Szexuális erőszakkal vádolják Franciaország egyik legismertebb sztárját

A 67 éves sztárt a francia hatóságok hivatalosan is vizsgálat alá helyezték. Az ügyészség szerint kilenc nő tett vallomást olyan esetekről, amelyek 2000 és 2019 között történhettek. Emellett további 13 nő panaszát is csatolták az aktákhoz, ezek között nemi erőszak, zaklatás és erőszakos közeledés gyanúja is szerepel, írja a The Guardian.

Patrick Bruel francia énekes (Fotó: AFP/Miguel Medina)

Patrick Bruel ügyvédei minden vádat tagadnak. A sztárt többórás kihallgatás után óvadék ellenében szabadon engedték.

Szexuális erőszakkal vádolják az egykori tinibálványt

Patrick Bruel a kilencvenes években Franciaország egyik legnépszerűbb előadója volt. Lemezei milliós példányszámban fogytak, rajongói hisztériát pedig a francia sajtó egyszerűen csak „Bruel-mániának” nevezte. A médiaszereplések során gyakran sármos nőcsábászként mutatták be.

Az elmúlt hónapokban azonban egyre több nő állt elő azzal, hogy a sztár visszaélt a helyzetével. A Mediapart oknyomozó portál és az Elle magazin több részletes beszámolót is közölt olyan esetekről, amelyek még a kilencvenes évekre nyúlnak vissza.

Ezen a héten új panaszt nyújtott be Bruel ellen egy 19 éves nő állítólagos megerőszakolási kísérlete miatt, ami 2000-ben az otthonában történt. A nő, aki ma már 46 éves színész, részt vett egy Bruellel közös videoklip forgatásán. Bruel ügyvédei szerint a férfi tagadott minden vádat. A vádlók között van Daniela Elstner is, aki jelenleg a francia filmipart külföldön népszerűsítő Unifrance vezetője.

Elmaradnak a koncertek

A botrány miatt egyre nagyobb nyomás nehezedett az énekesre. Feminista szervezetek tiltakozásokat hirdettek, több nagyváros – köztük Párizs és Marseille – vezetése pedig arra kérte Bruelt, mondja le fellépéseit.

A sztár végül kénytelen volt lefújni franciaországi turnéját, noha korábban még folytatta koncertjeit és színpadi szerepléseit.

A francia színész, Gérard Depardieu a bíróságon (Fotó: AFP/Julien De Rosa)

Franciaországban egymást érik a sztárbotrányok

Patrick Bruel ügye újabb súlyos botrány a francia kulturális életben. Nemrég Gérard Depardieu világhírű színészt is bűnösnek találták két nő szexuális zaklatásában.

A színész felfüggesztett börtönbüntetést kapott, de további eljárások is folyamatban vannak ellene.

A francia közéletben egyre nagyobb vitát vált ki, hogy a művészvilág meghatározó szereplői évtizedeken keresztül gyakorlatilag következmények nélkül működhettek, miközben egyre több nő állítja: visszaéltek a hírnevükkel és hatalmukkal.



