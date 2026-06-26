Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
vlagyimir putyin

Meghalt Putyin lehetséges utódja, a legbefolyásosabb orosz politikus

17 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Hetvenhárom éves korában meghalt Szergej Ivanov, Oroszország egyik legismertebb és legbefolyásosabb politikusa. Az egykori védelmi miniszter és elnöki kabinetfőnököt korábban Vlagyimir Putyin egyik legesélyesebb utódjaként is emlegették.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vlagyimir putyinelnökmeghaltszergej ivanov

Szergej Ivanov halálhírét a VTB Egyesített Liga jelentette be, amelynek tiszteletbeli elnöke volt. A közlemény szerint a volt orosz politikus 73 éves korában hunyt el.

Meghalt Szergej Ivanov, Putyin egykori lehetséges utódja
Meghalt Szergej Ivanov, Putyin egykori lehetséges utódja Fotó: Johannes Simon / Getty Images

Szergej Ivanov az elmúlt évtizedek egyik legmeghatározóbb szereplője volt az orosz politikának. Pályafutása során betöltötte a védelmi miniszteri tisztséget, vezette az elnöki adminisztrációt, volt az orosz Biztonsági Tanács titkára, valamint miniszterelnök-helyettesi és első miniszterelnök-helyettesi feladatokat is ellátott.

2016-tól egészen 2026 februárjáig Vlagyimir Putyin elnöki különmegbízottjaként dolgozott környezetvédelmi, ökológiai és közlekedési ügyekben. Emellett egészen a közelmúltig tagja maradt az orosz Biztonsági Tanácsnak is.

2007-ben Szergej Ivanovot sokan Vlagyimir Putyin egyik legesélyesebb utódjának tartották. A politikai versenyből azonban végül alulmaradt, és az akkori államfő Dmitrij Medvegyevet jelölte utódjául, aki 2008-ban Oroszország elnöke lett.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!