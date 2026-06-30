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Terrortámadás Monacoban: ukrán oligarcha lehetett a célpont + videó

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Terrortámadás Monacoban: ukrán oligarcha lehetett a célpont + videó

5 órája
Olvasási idő: 7 perc
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Egy robbanás következtében három ember súlyosan megsérült Monacoban. Sajtóinformációk szerint a sérültek között van egy ismert ukrán oligarcha, aki egyes feltételezések szerint a támadás célpontja volt. A monacoi kormányzó közlése szerint ez volt a hercegség történetének első terrortámadása.
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robbanásMonacocsalád

A robbanás egy lakóépületben történt, egy ukrán család három tagja sérült meg. Egyikük Vadim Ermolajev, ukrán oligarcha – írta a Le Figaro.

Terrortámadás Monacoban: ukrán oligarcha lehetett célpont + videó Fotó: VALERY HACHE / AFP
Terrortámadás Monacoban: ukrán oligarcha lehetett célpont + videó Fotó: VALERY HACHE / AFP

A francia lap beszámolója szerint hétfő este hatalmas robbanás rázta meg a Monaco-i hercegséget, a monacói kormány legalább három sérültről számolt be, akik közül ketten súlyos állapotban vannak  történt robbanás következtében. 

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Valószínűleg merényletről van szó

– nyilatkozta az AFP-nek Christophe Mirmand kormányfő.

Egy ukrán család három tagja sérülhetett meg

A Le Figaro értesülései szerint mindhárom sérült ugyanazon ukrán család tagjai. Az ötvenes éveikben járó szülők életveszélyes állapotban vannak, míg egy 13 éves tinédzser állapota viszonylag stabil. A francia lap úgy tudja, hogy a támadásban megsérült szülők egyike Vadim Ermolajev, egy ukrán oligarcha, aki az ukrajnai háború kezdete óta „VIP menekültként” él Monacóban. A férfi élettársával és fiával együtt volt az lakóépületében, amelynek egyik része felrobbant.

 

A három sérültet Nizzába szállították. A mentők további négy embert láttak el, köztük egy sokkos állapotban lévő személyt és több olyan sérültet, akik a robbanás során szétrepült üvegdarabok miatt vágási sérüléseket szenvedtek.

A nyilvánosságra került biztonsági kamerák felvételein látható, ahogy egy férfi egy hátizsákot tesz le egy lakóház előcsarnokában a Révérend Père Louis Frolla utcában. A BFMTV által bemutatott egy férfi látható, bézs nadrágban és fekete dzsekiben. A robbanás után gyalog menekülő férfi arcát fekete sapka takarta el. A helyszínen aknamentesítők és bűnügyi nyomozók is dolgoztak.

Összesen mintegy ötven tűzoltót mozgósítottak a sérültek mentésére és több mint nyolcvan csendőrt küldtek ki a terület biztosítására.

A monacói hatóságok megerősítették a biztonsági intézkedéseket a már amúgy is rendkívül szigorúan ellenőrzött a hercegségben. A hercegség határánál, a Turbie-i útdíjszedő állomásnál csendőrségi ellenőrzéseket vezettek be. 

Fontos, hogy együttműködhessünk a hírszerző szolgálatokkal az áldozatok környezetének feltérképezése érdekében, annak megállapítására, hogy más személyeket is érinthetnek-e konkrét fenyegetések, valamint annak biztosítására, hogy ilyen események ne ismétlődhessenek meg a hercegségben

– mondta Christophe Mirmand kormányzó, aki hétfőn késő este tartott sajtótájékoztatót. Hozzátette:

Tudomásom szerint ez az első alkalom a történelem során, hogy ilyen cselekmény történik a Hercegségben.

A monacoi herceg is megszólalt

Az éjszaka folyamán közzétett közleményében II. Albert monacói herceg az eseményeket „az egész monacói közösség számára sokként” értékelve biztosította a helyieket, hogy a kormány irányítása alatt „az összes érintett állami szervet, szoros együttműködésben a francia hatóságokkal mozgósították” annak érdekében, hogy „a lehető leggyorsabban” tisztázzák a tragédia körülményeit és azonosítsák a felelősöket. Az uralkodó azt is kijelentette, hogy „Monaco Hercegsége egységes és eltökélt marad az erőszakkal és a bűnözéssel szemben”. 

 

 

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