Trump történelmi bejelentésre készül: napokon belül véget érhet a válság

Donald Trump amerikai elnök szerint napokon belül aláírhatják azt az amerikai–iráni egyetértési megállapodást, amelynek célja a közel-keleti feszültség csökkentése, valamint az iráni nukleáris program körüli vita rendezése. Az Axios információi szerint a felek már megállapodtak a dokumentum szövegében, bár a végleges politikai jóváhagyás még hiányzik.

Donald Trump (Fotó: AFP)

A tervezet egyik legfontosabb eleme, hogy a Hormuzi-szorost azonnal és díjmentesen megnyitnák a hajóforgalom előtt, majd 30 napon belül visszaállítanák a háború előtti kereskedelmi forgalmat. Cserébe az Egyesült Államok feloldaná a térséget érintő blokádot, és ideiglenes szankciómentességet biztosíthatna Irán számára, lehetővé téve az olajexport újraindítását.

A megállapodás emellett 60 nappal meghosszabbítaná a tűzszünetet, beleértve Libanont is. Ez idő alatt újabb tárgyalásokat folytatnának az iráni nukleáris program jövőjéről. A dokumentum szerint Irán vállalná, hogy nem törekszik atomfegyver megszerzésére, valamint együttműködik a dúsított uránkészlete körüli viták rendezésében.

Trump says the U.S. and Iran are close to signing a preliminary agreement that would extend the current ceasefire for 60 days and reopen the Strait of Hormuz without shipping tolls. In exchange, the U.S. would ease sanctions, with further relief tied to Iran's compliance.



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Amerikai tisztviselők szerint az egyik lehetséges megoldás a magas dúsítású urán visszahígítása lehetne Irán területén, ENSZ-ellenőrök felügyelete mellett. A nukleáris programot érintő konkrét intézkedések azonban csak egy második, részletesebb megállapodás keretében léphetnének életbe.

A háttérben Katar és Pakisztán közvetített a felek között. A tárgyalások során az iráni és amerikai képviselők közvetett egyeztetéseket folytattak, amelyek végül előzetes megállapodáshoz vezettek. Trump már a hétvégére aláírási ceremóniát vár, ugyanakkor Teherán egyelőre nem jelentette be a végső döntését.

Továbbra is nyitott kérdés a külföldön befagyasztott iráni pénzeszközök sorsa. Irán azonnali hozzáférést szeretne a források egy részéhez, míg Washington a pénzek felszabadítását a megállapodás végrehajtásához kötné.

Ha a felek végül aláírják az egyezményt, az várhatóan Iszlámábád-megállapodás néven vonulhat be a diplomáciai történelembe.