺 Ukrainian air defence is being blamed by local residents for the fire at the Pechersk Lavra.



Russia has no interest in striking one of the most sacred sites in Orthodox Christianity.



The Kiev regime, however, has spent years waging a campaign to expel the Moscow Patriarchate… pic.twitter.com/YkfdUwEAfW — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) June 14, 2026

A székesegyház elleni támadás után Zelenszkij is megszólalt

Zelenszkij szerint a támadás szándékosan irányult a keresztény örökség ellen, Moszkva azonban tagadta a vádakat. Emmanuel Macron francia elnök csatlakozott az ukrán vezetőhöz a támadás elítélésében.

Semmi sem igazolja ezt a támadást az egyetemes örökségünk ellen

– írta az X-en.

La Laure de Kyiv-Pechersk, l'un des hauts lieux de l'orthodoxie ukrainienne inscrit au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO, a été touchée cette nuit dans l'importante frappe de missiles et de drones russes qui a, de nouveau, pris Kyiv pour cible et fait des victimes… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 15, 2026

Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője háborús bűncselekménynek nevezte a székesegyház és az ukrán civilek elleni támadásokat. Az orosz védelmi minisztérium azt állította, hogy egy amerikai gyártmányú Patriot légvédelmi rakéta találhatta el véletlenül az épületet, bizonyítékot azonban nem mutattak be.

Az orosz hadsereg közlése szerint a „nagyszabású csapások” katonai célpontokat értek.

A Nagyboldogasszony-székesegyház nem először sérül meg a háború során. Az ukrán kulturális minisztérium már januárban is beszámolt a kolostorkomplexumot ért károkról. Az épület korábban a második világháborúban szinte teljesen megsemmisült, majd később újjáépítették.

Az UNESCO közleményben ítélte el a támadást, hangsúlyozva, hogy Ukrajna egyik legfontosabb spirituális és kulturális emlékhelyét érte súlyos kár.

A szervezet szerint az ilyen intézmények elleni támadások nemcsak az épített örökséget rombolják, hanem a közösségek kulturális és társadalmi összetartását is veszélyeztetik.

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