Terrortámadás Monacoban: ukrán oligarcha lehetett a célpont + videó

Valószínűleg merényletről van szó

– nyilatkozta az AFP-nek Christophe Mirmand kormányfő.

Une forte explosion au cœur de Monaco a fait trois victimes d’une même famille ukrainienne. Un homme est en fuite. -> https://t.co/R8BgA8DCSw pic.twitter.com/ZfJuh5S6cX — Le Figaro (@Le_Figaro) June 29, 2026

Egy ukrán család három tagja sérülhetett meg

A Le Figaro értesülései szerint mindhárom sérült ugyanazon ukrán család tagjai. Az ötvenes éveikben járó szülők életveszélyes állapotban vannak, míg egy 13 éves tinédzser állapota viszonylag stabil. A francia lap úgy tudja, hogy a támadásban megsérült szülők egyike Vadim Ermolajev, egy ukrán oligarcha, aki az ukrajnai háború kezdete óta „VIP menekültként” él Monacóban. A férfi élettársával és fiával együtt volt az lakóépületében, amelynek egyik része felrobbant.

Vadim Ermolaev, a Ukrainian businessman who was the target of an assassination attempt in what is described as a terror attack, was known to drive around Monaco in a Bentley with Ukrainian license plates.



He was sanctioned by Volodymyr Zelensky. pic.twitter.com/QF0zTfgb8L — Global Thinker (@talkrealopinion) June 29, 2026

A három sérültet Nizzába szállították. A mentők további négy embert láttak el, köztük egy sokkos állapotban lévő személyt és több olyan sérültet, akik a robbanás során szétrepült üvegdarabok miatt vágási sérüléseket szenvedtek.

A nyilvánosságra került biztonsági kamerák felvételein látható, ahogy egy férfi egy hátizsákot tesz le egy lakóház előcsarnokában a Révérend Père Louis Frolla utcában. A BFMTV által bemutatott egy férfi látható, bézs nadrágban és fekete dzsekiben. A robbanás után gyalog menekülő férfi arcát fekete sapka takarta el. A helyszínen aknamentesítők és bűnügyi nyomozók is dolgoztak.

Összesen mintegy ötven tűzoltót mozgósítottak a sérültek mentésére és több mint nyolcvan csendőrt küldtek ki a terület biztosítására.

A monacói hatóságok megerősítették a biztonsági intézkedéseket a már amúgy is rendkívül szigorúan ellenőrzött a hercegségben. A hercegség határánál, a Turbie-i útdíjszedő állomásnál csendőrségi ellenőrzéseket vezettek be.

Fontos, hogy együttműködhessünk a hírszerző szolgálatokkal az áldozatok környezetének feltérképezése érdekében, annak megállapítására, hogy más személyeket is érinthetnek-e konkrét fenyegetések, valamint annak biztosítására, hogy ilyen események ne ismétlődhessenek meg a hercegségben

– mondta Christophe Mirmand kormányzó, aki hétfőn késő este tartott sajtótájékoztatót. Hozzátette:

Tudomásom szerint ez az első alkalom a történelem során, hogy ilyen cselekmény történik a Hercegségben.

A monacoi herceg is megszólalt

Az éjszaka folyamán közzétett közleményében II. Albert monacói herceg az eseményeket „az egész monacói közösség számára sokként” értékelve biztosította a helyieket, hogy a kormány irányítása alatt „az összes érintett állami szervet, szoros együttműködésben a francia hatóságokkal mozgósították” annak érdekében, hogy „a lehető leggyorsabban” tisztázzák a tragédia körülményeit és azonosítsák a felelősöket. Az uralkodó azt is kijelentette, hogy „Monaco Hercegsége egységes és eltökélt marad az erőszakkal és a bűnözéssel szemben”.