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Németország

Szélsőbaloldali tombolásra készülnek a német hatóságok

6 perce
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Az AfD idén Erfurt városában tartja majd kongresszusát, amely hagyományosan a párt legfontosabb eseménye, ahol a jövőbeni irányt jelölik ki a tagok. Idén azonban a rendőrség szerint elszabadulhat a káosz, miután egy belső jelentés szerint több mint 50 000 tiltakozót várnak a városba, akiknek egy része szélsőbaloldali kötődéssel rendelkezik.
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NémetországszélsőbaloldalAfD

Július első napjaiban Eurfurtba érkeznek az AfD politikusai, hogy a párt jövőbeni irányvonalairól döntsenek. A kongresszus hagyományosan az AfD legfontosabb eseménye, azonban az idén a rendőrség információi szerint soha nem látott tiltakozásra készülnek a szélsőbaloldali szervezetek – írja a Politico

Szélsőbaloldali zavargásokra számítanak az AfD gyűlésén
Szélsőbaloldali zavargásokra számítanak az AfD gyűlésén 
Fotó: RALF HIRSCHBERGER / AFP

A világ először 2017-ben szembesült vele, hogy mekkora problémát is jelentenek a szélsőbaloldali szervezetek Németországban. A hamburgi G20-as csúcstalálkozó alakalmával ugyanis 100 000 ember tüntetett a rendezvény ellen. Habár egy részük békésen tette mindezt, az eseményen azonban szép számmal képviseltették magukat a szélsőbalos szervezetek is. 

A 15 000 kivezényelt rendőr így három egymást követő éjszakán keresztül küzdött a fosztogató, agresszív vandál tömegekkel. 

Hasonló mértékű tüntetésekre készülnek azonban most is a német hatóságok, azonban ezúttal nem a G20-as találkozó miatt. Az AfD július 4-5-én tartja majd kongresszusát Eurfurtban, ahova a belső dokumentumok tanulsága szerint több mint 50 ezer tüntetőt várnak. Az AfD jelen pillanatban 28 százalékos támogatottsággal vezeti a pártok listáját, miközben Frierich Merz német kancellár kereszténydemokratáinak (CDU) népszerűsége folyamatosan zuhan. 

Az AfD számára pedig kifejezetten fontos kongresszus következik, miután a fentiek fényében komoly esély van egy szeptemberi időközi választásokon aratott győzelemre több német tartományban is. 

Egy esetleges AfD győzelem azonban próbára tenné azt a „tűzfalat”, amelyet a német politikai pártok húztak az AfD köré, és aminek értelmében hiába beszélhetünk ma már az ország legnépszerűbb pártjáról, a politikai spektrum egyik oldala sem hajlandó az együttműködésre. A rendőrség belső jelentései szerint egyébként a tüntető szélsőségesek a konferencia teljes felszámolását tűzték ki célul. 

A belső dokumentumok arra hívták fel a hatóságok figyelmét, hogy a szélsőbaloldali provokátorok a nagy tömeget akarják majd kihasználni arra, hogy támadást indítsanak a hatóságok és a kongresszus ellen.

 A rendőrség ezzel párhuzamosan vizsgálja a szélsőbaloldali Indymedia platformon közzétett felhívásokat is, amelyekben olasz, francia és svájci aktivistákat sürgetnek, hogy utazzanak Erfurtba. A globális hálózat mozgósítási képességei pedig nem ismeretlenek, hiszen korábban ugyan ezen szélsőbaloldali csoportok már hazánkban is hajtottak végre akciókat, amelynek keretében több embert is súlyosan bántalmaztak vélt fasiszta kötődésük miatt. 

 

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