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elnök

Folytatódnak a tárgyalások, Dohában dőlhet el a háború + videó

10 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Az Egyesült Államok képviselői kedden Dohában tárgyalnak Irán delegációjával - erősítette meg az amerikai elnök a Fehér Házban. Az elnök hivatali irodájában Trump újságírók előtt azt mondta, hogy az amerikai delegáció hétfőn elutazott a Közel-Keletre.
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elnökdonald trumptalálkozó

Trump, várakozásait összefoglalva, úgy fogalmazott, hogy „a találkozók talán fontosak lesznek, talán nem - ki fog derülni”.

Folytatódnak a tárgyalások Iránnal, az amerikai delegációt Steve Witkoff és Trump veje, Jared Kushner vezeti. A képen: Steve Witkoff Fotó: FABRICE COFFRINI / POOL
Folytatódnak a tárgyalások Iránnal, az amerikai delegációt Steve Witkoff és Trump veje, Jared Kushner vezeti. A képen:  Steve Witkoff Fotó: FABRICE COFFRINI / POOL
Előkerült Biden: alaposan beolvasott Trumpnak
Egyelőre ismét nyitva a Hormuzi-szoros, de törékeny a béke

Az amerikai elnök megismételte, hogy az Egyesült Államok célja változatlanul Irán atommentesítése, azaz Irán nem juthat atomfegyverhez.

Donald Trump szintén hétfőn internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében azt állította, hogy a találkozót Irán kezdeményezte az amerikai féllel.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára ugyancsak hétfőn arról számolt be, hogy a katari Dohába utazó amerikai delegációt Steve Witkoff elnöki különleges megbízott és Jared Kushner üzletember, diplomata, az elnök veje vezeti.

Washingtoni idő szerint vasárnap este az amerikai adminisztráció tisztségviselői azt közölték, hogy az újabb tárgyalási forduló homlokterében a Hormuzi-szoros státusza állhat.

Az iráni kormányzat több vezetőjének hétvégi nyilatkozatai világossá tették, hogy a nemzetközi hajózási útvonal hosszú távú felügyeletére Teherán igényt tart, amivel kapcsolatban Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete vasárnap úgy reagált, hogy Irán téved, amikor azt gondolja, hogy átveheti a felügyeletet a nemzetközi víznek számító térség felett, és az azon való hajózásért díjat szedhet, írta az MTI. 

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