Trump közbelépett a béke érdekében

Donald Trump elnök arra figyelmeztette Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt, hogy ha újra teljes körű háború tör ki Teheránnal, Izrael akár az Egyesült Államok támogatását is elveszítheti – számolt be cikkében a The New York Post.
Azt mondtam Bibinek: nagyon vigyázz, mit teszel, mert könnyen lehet, hogy hamarosan egyedül maradsz Iránnal szemben
– mondta Trump.
Trump kemény szavai egy Netanjahuval folytatott telefonbeszélgetésben hangzottak el, miután Irán és Izrael a háború 100. napján rakétacsapásokat mért egymásra. Az amerikai elnök szerint Irán tűzszünetet ajánlott Izraelnek azzal a feltétellel, hogy az amerikai elnök meg tudja akadályozni Netanjahut a támadások folytatásában.
Ezután Trump felhívta az izraeli miniszterelnököt és nyomatékosította, hogy közel van egy megállapodás Iránnal, ezért nem engedi, hogy Izrael a harcok újraindításával meghiúsítsa azt.
Egy kormányzati tisztviselő hétfőn azt mondta, hogy a Fehér Ház megítélése szerint Irán az Izrael elleni csapásokkal nem akart visszatérni a háborúhoz.
Netanjahu végül úgy döntött, hogy nem élezi tovább a helyzetet, miután Irán nyilvánosan közölte, hogy leállítja az Izrael elleni támadásokat.
A miniszterelnök ugyanakkor nem ígérte meg, hogy véget vet a Hezbollah elleni csapásoknak Libanonban. Egy nyilatkozatban úgy fogalmazott, hogy Izrael az „iráni fronton” tartja a tűzszünetet, miközben az Izraeli Védelmi Erők arra figyelmeztették Dél-Libanon lakóit, hogy további izraeli támadások várhatók Hezbollah-célpontok ellen, ezért evakuáljanak.
Netanjahu egyelőre tartózkodott attól is, hogy ismét Bejrútot vegye célba. Ez Irán számára vörös vonalnak számít, és ez vezetett Teherán vasárnapi rakétacsapásaihoz Izrael ellen.
Ha a gonosz cionista–amerikai koalíció még egy hibát elkövet, a térség pokollá válik számára! Békesség a Dahiya mártírjaira
– közölte Mohammad Báger Zolgadr, az iráni Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács titkára, utalva azokra, akik életüket vesztették Izrael hétvégi, Bejrút elleni csapásaiban.
Trump vasárnap, miután Irán rakétákkal támadta Izraelt, felhívta Netanjahut, és arra kérte, ne válaszoljon megtorlással.
Egy, Netanjahu gondolkodását ismerő forrás szerint az izraeli miniszterelnök ezt a hívást inkább kérésként, semmint követelésként értelmezte.
A forrás szerint a beszélgetésben az izraeli vezető hangsúlyozta, hogy országának joga van válaszolni a támadásokra, és azzal érvelt: ha ezt nem teszi meg, az gyengítené a Teheránnal szembeni elrettentést. Trump ezután arra kérte Netanjahut, hogy mérsékelt módon reagáljon.
Másnap reggel Irán felhívta Washingtont, és tűzszünetet javasolt. Ezután Trump ismét telefonált Netanjahunak, és arra szólította fel, hogy tegye le a fegyvert.
Mindez a háború február 28-i kezdete óta eltelt 100. napon történt, miközben az elnök arról beszélt, hogy közel van egy megállapodás a Hormuzi-szoros megnyitásáról és az Iránnal kezdődő nukleáris tárgyalásokról.
J. D. Vance alelnök hétfőn azt mondta, hogy Irán „valódi dolgokat tesz az asztalra”, ugyanakkor hozzátette: nem feltételezi, hogy minden érintett fél jóhiszeműen jár el.
Úgy állunk hozzá, hogy teljesítjük az elnök küldetését, de hosszú távon ellenőrizzük, hogy az irániak betartják-e a megállapodás rájuk eső részét”
– mondta.
Ha létrejön ez a megállapodás, az hatalmas siker lesz az amerikai nép számára. Legyünk őszinték: az irániak nem akarják, hogy ez a háború folytatódjon. Ez nem áll az érdekükben
– tette hozzá.
Sehbáz Saríf pakisztáni miniszterelnök, akinek országa közvetít az amerikai–iráni tárgyalásokban, hétfőn azt mondta, hogy „a végső cél elérése már közvetlenül küszöbön áll”.
Trump hetek óta ismételgeti, hogy közel lehet egy megállapodás. Iráni források ugyanakkor elutasították azt az elképzelést, hogy Teherán kész lenne megállapodást kötni – legalábbis ellenszolgáltatás nélkül biztosan nem.
Teherán a szankciók feloldását és több milliárd dollár felszabadítását várja még azelőtt, hogy egyáltalán nukleáris tárgyalásokba kezdene. Ez Washington számára vörös vonal, és Marco Rubio külügyminiszter a múlt héten a Kongresszusnak is azt mondta, hogy a Fehér Ház kitart ezen álláspontja mellett. Rubio kongresszusi meghallgatásán arról beszélt, hogy a szankciók enyhítése csak akkor kerülhet szóba, ha Irán előrelépést mutat nukleáris ügyében. Hozzátette azt is, hogy az iráni kikötők elleni jelenlegi amerikai blokádot csak akkor oldanák fel, ha Teherán újra megnyitja a Hormuzi-szorost.