Folytatódnak a tárgyalások, Dohában dőlhet el a háború + videó

President Trump on Monday declined to say whether he thought the next round of US-Iran talks set for Tuesday in Qatar would lead to a breakthrough.



“The meeting in Doha is going to be perhaps important, perhaps not,” Trump said. “We’re going to find out" https://t.co/ed0mzhGIQH pic.twitter.com/h1uqbJva1M — Bloomberg (@business) June 29, 2026

Az amerikai elnök megismételte, hogy az Egyesült Államok célja változatlanul Irán atommentesítése, azaz Irán nem juthat atomfegyverhez.

Donald Trump szintén hétfőn internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében azt állította, hogy a találkozót Irán kezdeményezte az amerikai féllel.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára ugyancsak hétfőn arról számolt be, hogy a katari Dohába utazó amerikai delegációt Steve Witkoff elnöki különleges megbízott és Jared Kushner üzletember, diplomata, az elnök veje vezeti.

Washingtoni idő szerint vasárnap este az amerikai adminisztráció tisztségviselői azt közölték, hogy az újabb tárgyalási forduló homlokterében a Hormuzi-szoros státusza állhat.

Az iráni kormányzat több vezetőjének hétvégi nyilatkozatai világossá tették, hogy a nemzetközi hajózási útvonal hosszú távú felügyeletére Teherán igényt tart, amivel kapcsolatban Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete vasárnap úgy reagált, hogy Irán téved, amikor azt gondolja, hogy átveheti a felügyeletet a nemzetközi víznek számító térség felett, és az azon való hajózásért díjat szedhet, írta az MTI.