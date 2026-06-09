Donald Trump elnök arra figyelmeztette Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt, hogy ha újra teljes körű háború tör ki Teheránnal, Izrael akár az Egyesült Államok támogatását is elveszítheti – számolt be cikkében a The New York Post.

Trump közbelépett a béke érdekében

Fotó: AFP

Azt mondtam Bibinek: nagyon vigyázz, mit teszel, mert könnyen lehet, hogy hamarosan egyedül maradsz Iránnal szemben

– mondta Trump.

Trump kemény szavai egy Netanjahuval folytatott telefonbeszélgetésben hangzottak el, miután Irán és Izrael a háború 100. napján rakétacsapásokat mért egymásra. Az amerikai elnök szerint Irán tűzszünetet ajánlott Izraelnek azzal a feltétellel, hogy az amerikai elnök meg tudja akadályozni Netanjahut a támadások folytatásában.

Ezután Trump felhívta az izraeli miniszterelnököt és nyomatékosította, hogy közel van egy megállapodás Iránnal, ezért nem engedi, hogy Izrael a harcok újraindításával meghiúsítsa azt.

Egy kormányzati tisztviselő hétfőn azt mondta, hogy a Fehér Ház megítélése szerint Irán az Izrael elleni csapásokkal nem akart visszatérni a háborúhoz.

Netanjahu végül úgy döntött, hogy nem élezi tovább a helyzetet, miután Irán nyilvánosan közölte, hogy leállítja az Izrael elleni támadásokat.

A miniszterelnök ugyanakkor nem ígérte meg, hogy véget vet a Hezbollah elleni csapásoknak Libanonban. Egy nyilatkozatban úgy fogalmazott, hogy Izrael az „iráni fronton” tartja a tűzszünetet, miközben az Izraeli Védelmi Erők arra figyelmeztették Dél-Libanon lakóit, hogy további izraeli támadások várhatók Hezbollah-célpontok ellen, ezért evakuáljanak.

Netanjahu egyelőre tartózkodott attól is, hogy ismét Bejrútot vegye célba. Ez Irán számára vörös vonalnak számít, és ez vezetett Teherán vasárnapi rakétacsapásaihoz Izrael ellen.

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– közölte Mohammad Báger Zolgadr, az iráni Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács titkára, utalva azokra, akik életüket vesztették Izrael hétvégi, Bejrút elleni csapásaiban.

Trump vasárnap, miután Irán rakétákkal támadta Izraelt, felhívta Netanjahut, és arra kérte, ne válaszoljon megtorlással.

Egy, Netanjahu gondolkodását ismerő forrás szerint az izraeli miniszterelnök ezt a hívást inkább kérésként, semmint követelésként értelmezte.

A forrás szerint a beszélgetésben az izraeli vezető hangsúlyozta, hogy országának joga van válaszolni a támadásokra, és azzal érvelt: ha ezt nem teszi meg, az gyengítené a Teheránnal szembeni elrettentést. Trump ezután arra kérte Netanjahut, hogy mérsékelt módon reagáljon.

Másnap reggel Irán felhívta Washingtont, és tűzszünetet javasolt. Ezután Trump ismét telefonált Netanjahunak, és arra szólította fel, hogy tegye le a fegyvert.

Mindez a háború február 28-i kezdete óta eltelt 100. napon történt, miközben az elnök arról beszélt, hogy közel van egy megállapodás a Hormuzi-szoros megnyitásáról és az Iránnal kezdődő nukleáris tárgyalásokról.