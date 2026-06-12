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Trump történelmi bejelentésre készül: napokon belül véget érhet a válság

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Napokon belül megszülethet az a megállapodás, amely régóta nem látott fordulatot hozhat az amerikai–iráni kapcsolatokban: megnyílhat a Hormuzi-szoros, enyhülhetnek a Teheránra nehezedő szankciók, és új alapokra kerülhet a két ország viszonya. A kérdés már csak az, hogy tartós fordulat következik-e, vagy csupán egy újabb átmeneti megállapodás születik a régóta húzódó konfliktusban.
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TrumpmegállapodásKözel-KeletIrán

Donald Trump amerikai elnök szerint napokon belül aláírhatják azt az amerikai–iráni egyetértési megállapodást, amelynek célja a közel-keleti feszültség csökkentése, valamint az iráni nukleáris program körüli vita rendezése. Az Axios információi szerint a felek már megállapodtak a dokumentum szövegében, bár a végleges politikai jóváhagyás még hiányzik.

Donald Trump (Fotó: AFP)
Donald Trump (Fotó: AFP)

A tervezet egyik legfontosabb eleme, hogy a Hormuzi-szorost azonnal és díjmentesen megnyitnák a hajóforgalom előtt, majd 30 napon belül visszaállítanák a háború előtti kereskedelmi forgalmat. Cserébe az Egyesült Államok feloldaná a térséget érintő blokádot, és ideiglenes szankciómentességet biztosíthatna Irán számára, lehetővé téve az olajexport újraindítását.

A megállapodás emellett 60 nappal meghosszabbítaná a tűzszünetet, beleértve Libanont is. Ez idő alatt újabb tárgyalásokat folytatnának az iráni nukleáris program jövőjéről. A dokumentum szerint Irán vállalná, hogy nem törekszik atomfegyver megszerzésére, valamint együttműködik a dúsított uránkészlete körüli viták rendezésében.

Amerikai tisztviselők szerint az egyik lehetséges megoldás a magas dúsítású urán visszahígítása lehetne Irán területén, ENSZ-ellenőrök felügyelete mellett. A nukleáris programot érintő konkrét intézkedések azonban csak egy második, részletesebb megállapodás keretében léphetnének életbe.

A háttérben Katar és Pakisztán közvetített a felek között. A tárgyalások során az iráni és amerikai képviselők közvetett egyeztetéseket folytattak, amelyek végül előzetes megállapodáshoz vezettek. Trump már a hétvégére aláírási ceremóniát vár, ugyanakkor Teherán egyelőre nem jelentette be a végső döntését.

Továbbra is nyitott kérdés a külföldön befagyasztott iráni pénzeszközök sorsa. Irán azonnali hozzáférést szeretne a források egy részéhez, míg Washington a pénzek felszabadítását a megállapodás végrehajtásához kötné.

Ha a felek végül aláírják az egyezményt, az várhatóan Iszlámábád-megállapodás néven vonulhat be a diplomáciai történelembe.

 

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