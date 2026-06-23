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Félelmetes bombázót küldött az európai légtérbe Putyin + videó

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Stratégiai repülést hajtott végre a legnagyobb harci repülőgép. A TU-160-as bombázók a Barents-tenger és a Norvég-tenger felett repültek, egy szakaszon F-35-ös gépek is kísérték.
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tu - 160orosz-ukrán háborúf - 35orosznato

Orosz stratégiai Tu-160 rakétahordozó bombázók 16 órás repülést hajtottak végre, amely magában foglalta egy légi utántöltési tesztet is a Barents-tenger és a Norvég-tenger feletti semleges zónában – közölte az orosz védelmi minisztérium a Telegramon. Tu–160-as gépek akár 45 tonnányi fegyverzet, nukleáris és hagyományos robotrepülőgépek hordozására is képesek. Ezek a legnagyobb méretű harci gépek.

A US-made F-35 fighter aircraft of the Royal Norwegian Air Force flies past before landing at Evenes Airbase, near Narvik on March 11, 2026, as NATO conducts its Cold Response military exercise. The Norwegian-led winter exercise involves 32.000 troops, 100 aircraft, and 30 warships from 14 nations taking part in high intensity, multi-domain operations in an arctic climate. (Photo by John MACDOUGALL / AFP)
F-35-ös gépek kísérték az Fotó: JOHN MACDOUGALL / AFP

A repülést, amelyet a minisztérium rutinszerűnek minősített, orosz MiG-31-es vadászgépek is kísérték – áll a kedd hajnalban közzétett bejegyzésben, amelyet a Reuters idézett.

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F-35-ösök fogadták a Tu-160-as bombázókat Észak-Norvégia partjainál

A The Barents Observer azt közölte, hogy az Orosz Tu-160-as stratégiai bombázókat NATO F-35-ös vadászgépek fogadták.   Az orosz Védelmi Minisztérium által közzétett felvételeken látható, ahogy egy F-35-ös vadászgép az orosz bombázók mellett repül.

Az Evenes légibázison állomásozó norvég F-35-ösök rendszeresen hajtanak végre gyors reagálású riadó (QRA) bevetéseket. Amikor a Kola-félszigetről érkező, bejelentés nélküli orosz katonai repülőgépek közelednek a NATO északi légteréhez, a vadászgépeket 15 percen belül riadóba lehet hívni és a levegőbe emelni, hogy azonosítsák és figyeljék az orosz gépeket.

A bevetés során a Tu-160-asok repülés közbeni utántöltést hajtottak végre, ami lehetővé tette, hogy a repülés 16 órán át tartson.

Az orosz Védelmi Minisztérium nem hozta nyilvánosságra, hogy a bombázók melyik légibázisról indultak. A minisztérium által közzétett videó azonban azt mutatja, hogy a repülőgépek sötétben szálltak le. Ez arra utal, hogy nem tértek vissza a Kola-félszigeten található Olenya légibázisra, ahol ilyenkor az éjféli nap folyamatos nappali fényt biztosít.

Murmanszki régióban, a Kola-félsziget déli részén található Monchegorsk légibázis az orosz elfogó repülőgépek fő működési bázisa.

 A legutóbbi bevetés egy hasonló, múlt hónapban végrehajtott repülés nyomán történt, amikor az Olenya légibázisról két Tu-95MS stratégiai bombázó repült végig a NATO északi szárnyán, Norvégia északi részénél fekvő nemzetközi légtérben – írta a portál, hozzátéve: a NATO nemrég zárta le a Ramstein Flag 2026 elnevezésű, az idei év legnagyobb légierő-gyakorlatát. Körülbelül 150 repülőgép vett részt a skandináv régióban zajló gyakorlatokon, amelyek nagy része Észak-Norvégia, Svédország és Finnország felett zajlott.

 

Orosz-ukrán háború
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