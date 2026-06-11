Trump türelme a végéhez ért: Szétbombázzuk őket!

Donald Trump amerikai elnök nyilvánosságra hozta, hogy magas rangú iráni tisztviselők közvetlenül felhívták őt, és kérték az Egyesült Államok bombatámadásainak leállítását – számolt be a Fox News.
Az elnök szerint a ritka, közvetlen kapcsolatfelvétel Teherán és Washington között akkor történt, amikor az Egyesült Államok „kegyetlen” és „erőszakos” légicsapásokat hajtott végre Irán ellen.
Trump hangsúlyozta, hogy a művelet során 49 Tomahawk cirkálórakétát lőttek ki, valamint vadászgépeket vetettek be radar- és légvédelmi rendszerek ellen. A támadások Teherántól mintegy 64 kilométerre, valamint Irán délnyugati partvidékén, a Perzsa-öböl mentén érték a célpontokat.
Az elnök egyértelmű figyelmeztetést is megfogalmazott: ha Irán nem írja alá hamarosan a megállapodást a válság lezárására, az Egyesült Államok készen áll a gyors katonai eszkalációra.
Holnap szétbombázzuk őket
– mondta Trump nyersen.
A támadások hátterében egy amerikai Apache helikopter lelövése áll, amelyre válaszul az USA újabb csapásokat mért iráni célpontokra, köztük légvédelmi rendszerekre, megfigyelőradarokra és parancsnoki központokra. A Pentagon szerint a műveletek önvédelemből történtek, és továbbra is készek folytatni őket.
A Fehér Ház és a Pentagon üzenete egyértelmű: az Egyesült Államok erőfölényből akar tárgyalni, és nem tűri tovább Teherán provokációit.
Trump szerint Iránnak gyorsan döntenie kell, különben a következmények súlyosak lesznek.
A helyzet továbbra is feszült a Közel-Keleten, miközben diplomáciai erőfeszítések is zajlanak a válság megoldására. Trump korábban többször is jelezte, hogy kész megállapodást kötni, de csak erős pozícióból és Irán jelentős engedményeivel.
Kuvait egyébként bejelentette, hogy lezárta légterét az iráni támadások miatt, amelyeket a régióban folytatnak. Az Associated Press arról számolt be, hogy a lezárások után a járatokat alternatív repülőterekre irányították át.
Az iráni Iszlám Forradalmi Gárda azt állította, hogy megtámadta az amerikai Ötödik Flottát Bahreinben, miután újabb amerikai légicsapásokat mértek Teheránra – írja a The Times of Israel.
A bahreini belügyminisztérium közleményben közölte, hogy az ország bekapcsolta a szirénákat, és arra kérte a lakosokat, hogy maradjanak nyugodtak és menjenek a legközelebbi biztonságos helyre.
Az Egyesült Államok és Irán második napja egymás után légicsapásokat váltott a Közel-Keleten, tovább feszítve a két ország között áprilisban létrejött, amúgy is ingatag tűzszüneti megállapodást.
Az amerikai Központi Parancsnokság (Centcom) egyébként már bejelentette, hogy befejezte az „önvédelmi csapások” hullámát, amelyek katonai, megfigyelő és radarállomásokat céloztak meg Dél-Iránban.
A támadás órákkal azután történt, hogy Donald Trump elnök megígérte, hogy az amerikai erők „kemény” csapást mérnek Iránra, és hogy Teheránnak „túl sokáig tartott egy megállapodás megkötése” a háború végleges lezárásáról.
Válaszul Irán légicsapásokat intézett az amerikai katonai létesítmények ellen a régió országaiban.
Mint arról korábban írtunk, az iráni konfliktus következményei jóval túlmutatnak a Közel-Keleten: a háború nemcsak az energiapiacokra és az élelmiszerárakra gyakorol nyomást, hanem tovább mélyíti a térség vízválságát és humanitárius problémáit is.