Trump folytatja a háborút: lebombázták a legvéresebb venezuelai banda vezérét

Az amerikai elnök pénteken saját maga jelentette be a hírt közösségi oldalán. Trump bejegyzésében jelezte, hogy maga adott utasítást a bandavezér likvidálására – írja a Reuters.

Trump maga rendelte el a bandavezér likvidálását

Fotó: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

„Az utasításomra az Egyesült Államok Déli Parancsnoksága gyors és halálos kinetikus csapást mért Nino Guerreróra, a Tren De Aragua, a bolygó egyik legvérszomjasabb terrorszervezetének hírhedt vezetőjére” – írta az elnök bejegyzésében.

Az amerikai elnök egyúttal jelezte, hogy az akció során szorosan együttműködtek a venezuelai hatóságokkal. A venezuelai információs minisztérium közölte, hogy a művelet során összecsapásokra került sor bűnszervezetek tagjaival, ami során Hector Rusthenford Guerrero Flores életét veszítette.

A minisztérium közölte, hogy a művelet speciális technológiai támogatást igényelt, és a két ország hatóságai közötti együttműködés és hírszerzési információk megosztása révén hajtották végre.

A Trump-adminisztráció többször is szankciókkal sújtotta Guerrerót és a Tren de Aragua szervezet más vezetőit olyan bűncselekményekben való állítólagos részvételük miatt, mint az illegális kábítószer-csempészet, az emberkereskedelem és a pénzmosás. Az amerikai külügyminisztérium maga pedig terrorszervezetként tartotta nyilván a bandát.

Trump már korábban is jelezte, hogy a Tren de Aragua összehangolta amerikai tevékenységeit Nicolás Maduro korábbi elnök venezuelai kormányával.

A Tren de Aragua az emberkereskedelemmel kapcsolatos tevékenységéről ismert, és ellenőrzi a venezuelai és más dél-amerikai migránsok útvonalait, akik dél felé tartanak a viszonylag virágzó Chile, valamint más dél-amerikai vagy európai célállomások felé. A csoportot zsarolással, emberrablással, pénzmosással, bérgyilkosságokkal, csempészettel és szervezett lopással is összefüggésbe hozták.