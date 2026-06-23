Félelmetes bombázót küldött az európai légtérbe Putyin + videó

F-35-ösök fogadták a Tu-160-as bombázókat Észak-Norvégia partjainál

A The Barents Observer azt közölte, hogy az Orosz Tu-160-as stratégiai bombázókat NATO F-35-ös vadászgépek fogadták. Az orosz Védelmi Minisztérium által közzétett felvételeken látható, ahogy egy F-35-ös vadászgép az orosz bombázók mellett repül.

🚨🇷🇺Russian Strategic Bombers Tu-160 conduct 16-HOUR marathon flight over the Barents & Norwegian Seas!



All flights carried out in strict accordance with international rules — Russian MoD confirms.

pic.twitter.com/eR0jDNJNhZ — WAR (@warsurv) June 23, 2026

Az Evenes légibázison állomásozó norvég F-35-ösök rendszeresen hajtanak végre gyors reagálású riadó (QRA) bevetéseket. Amikor a Kola-félszigetről érkező, bejelentés nélküli orosz katonai repülőgépek közelednek a NATO északi légteréhez, a vadászgépeket 15 percen belül riadóba lehet hívni és a levegőbe emelni, hogy azonosítsák és figyeljék az orosz gépeket.

A bevetés során a Tu-160-asok repülés közbeni utántöltést hajtottak végre, ami lehetővé tette, hogy a repülés 16 órán át tartson.

Az orosz Védelmi Minisztérium nem hozta nyilvánosságra, hogy a bombázók melyik légibázisról indultak. A minisztérium által közzétett videó azonban azt mutatja, hogy a repülőgépek sötétben szálltak le. Ez arra utal, hogy nem tértek vissza a Kola-félszigeten található Olenya légibázisra, ahol ilyenkor az éjféli nap folyamatos nappali fényt biztosít.

Murmanszki régióban, a Kola-félsziget déli részén található Monchegorsk légibázis az orosz elfogó repülőgépek fő működési bázisa.

A legutóbbi bevetés egy hasonló, múlt hónapban végrehajtott repülés nyomán történt, amikor az Olenya légibázisról két Tu-95MS stratégiai bombázó repült végig a NATO északi szárnyán, Norvégia északi részénél fekvő nemzetközi légtérben – írta a portál, hozzátéve: a NATO nemrég zárta le a Ramstein Flag 2026 elnevezésű, az idei év legnagyobb légierő-gyakorlatát. Körülbelül 150 repülőgép vett részt a skandináv régióban zajló gyakorlatokon, amelyek nagy része Észak-Norvégia, Svédország és Finnország felett zajlott.