Trump türelme a végéhez ért: Szétbombázzuk őket!

Donald Trump amerikai elnök nyilvánosságra hozta, hogy magas rangú iráni tisztviselők közvetlenül felhívták őt, és kérték az Egyesült Államok bombatámadásainak leállítását – számolt be a Fox News.

Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Az elnök szerint a ritka, közvetlen kapcsolatfelvétel Teherán és Washington között akkor történt, amikor az Egyesült Államok „kegyetlen” és „erőszakos” légicsapásokat hajtott végre Irán ellen.

Trump hangsúlyozta, hogy a művelet során 49 Tomahawk cirkálórakétát lőttek ki, valamint vadászgépeket vetettek be radar- és légvédelmi rendszerek ellen. A támadások Teherántól mintegy 64 kilométerre, valamint Irán délnyugati partvidékén, a Perzsa-öböl mentén érték a célpontokat.

Az elnök egyértelmű figyelmeztetést is megfogalmazott: ha Irán nem írja alá hamarosan a megállapodást a válság lezárására, az Egyesült Államok készen áll a gyors katonai eszkalációra.

Holnap szétbombázzuk őket

– mondta Trump nyersen.

A támadások hátterében egy amerikai Apache helikopter lelövése áll, amelyre válaszul az USA újabb csapásokat mért iráni célpontokra, köztük légvédelmi rendszerekre, megfigyelőradarokra és parancsnoki központokra. A Pentagon szerint a műveletek önvédelemből történtek, és továbbra is készek folytatni őket.

A Fehér Ház és a Pentagon üzenete egyértelmű: az Egyesült Államok erőfölényből akar tárgyalni, és nem tűri tovább Teherán provokációit.

Trump szerint Iránnak gyorsan döntenie kell, különben a következmények súlyosak lesznek.

A helyzet továbbra is feszült a Közel-Keleten, miközben diplomáciai erőfeszítések is zajlanak a válság megoldására. Trump korábban többször is jelezte, hogy kész megállapodást kötni, de csak erős pozícióból és Irán jelentős engedményeivel.

Kuvait egyébként bejelentette, hogy lezárta légterét az iráni támadások miatt, amelyeket a régióban folytatnak. Az Associated Press arról számolt be, hogy a lezárások után a járatokat alternatív repülőterekre irányították át.

Az iráni Iszlám Forradalmi Gárda azt állította, hogy megtámadta az amerikai Ötödik Flottát Bahreinben, miután újabb amerikai légicsapásokat mértek Teheránra – írja a The Times of Israel.