Meghalt Putyin lehetséges utódja, a legbefolyásosabb orosz politikus

Szergej Ivanov halálhírét a VTB Egyesített Liga jelentette be, amelynek tiszteletbeli elnöke volt. A közlemény szerint a volt orosz politikus 73 éves korában hunyt el.

Meghalt Szergej Ivanov, Putyin egykori lehetséges utódja Fotó: Johannes Simon / Getty Images

Szergej Ivanov az elmúlt évtizedek egyik legmeghatározóbb szereplője volt az orosz politikának. Pályafutása során betöltötte a védelmi miniszteri tisztséget, vezette az elnöki adminisztrációt, volt az orosz Biztonsági Tanács titkára, valamint miniszterelnök-helyettesi és első miniszterelnök-helyettesi feladatokat is ellátott.

2016-tól egészen 2026 februárjáig Vlagyimir Putyin elnöki különmegbízottjaként dolgozott környezetvédelmi, ökológiai és közlekedési ügyekben. Emellett egészen a közelmúltig tagja maradt az orosz Biztonsági Tanácsnak is.

2007-ben Szergej Ivanovot sokan Vlagyimir Putyin egyik legesélyesebb utódjának tartották. A politikai versenyből azonban végül alulmaradt, és az akkori államfő Dmitrij Medvegyevet jelölte utódjául, aki 2008-ban Oroszország elnöke lett.