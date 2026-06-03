Embereket darabolnak fel, tüntetőket vernek meg - ezek a szerb bűnszervezetek tartják rettegésben Európát

Immár több mint egy éve forrong Szerbia a korrupcióellenes tüntetések miatt. Ahogy a demonstrációk erősödtek, egyre gyakrabban jelentek meg fiatal férfiakból álló csoportok, amelyek tagjai jellemzően fekete ruhát és maszkot viselnek – számolt be róla a France 24. A tüntetéseken rendszeresen megjelenő, huligánoknak bélyegzett maszkos ellentüntetők kapcsán az Origo utánajárt a szerbiai bűnszervezeteknek.
2024. november 1-jén Újvidéken egy vasútállomás homlokzata leszakadt, ami miatt 16 ember meghalt. A tragédia után két nappal, november 3-án elkezdődtek a korrupcióellenes diáktüntetések Szerbiában, amelyek kezdetben csak néhány ezer főt számláltak. A demonstrálók előrehozott választásokat és a hatalmon lévő Vucsics lemondását követelték. Végül 2025 januárjában az akkori miniszterelnök, Milos Vucsevics mondott le. A tüntetések azóta is rendszeresek, május 23-án Belgrád utcái ismét megteltek:
2026. április 29-én egy Voja nevű fiatal szerb férfit megvertek egy belgrádi demonstráción, majd betuszkoltak egy, az utcán várakozó autóba. A több órán át tartó megpróbáltatás után támadói végül elengedték. Hetekkel később is megrendülten idézte fel a történteket az AFP-nek.
Féltettem az életemet. Fogalmam sem volt, mit akarnak tenni velem
– mondta a fiatal, aki csak keresztnevén kívánt nyilatkozni. Elmondása szerint éppen matricákat osztogatott barátaival Belgrád külvárosában, amikor egy, a Szerb Haladó Párt kampányszlogenjével ellátott furgon elállta az útjukat. Körülbelül öt-hat ember ugrott ki a járműből és előbb fenyegetni, majd lökdösni kezdték őket. Voja egyik barátja ekkor paprikaspray-t fújt a támadókra. Elmesélte, hogy ezután a férfiak egy szupermarketig üldözték, majd kirángatták onnan, megverték és az autóba tuszkolták. Közben többször azt állították magukról, hogy rendőrök. A tüntetésekre jellemző incidensek nyomán egyre gyakrabban vetődik fel, hogy kik tehetők felelőssé az erőszakért.
A Belgrádi Biztonságpolitikai Központ kutatási igazgatója, Predrag Petrovics szerint ezeknek a huligánoknak nevezett csoportoknak szoros kapcsolata van Vucsics Szerb Haladó Pártjával (SNS). Tavaly nyáron az elnök például kegyelemben részesített négy, az SNS-hez köthető férfit, akiket azzal vádoltak, hogy diákokat bántalmaztak, valamint eltörték egy nő állkapcsát Újvidéken.
Az AP News beszámolója szerint a szerb elnök nemzetközi bírálatot kapott a tüntetőkkel szembeni kemény fellépése miatt, beleértve az önkényes letartóztatásokat és a túlzott erőszak alkalmazását. Az Európa Tanács emberi jogi biztosa, Michael O'Flaherty egy jelentésben bírálta Szerbia kormányát, és kijelentette, hogy figyelemmel fogja kísérni a helyzet alakulását. O'Flaherty beszámolókat is idézett arról, hogy a rendőrség tüntetőkre és újságírókra rátámadó emberek védelmére kelt.
Elmondta, hogy a szerbiai helyzet 2025. áprilisi látogatása óta tovább romlott.
A Le Monde 2022-es cikke fedte fel a kapcsolatot a futballhuligánok és a szerb szervezett bűnözés között. A történet gyökerei a montenegrói Kotorhoz vezetnek, ahol a kokain királyaként ismert Darko Saric bukása utáni hatalmi vákuum bandaháborúhoz vezetett. A Kavac klán és a Skaljari klán egymás ellen fordult, a konfliktushoz később kapcsolódott Veljko Belivuk csoportja is, aki korábban a belgrádi Partizan ultracsoport, a Principi vezetőjeként vált ismertté. A Grobari nevű szurkolói körhöz köthető csoportot több erőszakos cselekménnyel is összefüggésbe hozták. A Le Monde által megszerzett rendőrségi jelentés szerint egyes esetekben a klánok rendőrségi és politikai kapcsolatainak gyanúja is felmerült.
A belgrádi horrorház, ahol embereket daraboltak fel
Egy Belgrád közelében található családi ház kívülről semmiben sem különbözött a környék többi ingatlanától. A szerb rendőrség 2021-es házkutatása során azonban olyan felfedezést tett, amely később a szerb szervezett bűnözés egyik legbrutálisabb ügyeként vált ismertté. A nyomozók a garázsban egy titkos ajtóra bukkantak, amely egy rejtett helyiségbe vezetett. A helyiségben ipari húsdarálót találtak, amelyet nem állatok feldolgozására használtak.
A bűnszervezet tagjai áldozataikat megkínozták, gyakran lefejezték, feldarabolták, majd maradványaikat a daráló segítségével semmisítették meg. A testrészeket zsákokba helyezték, és a közeli Dunába dobták.
A történet azért válhatott ismertté, mert a Principi-csoport tagjai fényképeket készítettek a gyilkosságokról, amelyeket ismerőseiknek dicsekvésből, illetve riválisaiknak megfélemlítés céljából küldtek el. A szervezet tagjai titkosított Sky kommunikációs rendszeren keresztül beszéltek egymással, amelyet biztonságosnak hittek. A kanadai vállalat által fejlesztett kommunikációs rendszert a lehető legmagasabb szintű védelemmel látták el. A titkosítás mellett az üzenetek automatikusan törlődtek és a rendszer távoli adattörlést is lehetővé tett. Az európai hatóságok azonban 2019-ben nemzetközi nyomozást indítottak, mert azt gyanították, hogy a rendszert szinte kizárólag bűnözők használják. A francia, belga és holland hatóságok egy nemzetközi együttműködés keretében 2020-ban feltörték a rendszert és több mint kétmillió üzenethez jutottak hozzá.
A megszerzett információk alapján a szerb hatóságok egyik fő gyanúsítottként azonosították Veljko Belivukot, a Principi nevű csoport vezetőjét.
A banda a Kavac-klán szövetségeseként működött, tagjai között pedig jelentős számban voltak a Partizan labdarúgócsapat huligánjai. A szervezet a rivális Skaljari-klán ellen folytatott véres leszámolások során alakította ki jelmondatát:
Nincs holttest, nincs bűncselekmény.
A dokumentumfilm szerint az első, a vádiratban szereplő ismert áldozat maga is a csoport tagja volt, akit Belivuk árulónak tartott. A tanúvallomások, a vádirat és a Sky-üzenetek alapján az áldozatot megkínozták, hátába az áruló szót vésték, majd baltával lefejezték és feldarabolták. Egy másik áldozatot rivális bűnözői kapcsolatai miatt csaltak tőrbe, míg egy harmadik férfit fegyvervásárlás ürügyén vittek a házba.
A szerb klánok és a szervezett bűnözés
A tüntetéseken rendre megjelenő maszkos csoportok és futballhuligánok miatt egyre gyakrabban merül fel a szervezett bűnözői körök érintettségének gyanúja. A mai szerb szervezett bűnözés központi eleme a kokainkereskedelem. A legnagyobb befolyással rendelkező csoportok a Kavac- és a Skaljari-klán köré szerveződnek, miközben a Belivuk-csoport, a Vracar-klán, a Bojovic–Korac-hálózat és a Group America különböző szerepet játszanak a balkáni és európai drogpiacon. A Pink Panthers inkább a nemzetközi ékszerrablásairól ismert, míg a Zemun-klán történelmi jelentősége miatt meghatározó név a szerb alvilág történetében.
Zemun-klán
A 2000-es évek elején ez volt Szerbia legerősebb bűnszervezete. A csoport tagjait kapcsolatba hozták a 2003-ban meggyilkolt Zoran Dindic szerb miniszterelnök halálával is. A gyilkosság után a szervezetet nagyrészt felszámolták, de több későbbi bűnözői hálózat is ebből a körből alakult ki.
Principi csoport
A Principi-csoport a szerb szervezett bűnözés egyik legbrutálisabb formációjaként vált ismertté. Vezetői, Veljko Belivuk és Marko Miljkovic eredetileg a belgrádi Partizan futballklub ultráihoz kötődtek. Az áldozataikat többnyire egy tanyán likvidálták — amit vágóhídnak neveztek —, és az áldozatok maradványait ipari húsdarálóval, égetéssel és vegyszerekkel semmisítették meg – írja a Vreme. A szerb ügyészség szerint a banda emberrablásokért, kínzásokért, gyilkosságokért és kábítószer-kereskedelemért felelős.
Group America
A Group America az egyik legismertebb szerb gyökerekkel rendelkező nemzetközi bűnszervezet. Története az 1980-as évekre nyúlik vissza, amikor Bosko Radonjis emigrált az Egyesült Államokba, és a The Westies ír-amerikai bűnözői csoport vezérévé vált, szoros kapcsolatokat kiépítve a Gambino maffia-családdal. Fő tevékenysége a kokaincsempészet, amely során dél-amerikai kartellek és európai terjesztőhálózatok között közvetít. A nemzetközi nyomozó hatóságok szerint a balkáni drogcsempész útvonal egyik legfontosabb szereplője. A csoportot kapcsolatba hozzák biztonsági szolgálatokkal és hírszerző ügynökségekkel is, ami magyarázhatja, hogy vezető tagjai évtizedek óta képesek elkerülni a letartóztatást – írja az OCCRP.
Kavac és Skaljari klánok
A klánok különválása 2014-ben következett be Valenciában, egy kokainügylet körüli vita nyomán. Az első áldozatot 2015 februárjában gyilkolták meg Belgrádban. A könyörtelen háborúban legalább ötven ember vesztette életét, köztük ártatlan áldozatok is — a konfliktus célba vette a bűnözők családtagjait, tanúkat, újságírókat és egykori rendőrtisztviselőket is – számolt be róla a Global Initiative.
A montenegrói eredetű Kavac-klán napjaink egyik legerősebb balkáni bűnszervezete. Bár székhelye eredetileg a montenegrói Kotor környékén alakult ki, jelentős befolyással rendelkezik Szerbiában is. A klán fő bevételi forrása a nemzetközi kokainkereskedelem, emellett pénzmosással és fegyvercsempészettel is kapcsolatba hozták. A szervezet különösen aktív volt Spanyolországban, Németországban, Ausztriában és Szerbiában. A Skaljari-klán a Kavac-klán legnagyobb riválisa.
Vracar klán
A Vracar klán egy belgrádi bűnszervezet, amelyet a szerb hatóságok a Kavac-klán szövetségeseként tartanak számon. A szervezetet számos gyilkossággal, kábítószer-kereskedelemmel és pénzmosási üggyel hozták kapcsolatba. Az elmúlt években több nemzetközi rendőrségi akció súlyos csapást mért rá.
Pink Panthers
A Pink Panthers különleges helyet foglal el a balkáni alvilágban. Nem klasszikus maffiacsalád, hanem nemzetközi rablóhálózat, amelynek tagjai többségében a volt Jugoszlávia országaiból származnak. Legalább 370 rablásért felelősek, becsült zsákmányuk megközelíti az 500 millió dollárt. Londonban, Dubaiban és Tokióban is lecsaptak a legértékesebb célpontokra – számolt be róla a Grey Dinamics.
Bojovic/Korac-hálózat
Luka Bojovic a 2000-es évek óta a balkáni alvilág egyik legismertebb alakja. Bojovic hálózata részben a hírhedt Zemun-klán maradványaiból alakult ki. A csoportot nemzetközi drogkereskedelemmel, cigarettacsempészettel és több célzott gyilkossággal hozták összefüggésbe. Korac kezdetben Bojovic jobb keze volt, de miután 2012-ben letartóztatták Spanyolországban, Korac átvette a csoport irányítását, amely gyilkosságairól és kábítószer-kereskedelem miatt vált ismertté – írta meg a KRKI.