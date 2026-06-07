Veszélyes játszma kezdődött Tajvan körül

Alexander Tah-ray Yui, Tajvan washingtoni képviselője a Politicónak adott interjúban kijelentette: nem tart attól, hogy országa az Egyesült Államok és Kína közötti egyeztetések során háttérbe szorulna, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Tajvan számára létfontosságúak az amerikai fegyverszállítások.

Alexander Tah-ray Yui: Tajvan számára létfontosságúak az amerikai fegyverszállítások (Fotó: AFP)

A nyilatkozat előzménye, hogy Donald Trump amerikai elnök egy 14 milliárd dolláros, Tajvannak szánt fegyvercsomagot Kínával folytatott tárgyalásainak egyik lehetséges alkueszközeként említett. Yui szerint azonban semmi nem utal arra, hogy Washington csökkentené elkötelezettségét Tajvan iránt.

A diplomata emlékeztetett arra, hogy Trump első elnöki ciklusa alatt mintegy 18 milliárd dollár értékben hagyott jóvá fegyvereladásokat Tajvannak, tavaly pedig újabb 11 milliárd dolláros csomagot jelentettek be. A most tervezett fegyverbeszerzések célja az önvédelmi képességek fejlesztése, a rakétavédelem erősítése, a kommunikáció korszerűsítése és az aszimmetrikus hadviselésre való felkészülés.

Yui szerint a fegyvereladások nagysága jól mutatja, hogy mind Tajvan, mind az Egyesült Államok komolyan veszi a Kína felől érkező katonai fenyegetést. Úgy fogalmazott:

Washington a Tajvant érő veszély mértékéhez igazítja a katonai támogatást.

Taiwan’s Top Diplomat Opens Up About Trump’s Maneuvering https://t.co/VbP8FjZlIQ — GMan | GMan’s Chronicle (@FAB87F) June 6, 2026

A tajvani képviselő kitért Donald Trump és Hszi Csin-ping legutóbbi találkozójára is.

Elmondása szerint nem volt meglepő, hogy a kínai elnök hosszasan foglalkozott Tajvan kérdésével, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az amerikai kormányzat több vezető tisztségviselője is megerősítette: az Egyesült Államok Tajvannal kapcsolatos politikája nem változott.

Yui nem zárta ki annak lehetőségét sem, hogy Donald Trump a jövőben telefonon egyeztessen Tajvan elnökével, Lai Ching-tével. Szerinte egy ilyen kapcsolatfelvétel jelentős diplomáciai esemény lenne, ugyanakkor indokoltnak tartja, mivel Tajvan saját kormányzattal rendelkező demokratikus politikai rendszerként működik.

A diplomata arról is beszélt, hogy Peking igyekszik kétségeket ébreszteni a tajvani társadalomban az Egyesült Államok megbízhatóságával kapcsolatban. Véleménye szerint azonban a tajvaniak többsége továbbra is bízik Washington támogatásában.

Yui hangsúlyozta: az amerikai kongresszusban továbbra is erős és kétpárti támogatás övezi Tajvant, amelyet az utóbbi időszak kongresszusi nyilatkozatai és meghallgatásai is egyértelműen jeleznek.