Trump történelmi bejelentésre készül: napokon belül véget érhet a válság

Donald Trump amerikai elnök szerint napokon belül aláírhatják azt az amerikai–iráni egyetértési megállapodást, amelynek célja a közel-keleti feszültség csökkentése, valamint az iráni nukleáris program körüli vita rendezése. Az Axios információi szerint a felek már megállapodtak a dokumentum szövegében, bár a végleges politikai jóváhagyás még hiányzik.
A tervezet egyik legfontosabb eleme, hogy a Hormuzi-szorost azonnal és díjmentesen megnyitnák a hajóforgalom előtt, majd 30 napon belül visszaállítanák a háború előtti kereskedelmi forgalmat. Cserébe az Egyesült Államok feloldaná a térséget érintő blokádot, és ideiglenes szankciómentességet biztosíthatna Irán számára, lehetővé téve az olajexport újraindítását.
A megállapodás emellett 60 nappal meghosszabbítaná a tűzszünetet, beleértve Libanont is. Ez idő alatt újabb tárgyalásokat folytatnának az iráni nukleáris program jövőjéről. A dokumentum szerint Irán vállalná, hogy nem törekszik atomfegyver megszerzésére, valamint együttműködik a dúsított uránkészlete körüli viták rendezésében.
Amerikai tisztviselők szerint az egyik lehetséges megoldás a magas dúsítású urán visszahígítása lehetne Irán területén, ENSZ-ellenőrök felügyelete mellett. A nukleáris programot érintő konkrét intézkedések azonban csak egy második, részletesebb megállapodás keretében léphetnének életbe.
A háttérben Katar és Pakisztán közvetített a felek között. A tárgyalások során az iráni és amerikai képviselők közvetett egyeztetéseket folytattak, amelyek végül előzetes megállapodáshoz vezettek. Trump már a hétvégére aláírási ceremóniát vár, ugyanakkor Teherán egyelőre nem jelentette be a végső döntését.
Továbbra is nyitott kérdés a külföldön befagyasztott iráni pénzeszközök sorsa. Irán azonnali hozzáférést szeretne a források egy részéhez, míg Washington a pénzek felszabadítását a megállapodás végrehajtásához kötné.
Ha a felek végül aláírják az egyezményt, az várhatóan Iszlámábád-megállapodás néven vonulhat be a diplomáciai történelembe.