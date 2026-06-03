Embereket darabolnak fel, tüntetőket vernek meg - ezek a szerb bűnszervezetek tartják rettegésben Európát

Immár több mint egy éve forrong Szerbia a korrupcióellenes tüntetések miatt. Ahogy a demonstrációk erősödtek, egyre gyakrabban jelentek meg fiatal férfiakból álló csoportok, amelyek tagjai jellemzően fekete ruhát és maszkot viselnek – számolt be róla a France 24. A tüntetéseken rendszeresen megjelenő, huligánoknak bélyegzett maszkos ellentüntetők kapcsán az Origo utánajárt a szerbiai bűnszervezeteknek.

Szerbia – 2024 végén kezdődtek a korrupcióellenes tüntetések

Fotó: AFP

2024. november 1-jén Újvidéken egy vasútállomás homlokzata leszakadt, ami miatt 16 ember meghalt. A tragédia után két nappal, november 3-án elkezdődtek a korrupcióellenes diáktüntetések Szerbiában, amelyek kezdetben csak néhány ezer főt számláltak. A demonstrálók előrehozott választásokat és a hatalmon lévő Vucsics lemondását követelték. Végül 2025 januárjában az akkori miniszterelnök, Milos Vucsevics mondott le. A tüntetések azóta is rendszeresek, május 23-án Belgrád utcái ismét megteltek:

Students organised a protest against the corrupt government, Belgrade, Serbia 23 may 2026. pic.twitter.com/wauRIml6Bw — GolfAlpha (@607A11) May 26, 2026

2026. április 29-én egy Voja nevű fiatal szerb férfit megvertek egy belgrádi demonstráción, majd betuszkoltak egy, az utcán várakozó autóba. A több órán át tartó megpróbáltatás után támadói végül elengedték. Hetekkel később is megrendülten idézte fel a történteket az AFP-nek.

Féltettem az életemet. Fogalmam sem volt, mit akarnak tenni velem

– mondta a fiatal, aki csak keresztnevén kívánt nyilatkozni. Elmondása szerint éppen matricákat osztogatott barátaival Belgrád külvárosában, amikor egy, a Szerb Haladó Párt kampányszlogenjével ellátott furgon elállta az útjukat. Körülbelül öt-hat ember ugrott ki a járműből és előbb fenyegetni, majd lökdösni kezdték őket. Voja egyik barátja ekkor paprikaspray-t fújt a támadókra. Elmesélte, hogy ezután a férfiak egy szupermarketig üldözték, majd kirángatták onnan, megverték és az autóba tuszkolták. Közben többször azt állították magukról, hogy rendőrök. A tüntetésekre jellemző incidensek nyomán egyre gyakrabban vetődik fel, hogy kik tehetők felelőssé az erőszakért.

A Belgrádi Biztonságpolitikai Központ kutatási igazgatója, Predrag Petrovics szerint ezeknek a huligánoknak nevezett csoportoknak szoros kapcsolata van Vucsics Szerb Haladó Pártjával (SNS). Tavaly nyáron az elnök például kegyelemben részesített négy, az SNS-hez köthető férfit, akiket azzal vádoltak, hogy diákokat bántalmaztak, valamint eltörték egy nő állkapcsát Újvidéken.