Trump első ízben szúrt oda Starmer lehetséges utódjának

Nagy-Britannia és az Egyesült Államok diplomáciai viszonya viharosnak ígérkezik. Donald Trump amerikai elnök rendkívül liberálisnak nevezte Andy Burnhamet első nyilvános megjegyzésében, a brit képviselő pedig az elmúlt hetekben kritikus hangot ütött meg az amerikai elnökkel szemben – számolt be róla a The Guardian.

Donald Trump először foglalt állást Starmer lehetséges utódjával kapcsolatban

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Ahogy arról az Origo is beszámolt, Keir Starmer hétfőn lemondott Nagy-Britannia miniszterelnöki posztjáról, valamint a Munkáspárt vezetéséről is, helyére az egyik legesélyesebb jelölt Andy Burnham, aki ráfordult a Downing Street átvételére. Burnham nem akárki: a népszerű vezetőt az észak királyaként emlegetik. A 2017 óta aratott három polgármesteri győzelme azt mutatja, hogy képes választásokat nyerni, ahogy ezt ismét bebizonyította a makerfieldi körzetben tartott időközi választáson is. Burnham győzelme lehetővé teszi számára, hogy versenybe szálljon Starmer megüresedett miniszterelnöki székéért – írja a BBC.

Burnhamnek parlamenti mandátumra volt szüksége (ezt szolgálta a makerfieldi időközi választás), hiszen brit miniszterelnök csak parlamenti képviselő lehet, ő pedig eddig Manchester polgármestere volt.

Trump újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy Burnham valószínűleg nem fogja megnyitni az Északi-tengert az olajkutatás előtt, és kijelentette, hogy az Egyesült Királyság haldoklik. Arra a kérdésre, hogy mit tud a brit politikusról, azt válaszolta:

Nem tudom, úgy gondolom, láttam, hogy ő volt, azt hiszem, egy város polgármestere. [...] Úgy hallom, rendkívül liberális, ami azt jelenti, hogy valószínűleg nem fogja megnyitni az Északi-tengert.

Az amerikai elnök a fosszilis energiahordozók kitermelésének híve, a brit Munkáspárt viszont elkötelezett a zöld átállás és a klímacélok teljesítése mellett. Burnham Manchesterben is zöld irányvonalat képviselt és a Makerfieldben folytatott kampánya során bírálta Trumpot, az amerikai politikát polarizáltnak és mérgezőnek nevezve.

A brit diplomatáknak és Burnham stábjának valószínűleg máris el kellett kezdenie a kármentést, hogy a politikus kijelentései ne fagyasszák be teljesen a két ország diplomáciai viszonyát.