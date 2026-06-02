Trump vérnyomása az egekben – úgy őrjöngött, mintha nem lenne holnap

A részleges tűzszünet ellenére továbbra sem csillapodtak a harcok Dél-Libanonban. Bár Izrael és a Hezbollah is elfogadta az Egyesült Államok által javasolt megállapodást, a térségben az elmúlt órákban is történtek katonai akciók.
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Irán szerint az izraeli hadműveletek veszélyeztethetik az amerikai–iráni tűzszünetet is. Donald Trump amerikai elnök ugyanakkor hétfőn azt közölte, hogy mindkét féllel egyeztetett, és megállapodtak a fegyveres támadások leállításáról
– írja a BBC.
A libanoni vezetés szerint a Hezbollah vállalta, hogy beszünteti az Izrael elleni támadásokat, cserébe Izrael nem hajt végre csapásokat Bejrút ellen. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök megerősítette a megállapodást, ugyanakkor figyelmeztetett: amennyiben a Hezbollah továbbra is izraeli városokat és civileket támad, az izraeli hadsereg folytatni fogja műveleteit.
A Times of Israel az Axios értesüléseire hivatkozva azt írta, hogy Donald Trump amerikai elnök rendkívül indulatos hangnemben beszélt Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel egy hétfői telefonbeszélgetés során. A lap szerint Trump azért bírálta élesen az izraeli kormányfőt, mert úgy vélte, Izrael túlzott katonai válaszokat adott a Hezbollah támadásaira, és ezzel veszélybe sodorhatja az Iránnal folytatott tárgyalásokat, valamint a libanoni tűzszünet fenntartását.
Az Axiosnak nyilatkozó források szerint
Trump több kemény kijelentést is tett Netanjahunak. Állítólag azt mondta neki, hogy „megőrült”, majd úgy fogalmazott: „Nélkülem már börtönben lennél. Én mentem meg a bőröd. Most már mindenki utál téged. Emiatt mindenki Izraelt is utálja.”
A lap forrásai szerint az amerikai elnök úgy vélte, hogy Izrael az elmúlt napokban aránytalanul reagált a Hezbollah támadásaira, és ezzel veszélybe sodorhatja az Iránnal folytatott tárgyalásokat, valamint a tűzszünet fenntartására tett erőfeszítéseket.
Bár a tűzszünet összességében érvényben maradt, az éjszaka folyamán újabb incidensekről érkeztek jelentések.
A Hezbollah szerint harcosai izraeli harckocsikat támadtak Dél-Libanonban, míg az izraeli hadsereg közölte, hogy kedden hajnalban két, Libanonból indított lövedéket fogott el. Sérültekről nem érkezett jelentés.
A konfliktus március elején terjedt át Libanonra, amikor a Hezbollah rakétákat lőtt ki Izraelre. Azóta a harcok több ezer halálos áldozatot követeltek. A libanoni egészségügyi minisztérium adatai szerint Libanonban legalább 3433 ember vesztette életét, míg Izrael közlése szerint a határ két oldalán 25 izraeli katona és négy civil halt meg.