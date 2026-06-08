Trumpnál elszakadt a cérna, a kamerák mindent rögzítettek

Donald Trump váratlanul megszakította a „Meet the Press” című műsorban adott interjúját, miután feszült vita alakult ki közte és a műsorvezető Kristen Welker között. Az amerikai elnök Wisconsinban adott interjút, amely végül heves szóváltásba torkollott, majd Trump felállt és távozott, írta a Fox News.

Donald Trump interjút ad (Fotó: Képernyőkép)

A vita akkor éleződött ki, amikor a műsorvezető több alkalommal is kérdőre vonta Trumpot a 2020-as választási csalással kapcsolatos állításai, a kaliforniai szavazatszámlálás menete, valamint az úgynevezett fegyverkezés elleni alap terve kapcsán. Trump a beszélgetés végén élesen bírálta az amerikai médiát, és több nagy csatornát is támadott.

Önök egyoldalú, korrupt hálózat

– mondta Trump a műsorvezetőnek, majd hozzátette:

Sajnálom, ennyi elég volt. Köszönöm, drágám, minden jót.

Az elnök ezt megelőzően több médiumot – köztük az NBC-t, az ABC-t, a CBS-t és a CNN-t – is „korruptnak” nevezett.

A feszült interjú során Welker rákérdezett egy 1,8 milliárd dolláros alapra is, amelyet Trump korábban olyanok kártalanítására javasolt, akik állítása szerint a Biden-adminisztráció politikai intézkedései miatt szenvedtek hátrányt. A műsorvezető arra is kíváncsi volt, az elnök továbbra is ragaszkodik-e a tervhez, miután igazságügyi vezetők részéről kritikák fogalmazódtak meg.

Trump a kezdeményezést védelmébe vette, és azt mondta, sokan súlyos károkat szenvedtek el a korábbi adminisztráció intézkedései miatt.

Az emberek súlyosan megsérültek a radikális baloldali őrültek miatt, akik a Biden-adminisztrációban dolgoztak

– fogalmazott.

Trump: a választást elcsalták

A vita későbbi szakaszában Trump ismét a 2020-as választások tisztaságát kérdőjelezte meg, és a kaliforniai szavazatszámlálás lassúságát is bírálta, szerinte az is a választási rendszer problémáira utal.

A választást elcsalták. Ez egy piszkos választás volt

– jelentette ki az elnök, aki a média hitelességét is többször megkérdőjelezte.

Trump végül a beszélgetést azzal zárta, hogy szerinte az amerikai sajtó „nem őszinte”, és egy „tisztességtelen média” mellett nem lehet sikeres az ország. Welker ugyan megpróbálta folytatni az interjút, de az elnök ekkor már végleg lezárta a beszélgetést.